читать дальше поставленным голосом - это жирный плюс!! пешком много, собаки устали, но я очень довольна, поскольку тема нового продуманногогорода для молодой страны мне очень заходит. мы шлифанули потом музеем ГАЗ, он прям отлично зашел на информацию из экскурсии. рекомендую

все в целом хорошая экскурсия, без блеска, но очень добротно. наш экскурсовод - учитель в прошлом, поэтому грамотная русская речь