1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2.5 часа
Мистика и история Нижнего: индивидуальный тур
Откройте для себя мистические и исторические тайны Нижнего Новгорода в увлекательной индивидуальной экскурсии
Начало: около Кремля
11 июня в 16:00
15 июня в 17:00
от 3 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Путешествие по кинообъективу Балабанова: «Жмурки» в Нижнем Новгороде
Погрузитесь в атмосферу культового фильма «Жмурки», исследуя его локации в Нижнем Новгороде. Интерактив, истории и киноляпы ждут вас
Начало: На Сенной площади или по договоренности
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
5 000₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Кинопутешествие по Нижнему Новгороду
Пройти по местам из "Жмурок", "Вассы", "Детей Арбата" и других фильмов
Завтра в 14:00
10 июня в 10:00
4 700₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ММихаил3 июня 2024Очень высоко оцениваю работу Павла Плюснина. Хороший уровень знаний, приятная манера изложения материала. Нам очень понравилось! Жаль, что только 2 дня в Нижнем Новгороде!
- ДДмитрий2 июня 2024Отличная, очень интересная и живая экскурсия! Все очень понравилось! Павел рассказывал о городе с юмором, погружаясь в интересные детали и, в целом, оставил впечатление очень интересного собеседника. Нам очень понравилось, рекомендуем 🙂
- ООксана2 июня 2024Просто великолепная экскурсия!!! Павел, браво!
- ДДмитрий22 мая 2024Идея пойти на эту экскурсию была моя. Фильм смотрел неоднократно и каждый раз с огромным удовольствием. Те, кто застал эти
- ЛЛариса19 мая 2024Спасибо большое Алексею за такую увлекательную и познавательную экскурсию! Получили огромное удовольствие!!! Всем очень рекомендую!!! Необыкновенной красоты город и богатый глубокими знаниями рассказчик создали необыкновенную атмосферу и непреодолимое желание вернуться, в этот город снова!
- ООльга10 мая 2024Экскурсия будет интересна тем, кто любит и хорошо знает "Жмурки". Алексей превосходный рассказчик, знает много интересных фактов о фильме, истории его создания, о творчестве и жизни Алексея Балабанова.
- ЕЕlena7 мая 2024Спасибо Виктории, экскурсия на одном дыхании, интересно, красиво, погода как по заказу. Нам рассказали о том, о чем не пишут
- ООлеся3 мая 2024Очень интересная экскурсия. Постели много новых мест.
- ККваша7 октября 2023Виктория чудесный рассказчик, тема кинематографа в Нижнем Новгороде полностью раскрыта! Посетили интересные места, услышали неожиданные нюансы. Приятный бонус - прокатились на трамвае в городе)
Ответы на вопросы от путешественников по Нижнему Новгороду в категории «Фильм Жмурки»
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