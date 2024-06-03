Экскурсии по местам фильма Жмурки

Найдено 3 экскурсии в категории «Фильм Жмурки» в Нижнем Новгороде, цены от 3 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Мистика и история Нижнего Новгорода
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
738 отзывов
Мистика и история Нижнего: индивидуальный тур
Откройте для себя мистические и исторические тайны Нижнего Новгорода в увлекательной индивидуальной экскурсии
Начало: около Кремля
11 июня в 16:00
15 июня в 17:00
от 3 000 за всё до 10 чел.
По местам фильма «Жмурки» в Нижнем Новгороде
🚗 На машине
Индивидуальная
2 часа
32 отзыва
Путешествие по кинообъективу Балабанова: «Жмурки» в Нижнем Новгороде
Погрузитесь в атмосферу культового фильма «Жмурки», исследуя его локации в Нижнем Новгороде. Интерактив, истории и киноляпы ждут вас
Начало: На Сенной площади или по договоренности
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
5 000 за всё до 2 чел.
Кинопутешествие по Нижнему Новгороду
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
3 отзыва
Кинопутешествие по Нижнему Новгороду
Пройти по местам из "Жмурок", "Вассы", "Детей Арбата" и других фильмов
Завтра в 14:00
10 июня в 10:00
4 700 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Михаил
    3 июня 2024
    Мистика и история Нижнего Новгорода
    Очень высоко оцениваю работу Павла Плюснина. Хороший уровень знаний, приятная манера изложения материала. Нам очень понравилось! Жаль, что только 2 дня в Нижнем Новгороде!
  • Д
    Дмитрий
    2 июня 2024
    Мистика и история Нижнего Новгорода
    Отличная, очень интересная и живая экскурсия! Все очень понравилось! Павел рассказывал о городе с юмором, погружаясь в интересные детали и, в целом, оставил впечатление очень интересного собеседника. Нам очень понравилось, рекомендуем 🙂
  • О
    Оксана
    2 июня 2024
    Мистика и история Нижнего Новгорода
    Просто великолепная экскурсия!!! Павел, браво!
  • Д
    Дмитрий
    22 мая 2024
    По местам фильма «Жмурки» в Нижнем Новгороде
    Идея пойти на эту экскурсию была моя. Фильм смотрел неоднократно и каждый раз с огромным удовольствием. Те, кто застал эти
    читать дальше

    времена меня поймут. Жена ни разу не видела этот фильм, но как верная подруга, согласилась пойти на экскурсию, предварительно посмотрев его со мной по дороге из Москвы в Нижний. Результат- почти 3 часа увлекательнейшего путешествия в 90-е! Экскурсия организована великолепно, все продумано до мелочей. Всем поклонникам творчества Алексея Балобанова настоятельно рекомендую. Кстати, жена поменяла свое мнение о фильме в лучшую сторону).

  • Л
    Лариса
    19 мая 2024
    По местам фильма «Жмурки» в Нижнем Новгороде
    Спасибо большое Алексею за такую увлекательную и познавательную экскурсию! Получили огромное удовольствие!!! Всем очень рекомендую!!! Необыкновенной красоты город и богатый глубокими знаниями рассказчик создали необыкновенную атмосферу и непреодолимое желание вернуться, в этот город снова!
  • О
    Ольга
    10 мая 2024
    По местам фильма «Жмурки» в Нижнем Новгороде
    Экскурсия будет интересна тем, кто любит и хорошо знает "Жмурки". Алексей превосходный рассказчик, знает много интересных фактов о фильме, истории его создания, о творчестве и жизни Алексея Балабанова.
  • Е
    Еlena
    7 мая 2024
    Кинопутешествие по Нижнему Новгороду
    Спасибо Виктории, экскурсия на одном дыхании, интересно, красиво, погода как по заказу. Нам рассказали о том, о чем не пишут
    читать дальше

    на информационных сайтах, показали город с другой стороны, где история оживает и переплетается с судьбами и легендами. И это причины, почему стоило взять эту экскурсию. А еще у нас остались фотографии, сделанные с обычного телефона, но это как раз тот случай, когда место трудно испортить непрофессионалу.

    Спасибо Виктории, экскурсия на одном дыхании, интересно, красиво, погода как по заказу. Нам рассказали о томСпасибо Виктории, экскурсия на одном дыхании, интересно, красиво, погода как по заказу. Нам рассказали о томСпасибо Виктории, экскурсия на одном дыхании, интересно, красиво, погода как по заказу. Нам рассказали о томСпасибо Виктории, экскурсия на одном дыхании, интересно, красиво, погода как по заказу. Нам рассказали о томСпасибо Виктории, экскурсия на одном дыхании, интересно, красиво, погода как по заказу. Нам рассказали о томСпасибо Виктории, экскурсия на одном дыхании, интересно, красиво, погода как по заказу. Нам рассказали о томСпасибо Виктории, экскурсия на одном дыхании, интересно, красиво, погода как по заказу. Нам рассказали о том
  • О
    Олеся
    3 мая 2024
    Кинопутешествие по Нижнему Новгороду
    Очень интересная экскурсия. Постели много новых мест.
  • К
    Кваша
    7 октября 2023
    Кинопутешествие по Нижнему Новгороду
    Виктория чудесный рассказчик, тема кинематографа в Нижнем Новгороде полностью раскрыта! Посетили интересные места, услышали неожиданные нюансы. Приятный бонус - прокатились на трамвае в городе)

Ответы на вопросы от путешественников по Нижнему Новгороду в категории «Фильм Жмурки»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Нижнем Новгороде
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Мистика и история Нижнего Новгорода
  2. По местам фильма «Жмурки» в Нижнем Новгороде
  3. Кинопутешествие по Нижнему Новгороду
Какие места ещё посмотреть в Нижнем Новгороде
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Рождественская улица
  3. Нижегородский Кремль
  4. Чкаловская лестница
  5. Большая Покровская улица
  6. Набережная
  7. Кремль
  8. Старый город
  9. Верхневолжская Набережная
  10. Усадьба Рукавишниковых
Сколько стоит экскурсия по Нижнему Новгороду в июне 2024
Сейчас в Нижнем Новгороде в категории "Фильм Жмурки" можно забронировать 3 экскурсии от 3 000 до 5 000. Туристы уже оставили гидам 773 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
Забронируйте экскурсию в Нижнем Новгороде на 2024 год по теме «Фильм Жмурки», 773 ⭐ отзыва, цены от 3000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
ХорошоТам