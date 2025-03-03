Нижний Новгород с древности находится на пересечении культур и цивилизаций, а городская архитектура — наивысшее их выражение.
Поэзия и живопись, скульптура и техника — я помогу составить системное впечатление о городе, раскрою неожиданные факты и сделаю акцент на интересных вам сферах. И всё это в комфортном автопешеходном формате!
Поэзия и живопись, скульптура и техника — я помогу составить системное впечатление о городе, раскрою неожиданные факты и сделаю акцент на интересных вам сферах. И всё это в комфортном автопешеходном формате!
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00
Описание экскурсии
Я проведу для вас автопешеходную экскурсию, чтобы в сравнительно сжатые сроки вы составили общее впечатление об истории города, его расположении и основных достопримечательностях, а также наметили объекты для более внимательного изучения.
Ключевые объекты осмотра
- Кремль — старинную крепость и три основные набережные в исторической части
- Собор Михаила Архангела 1631 года постройки — самый старый из храмов, сохранившийся на территории города
- Кремлёвский откос — одну из самых зрелищных видовых точек
- Чкаловская лестница и памятник Чкалову
- Верхне-Волжская набережная, созданная по распоряжению императора Николая I
- Нижне-Волжская набережная, созданная на месте шумного порта
- Площадь Народного Единства с её архитектурными и техническими достопримечательностями
- Набережная Федоровского — ещё одна топовая видовая точка, где в городской застройке спрятались архитектурные памятники 17 века
Организационные детали
- Формат экскурсии ознакомительный и не подразумевает больших и продолжительных пеших переходов за пределами Кремля
- Обзорная поездка по набережным проходит на автомобиле Renault Duster, детских кресел нет
- Мероприятие может пройти на вашем авто или со стартом из другой точки — в этом случае продолжительность и стоимость экскурсии я сообщу по дополнительному запросу
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На ул. Большая Покровская
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алексей — ваш гид в Нижнем Новгороде
Провёл экскурсии для 250 туристов
Коренной нижегородец, дипломированный экскурсовод. Живу и работаю в историческом центре, увлекаюсь историей и краеведением. Люблю изучать город и конструировать новые маршруты экскурсий. Буду рад помочь познакомиться с Нижним Новгородом или узнатьЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
С
Софья
3 мар 2025
Экскурсия была комфортная, несмотря на погоду, очень информативная и полная. Алексей прекрасный рассказчик, было интересно и осталось ощущение что надо обязательно вернуться и продолжить изучение города, с удовольствием обратимся снова к Алексею. Спасибо за чудесный день, за прекрасные виды и рекомендации!
И
Ирина
10 янв 2025
Отличная экскурсия, комбинирующая авто и пешеходные прогулки
Гид пунктуален, вежлив. Маршрут был проработан исходя из наших пожеланий и погоды. Мужу особенно понравилось, что экскурсовод нейтрально высказывался о различных исторических событиях, не выказывая личного мнения.
Гид пунктуален, вежлив. Маршрут был проработан исходя из наших пожеланий и погоды. Мужу особенно понравилось, что экскурсовод нейтрально высказывался о различных исторических событиях, не выказывая личного мнения.
Е
Елена
23 дек 2024
Спасибо большое Алексею за чудесную экскурсию! Нам очень понравилось всё- маршрут, подача материала, юмор, манера общения, образованность гида, любовь и увлеченность своей профессией! С удовольствием рекомендуем Алексея! Приедем еще!
Похожие экскурсии из Нижнего Новгорода
-
30%
Фотопрогулка
до 4 чел.
Фото-прогулка по историческому центру Нижнего Новгорода
Исследуйте древний Нижегородский кремль и запечатлейте его историю в вашей фото-прогулке с личным гидом-фотографом
Начало: На площади Минина и Пожарского
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
7000 ₽
10 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Уходящая нижегородская старина: домовая резьба и история
Прогулка по старинным улицам Нижнего Новгорода с посещением деревянных домов и рассказами о жизни писателей и архитектуре. Ощутите атмосферу прошлого
Начало: ул. Ильинская
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
5500 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Зимняя экскурсия по Нижегородскому кремлю
Откройте для себя зимний Нижний Новгород с эксклюзивной экскурсией по Нижегородскому кремлю и его тайнам
Начало: На пл. Минина и Пожарского
Завтра в 09:00
16 мар в 09:00
2400 ₽ за всё до 10 чел.