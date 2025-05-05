Ася — ваш гид в Нижнем Новгороде

Провела экскурсии для 1647 туристов

читать дальше рассказ превращается в сплошные даты и цифры. Я как истинный гуманитарий цифры не очень люблю. Город живёт и меняется, мне важно замечать эти изменения. Когда гуляешь по городу с гостями, эти изменения чувствуешь.

Фотограф, редактор в различных СМИ, рассказчик захватывающих историй. Люблю свой город и вожу по нему гостей, рассказывая истории как про старину, так и про современность. Если рассказывать что-то одно, то