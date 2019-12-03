2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Путешествие до Священного места
Три часа в пути будут насыщены интересными фактами и рассказами о местах, которые вы посетите. Мы проедем Нижний Новгород и увидим в окно земли, которые испокон веков населяли мордовские племена. Я объясню связь Нижнего с Дивеевым, расскажу, почему мордовские названия перемежаются с русскими и затрону историю города-крепости Арзамас.
Дивное Дивеево
На территории вы увидите:
Владения монастыря располагают к спокойствию и тихой радости — между посещением святынь можно отдохнуть в тени яблоневых деревьев или у фонтана. А в трапезной вам предложат постную монастырскую еду.
Источник Серафима Саровского
В 15 км от монастыря, на границе с мордовским заповедником, протекает ручей: здесь вы наберёте воды, умоетесь или окунётесь в купель. А местные пасечники предложат продукты собственного сбора — травяной чай и мёд.
Город Арзамас
На обратном пути мы остановимся в Арзамасе, чтобы погулять по старинным улицам купеческого города, увидеть Соборную площадь и зайти в Николаевский женский монастырь — к двум чудотворным иконам. Я покажу вам колоссальный по застройке Воскресенский собор и рассмешу напоследок историей советской фразы «Один глаз на нас, другой — на Арзамас».
Посещение трапезной по вашему желанию.