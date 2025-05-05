Экскурсия по Канавину предлагает уникальную возможность узнать о 100-летней истории торговли и промышленности Нижнего Новгорода.
Участники посетят собор Александра Невского, осмотрят остатки Нижегородской ярмарки и узнают о её современной роли. Прогулка
Участники посетят собор Александра Невского, осмотрят остатки Нижегородской ярмарки и узнают о её современной роли. Прогулка
5 причин купить эту экскурсию
- 📜 Уникальная история Канавина
- 🏛️ Посещение собора Александра Невского
- 🚂 Интересные факты о бронепоезде
- 🏭 Прогулка по старым заводам
- 📚 Истории о Максиме Горьком
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00
Что можно увидеть
- Собор Александра Невского
- Нижегородская ярмарка
- Детская железная дорога
- ДК им. Ленина
Описание экскурсии
На экскурсии мы:
- Посетим собор Александра Невского с видовой площадкой на Стрелку
- Посмотрим, что осталось от всероссийского торжища — Нижегородской ярмарки, и что появилось на её месте сейчас
- Пройдёмся по старому Канавину до детской железной дороги и главной заброшки города — ДК им. Ленина
- Изучим бывшую купеческую башкировскую мельницу и другие заводы в этом районе
- Выясним, где побывал бронепоезд «Козьма Минин» и другие интересные подробности про село Канавино
И, конечно, не пропустим места, связанные с Алешей Пешковым — будущим великим пролетарским писателем Максимом Горьким. Он родился в Нижнем Новгороде и своё детство в Канавино описал в одноимённой повести.
Организационные детали
- Экскурсия пешеходная, подойдёт взрослым и детям с 12 лет
- По пути можем зайти за кофе — оплачивается отдельно
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У собора Александра Невского
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ася — ваш гид в Нижнем Новгороде
Провела экскурсии для 1647 туристов
Фотограф, редактор в различных СМИ, рассказчик захватывающих историй. Люблю свой город и вожу по нему гостей, рассказывая истории как про старину, так и про современность. Если рассказывать что-то одно, тоЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Л
Лариса
5 мая 2025
Интересно! Доступно! С любовью к Нижнему городу и гостям! Спасибо!
Входит в следующие категории Нижнего Новгорода
Похожие экскурсии из Нижнего Новгорода
Квест
до 20 чел.
В трендеЛегендарные пироги - квест с историком
Легендарные пироги - это уникальная возможность почувствовать дух Нижнего Новгорода через историю и гастрономию. Присоединяйтесь к квесту с историком
Начало: В районе Драмтеатра
Расписание: ежедневно в 10:00, 12:30 и 15:00
Завтра в 11:00
11 ноя в 10:00
800 ₽ за человека
Индивидуальная
до 8 чел.
Соцгород Автозавода: утопия как она есть
Погрузитесь в историю Соцгорода Автозавода, узнайте о его уникальной архитектуре и судьбе, которая связана с Горьковским автомобильным заводом
Завтра в 10:00
11 ноя в 10:00
6500 ₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Дивеевские Свет и Радость
Погрузитесь в духовное наследие России, посетив Свято-Троицкий монастырь и мощи Серафима Саровского. Уникальная возможность прикоснуться к истории
Начало: В вашем отеле в Нижнем Новгороде
12 ноя в 08:00
14 ноя в 08:00
20 000 ₽ за всё до 4 чел.