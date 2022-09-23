Мы пройдем по «нижегородскому Арбату» — Большой Покровской улице. В 19 веке здесь находились усадьбы многих знаменитых фамилий, затем улицу застроили доходными домами с дорогими магазинами, театрами и ресторанами. Мы поговорим о том, как любили, ненавидели и чем жертвовали жители этих мест — известные нижегородцы.
А жизненные обстоятельства наших героев были похлеще любого вымысла. Будет все: страсть, ревность, роковое стечение обстоятельств и много юмора.
Это пешая прогулка, наденьте теплую одежду и удобную обувь.