Канавино: горьковское, ярмарочное, заводское

Путешествие по Канавину: от ярмарок до заводов, от Алёши Пешкова до бронепоезда. Увлекательный маршрут по заречной части Нижнего Новгорода
Экскурсия по Канавину предлагает уникальную возможность узнать о 100-летней истории торговли и промышленности Нижнего Новгорода.

Участники посетят собор Александра Невского, осмотрят остатки Нижегородской ярмарки и узнают о её современной роли. Прогулка
по старому Канавину приведёт к детской железной дороге и ДК им. Ленина. Интересные факты о бронепоезде «Козьма Минин» и истории села Канавино дополнят картину.

Путешествие идеально подходит для тех, кто хочет узнать больше о Максиме Горьком и его детстве в этом районе

5
1 отзыв

5 причин купить эту экскурсию

  • 📜 Уникальная история Канавина
  • 🏛️ Посещение собора Александра Невского
  • 🚂 Интересные факты о бронепоезде
  • 🏭 Прогулка по старым заводам
  • 📚 Истории о Максиме Горьком
Канавино: горьковское, ярмарочное, заводское© Ася
Ближайшие даты:
11
ноя12
ноя14
ноя15
ноя16
ноя18
ноя19
ноя
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00

Что можно увидеть

  • Собор Александра Невского
  • Нижегородская ярмарка
  • Детская железная дорога
  • ДК им. Ленина

Описание экскурсии

На экскурсии мы:

  • Посетим собор Александра Невского с видовой площадкой на Стрелку
  • Посмотрим, что осталось от всероссийского торжища — Нижегородской ярмарки, и что появилось на её месте сейчас
  • Пройдёмся по старому Канавину до детской железной дороги и главной заброшки города — ДК им. Ленина
  • Изучим бывшую купеческую башкировскую мельницу и другие заводы в этом районе
  • Выясним, где побывал бронепоезд «Козьма Минин» и другие интересные подробности про село Канавино

И, конечно, не пропустим места, связанные с Алешей Пешковым — будущим великим пролетарским писателем Максимом Горьким. Он родился в Нижнем Новгороде и своё детство в Канавино описал в одноимённой повести.

Организационные детали

  • Экскурсия пешеходная, подойдёт взрослым и детям с 12 лет
  • По пути можем зайти за кофе — оплачивается отдельно

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У собора Александра Невского
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ася
Ася — ваш гид в Нижнем Новгороде
Провела экскурсии для 1647 туристов
Фотограф, редактор в различных СМИ, рассказчик захватывающих историй. Люблю свой город и вожу по нему гостей, рассказывая истории как про старину, так и про современность. Если рассказывать что-то одно, то
рассказ превращается в сплошные даты и цифры. Я как истинный гуманитарий цифры не очень люблю. Город живёт и меняется, мне важно замечать эти изменения. Когда гуляешь по городу с гостями, эти изменения чувствуешь.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
Л
Лариса
5 мая 2025
Интересно! Доступно! С любовью к Нижнему городу и гостям! Спасибо!

