4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Программа

Наша экскурсия начнется от Церкви св. Петра и Павла, единственного памятника русского барокко середины XVIII века. Рядом с ней посетим могилу гениального изобретателя Ивана Кулибина, давшего начало всей русской механике и называемого русским Леонардо да Винчи. Я расскажу о его изобретениях, опередивших время.

Далее мы увидим одно из первых ремесленных училищ, построенное на средства купца Сергеева (также узнаем, сколько средств он вложил только в одну позолоту иконостаса Петропавловской церкви). Узнаем, как купец-благотворитель и меценат вкладывал средства в становление народного образования, помогал преподавателям не только из Нижнего Новгорода, но и со всей России. Узнаем, каким образом связана крупнейшая в мире Всероссийская художественная и промышленная выставка 1896 года с Сергеевским училищем.

Затем мы перейдем к дому настоятеля Петропавловской церкви Петра Альбицкого и узнаем, кто был автором труда о пребывании в Нижнем Новгороде великого поэта России Александра Пушкина, где эта книга находится и каким образом зарождалось историко-архивное дело в Нижнем Новгороде.

Затем мы проследуем к, пожалуй, самому богато декорированному деревянной резьбой дому мещанина, купца средней руки Федора Столярова. Узнаем, по указу какого императора полагалось строить деревянные на каменном основании дома, почему они являются примером национального представления о прекрасном и чем особенно привлекают туристов из Европы и Японии.

Далее мы пройдем к дому Невзоровых, узнаем о зарождении революционного движения, о связи Ленина с этим домом. О единственном в России, а, может, и в мире, Музее нижегородской интеллигенции с воссозданной в нем обстановкой конца 19 — начала 20 веков. (В настоящее время музей закрыт, а экспозиция перенесена по другому адресу).

Затем мы проследуем к домам ремесленника Сергея Павлова и мещанина Сергея Соболева. Узнаем, какой вклад они внесли в развитие благотворительности и народного образования. Также мы побываем на месте дома, где в конце 1990-х – начале 2000-х годов проходили первые репетиции рок-группы $7000, известной не только в России, но и во всем мире, выпустившей альбомы в Японии и сводившей их в Англии и Италии на народные средства.

Узнаем, как можно помочь спасению и воссозданию квартала, приговоренного местными властями к уничтожению.