Экскурсии на завод ГАЗ в Нижнем Новгороде

Найдено 3 экскурсии в категории «Завод ГАЗ» в Нижнем Новгороде, цены от 2000 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь в 2025 году
Социалистический город ГАЗа
Пешая
2.5 часа
68 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Социалистический город ГАЗа
Пройдите по историческим местам Социалистического города ГАЗа, узнайте о его создании, архитектуре и жизни рабочих
Начало: В районе метро «Парк культуры»
Завтра в 10:00
20 апр в 10:00
от 8000 ₽ за всё до 10 чел.
Промышленный Нижний Новгород: групповая экскурсия
На автобусе
4 часа
1 отзыв
Групповая
до 20 чел.
Промышленный Нижний Новгород: групповая экскурсия
Исследовать богатое промышленное и культурное наследие города
Начало: Возле станции метро «Горьковская»
19 июн в 09:00
26 июн в 09:00
2000 ₽ за человека
Истории грёз: сады и кварталы Горьковского автозавода
Пешая
3 часа
-
10%
Индивидуальная
Истории грёз: сады и кварталы Горьковского автозавода
Разобрать по кирпичику прошлое Соцгорода и узнать, как его построили в Нижнем Новгороде
Начало: У станции метро «Кировская»
20 апр в 16:30
25 апр в 17:30
от 4725 ₽5250 ₽ за всё до 80 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • а
    алла
    30 октября 2024
    Социалистический город ГАЗа
    Прошли экскурсию с гидом Павлом. Нам было интересно. Павел отличный рассказчик,с чувством юмора и хорошими познаниями в области истории.
  • А
    Анна
    29 октября 2024
    Социалистический город ГАЗа
    все в целом хорошая экскурсия, без блеска, но очень добротно. наш экскурсовод - учитель в прошлом, поэтому грамотная русская речь
    читать дальше

    поставленным голосом - это жирный плюс!! пешком много, собаки устали, но я очень довольна, поскольку тема нового продуманногогорода для молодой страны мне очень заходит. мы шлифанули потом музеем ГАЗ, он прям отлично зашел на информацию из экскурсии. рекомендую

  • А
    Аня
    9 октября 2024
    Социалистический город ГАЗа
    Нам проводила экскурсию Ирина из команды Сергея. Безумно понравилось! Шикарная речь, структурированный рассказ, чувство юмора, адаптивность под нашу группу. Мы очень довольны и рекомендуем экскурсию тем, кто уже исходил самые туристические места города!

Ответы на вопросы от путешественников по Нижнему Новгороду в категории «Завод ГАЗ»

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В апреле 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
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  3. Истории грёз: сады и кварталы Горьковского автозавода
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в апреле:
  1. Самое главное
  2. Нижегородский Кремль
  3. Рождественская улица
  4. Чкаловская лестница
  5. Большая Покровская улица
  6. Набережная
  7. Кремль
  8. Верхневолжская Набережная
  9. Старый город
  10. Усадьба Рукавишниковых
Сколько стоит экскурсия по Нижнему Новгороду в апреле 2025
Сейчас в Нижнем Новгороде в категории "Завод ГАЗ" можно забронировать 3 экскурсии от 2000 до 8000 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 69 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.84 из 5
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