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на информационных сайтах, показали город с другой стороны, где история оживает и переплетается с судьбами и легендами. И это причины, почему стоило взять эту экскурсию. А еще у нас остались фотографии, сделанные с обычного телефона, но это как раз тот случай, когда место трудно испортить непрофессионалу.