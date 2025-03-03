С Софья

Экскурсия была комфортная, несмотря на погоду, очень информативная и полная. Алексей прекрасный рассказчик, было интересно и осталось ощущение что надо обязательно вернуться и продолжить изучение города, с удовольствием обратимся снова к Алексею. Спасибо за чудесный день, за прекрасные виды и рекомендации!