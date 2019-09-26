4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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современных художников, чередой чудесных событий. Я занимаюсь спасением квартала с 2006 года, обычно, все с пониманием относится к его состоянию. В данный момент происходят два чудесных события: дом купца Столярова после многократных попыток наконец-то признан памятником. Его сейчас восстанавливают и приводят в порядок. То же самое происходит с единственным памятником до него, который удерживал от сноса большую часть квартала, с домом купца Пятова и его внучек-революцеонерок сестер Невзоровых. Для меня это большая радость. В любом случае, я попрошу редакторов внести в описание экскурсии информацию о реставрации двух домов-памятников. Ещё раз спасибо С уважением, экскурсовод, градозащитник, журналист Сергей.