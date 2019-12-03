2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Насыщенное знакомство со святыми местами, посещение женской обители и заезд в окрестности Дивеева

Борис
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Борис – ваш гид
В мире есть места, которые вне зависимости от веры, культуры и ценностей стоит посетить хотя бы раз в жизни.

В России это село Дивеево.

Я объясню, почему женский Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский монастырь стал последним уделом Богородицы, и проведу к мощам Преподобного Серафима.

А вы ощутите всю благость места и прикоснётесь к «живой» истории святыни.
12000 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
На автомобиле
Продолжительность 12 часов
До 4 человек
Можно с детьми
Встреча в вашем отеле в Нижнем Новгороде
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У этой экскурсии2 отзыва
5
Дивеевские Свет и Радость
Дивеевские Свет и Радость

Что вас ожидает

Путешествие до Священного места
Три часа в пути будут насыщены интересными фактами и рассказами о местах, которые вы посетите. Мы проедем Нижний Новгород и увидим в окно земли, которые испокон веков населяли мордовские племена. Я объясню связь Нижнего с Дивеевым, расскажу, почему мордовские названия перемежаются с русскими и затрону историю города-крепости Арзамас.

Дивное Дивеево
На территории вы увидите:

  • Свято-Троицкий монастырь — главный собор, где сможете приложиться к мощам Серафима Саровского и к иконе Умиления. Также в специальных застеклённых ящиках представлены для осмотра личные вещи Святого.
  • Святую Канавку, которою по канонам проходят, читая молитву «Богородице Дево, радуйся» 150 раз. На её прохождение уходит от 30 до 45 минут, зависит от вашего темпа.
  • Домик блаженной Паши Саровской — небольшой музей, где воссоздана келья Серафима Саровского и жилище Параскевы. Святая известна тем, что предсказала Николаю II печальные события будущего — революцию и гибель семьи Романовых.
  • Казанскую церковь — первый храм, с которого началась сама обитель. Здесь вы рассмотрите образы трёх Святых Дивеевских Дев и трёх Дивеевских Блаженных.

Владения монастыря располагают к спокойствию и тихой радости — между посещением святынь можно отдохнуть в тени яблоневых деревьев или у фонтана. А в трапезной вам предложат постную монастырскую еду.

Источник Серафима Саровского
В 15 км от монастыря, на границе с мордовским заповедником, протекает ручей: здесь вы наберёте воды, умоетесь или окунётесь в купель. А местные пасечники предложат продукты собственного сбора — травяной чай и мёд.

Город Арзамас
На обратном пути мы остановимся в Арзамасе, чтобы погулять по старинным улицам купеческого города, увидеть Соборную площадь и зайти в Николаевский женский монастырь — к двум чудотворным иконам. Я покажу вам колоссальный по застройке Воскресенский собор и рассмешу напоследок историей советской фразы «Один глаз на нас, другой — на Арзамас».

Организационные детали

Посещение трапезной по вашему желанию.

Дивеевские Свет и Радость
Дивеевские Свет и Радость
Дивеевские Свет и Радость
Дивеевские Свет и Радость
Дивеевские Свет и Радость
Дивеевские Свет и Радость
Дивеевские Свет и Радость
Дивеевские Свет и Радость

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура в вашем отеле в Нижнем Новгороде.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Борис
Борис
Я коренной нижегородец, провожу экскурсии профессионально. С огромным удовольствием расскажу/покажу/познакомлю с Нижним Новгородом и Нижегородским краем. Образование высшее техническое и гуманитарное, так что рассмотрим исторические вопросы с разных точек зрения. Экскурсии информативны и не перегружены излишними деталями. В работе помогают увлечения поэзией, прозой и участие в музыкальной группе «Неупругое Соударение» :-)
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2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

3 декабря 2019
В восторге от экскурсии. Потрясающий гид- Борис. Очень многогранен, интересен; увлек в тему....получили незабываемое впечатление. Заранее рада за тех, кто поедет с Борисом на экскурсию..
30 сентября 2019
От Нижнего до Дивеево 3 часа езды, но, благодаря глубоким историческим знаниям Бориса и его эрудиции, время протекает незаметно, а экскурсант получает массу интересной информации. В Дивеевской обители, в поездке к Святому источнику, в старинном городе Арзамасе работа Бориса заслуживает самой высокой оценки. Следует отметить, что Борис - хороший водитель, что немаловажно. Всячески рекомендую "Дивеевские свет и радость".

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