4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Вас ждёт прогулка по местам, где жили изобретатели, купцы, революционеры и интеллигенты, где звучали имена Пушкина и Горького, а в наши дни — ритмы рок-музыки. Вы увидите старинные дома, резные фасады, памятники архитектуры. Узнаете истории благотворителей, просветителей и тех, кто создавал культурное лицо города.
Описание экскурсии
Вы увидите:
- Петропавловскую церковь — единственный памятник русского барокко середины 18 века.
- Могилу Ивана Кулибина — гениального изобретателя, которого называли «русским Леонардо да Винчи».
- Декорированный резьбой дом мещанина Столярова.
- Дома купцов и мещан, сохранивших дух 19 века.
- Место, где находился уникальный Музей нижегородской интеллигенции.
- Старинные улицы и здания, хранящие историю образования, благотворительности и революционных идей.
Вы узнаете:
- как квартал связан с именами Екатерины II, Николая I, Пушкина, Горького и Ленина.
- как Всероссийская художественно-промышленная выставка 1896 года повлияла на развитие образования.
- кто первым писал об Александре Пушкине в Нижнем Новгороде и как зарождалось архивное дело.
- как жили купцы и мещане 19 века, какие у них были представления о красоте.
- какая рок-группа 21 века начинала свои репетиции здесь, в историческом квартале.
- а также истории революционного движения и уникального музея интеллигенции.
Организационные детали
- Обратите внимание: часть зданий вы увидите только на картинках.
- Программа 12+.
- При температуре ниже −20 градусов экскурсия не состоится.
- С 13 до 14 часов — нерабочее время у гида. Пожалуйста, не бронируйте экскурсию на это время.
- Экскурсию для вас проведу я или один из гидов моей команды.
Выберите удобную дату из расписания
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Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У парка им. Кулибина
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сергей — ваша команда гидов в Нижнем Новгороде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2013 года
Обычно отвечает за 1 час 40 минут
Провели экскурсии для 7615 туристов
Экскурсии веду я — дипломированный гид, журналист и активист Сергей — и гиды из моей команды, если я занят. Наши экскурсии насыщены историей, архитектурой, искусством, экономикой, спортом, юмором, поэтому мои гости должны обладать минимальными знаниями в этих областях и, самое главное, интересоваться ими.
Отзывы и рейтинг
4.7
Основано на 6 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
О
Очень рекомендуем воспользоваться возможностью узнать не только о вчерашнем Нижнем,но и преломить неожиданно ярко, порой с совершенно неожиданных, но полностью оправданных ракурсов (Сергей-просто мастер) на день сегодняшний и завтрашний- а
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Если Вы хотите узнать что-то новое и действительно интересное о Нижнем Новгороде, то я советую только Сергея. Он настоящий профессионал, который не просто перескажет факты из путеводителя, а проведет настоящую
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Н
Хочу поблагодарить Сергея за подвижничество в сфере сохранения исторических зданий и огромный интерес к городу, в котором он живет и работает. Он сумел за недолгое время экскурсии рассказать множество интересных фактов о жизни Нижнего Новгорода и о его выдающихся горожанах.
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М
Эта экскурсия хорошо подойдёт людям, которым небезразличны исторические деревянные кварталы Нижнего, которых остаётся всё меньше. Много интересной информации.
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Я
Спасибо! Очень понравилась экскурсия!
Были взрослые и подростки 13-15 лет. Ребята сами отмечали, что узнали много интересного.
Были взрослые и подростки 13-15 лет. Ребята сами отмечали, что узнали много интересного.
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Гид очень увлеченный человек своей темой по восстановлению старых зданий. Первый час было интересно, поговорили о Кулибине, Горьком. Второй час будьте готовы рассматривать разрушенные старые дома на клочке земли. Истории жителей этих домов интересные, безусловно, но посмотреть не на что. Здания очень разрушены, неопрятные. Специфическая экскурсия.
Сергей
Ответ организатора:
Дарья, спасибо за Ваш отзыв.
Как и сказано в описании экскурсии, это рассказ о спасении квартала - силами активистов: экологов, градозащитников,
Как и сказано в описании экскурсии, это рассказ о спасении квартала - силами активистов: экологов, градозащитников,
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