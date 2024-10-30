Индивидуальная
до 10 чел.
Социалистический город ГАЗа
Пройдите по историческим местам Социалистического города ГАЗа, узнайте о его создании, архитектуре и жизни рабочих
Начало: В районе метро «Парк культуры»
Завтра в 10:00
20 апр в 10:00
от 8000 ₽ за всё до 10 чел.
Групповая
до 20 чел.
Промышленный Нижний Новгород: групповая экскурсия
Исследовать богатое промышленное и культурное наследие города
Начало: Возле станции метро «Горьковская»
19 июн в 09:00
26 июн в 09:00
2000 ₽ за человека
-
10%
Индивидуальная
Истории грёз: сады и кварталы Горьковского автозавода
Разобрать по кирпичику прошлое Соцгорода и узнать, как его построили в Нижнем Новгороде
Начало: У станции метро «Кировская»
20 апр в 16:30
25 апр в 17:30
от 4725 ₽
5250 ₽ за всё до 80 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- аалла30 октября 2024Прошли экскурсию с гидом Павлом. Нам было интересно. Павел отличный рассказчик,с чувством юмора и хорошими познаниями в области истории.
- ААнна29 октября 2024все в целом хорошая экскурсия, без блеска, но очень добротно. наш экскурсовод - учитель в прошлом, поэтому грамотная русская речь
- ААня9 октября 2024Нам проводила экскурсию Ирина из команды Сергея. Безумно понравилось! Шикарная речь, структурированный рассказ, чувство юмора, адаптивность под нашу группу. Мы очень довольны и рекомендуем экскурсию тем, кто уже исходил самые туристические места города!
Ответы на вопросы от путешественников по Нижнему Новгороду в категории «Завод ГАЗ»
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