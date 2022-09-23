Наша прогулка пройдет по центральной улице города. Какие только страсти не кипели здесь! С долей юмора я расскажу, как Нижний Новгород причастен к любовным терзаниям нескольких известных персонажей, почему город не стал новой столицей и могла ли знать о Нижнем Марлен Дитрих. Некоторые истории вас напугают, некоторые удивят — но точно не оставят равнодушными.

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Описание

Что вас ожидает

Нижегородский Арбат

Мы пройдем по «нижегородскому Арбату» — Большой Покровской улице. В 19 веке здесь находились усадьбы многих знаменитых фамилий, затем улицу застроили доходными домами с дорогими магазинами, театрами и ресторанами. Мы поговорим о том, как любили, ненавидели и чем жертвовали жители этих мест — известные нижегородцы.

Роковая любовь

А жизненные обстоятельства наших героев были похлеще любого вымысла. Будет все: страсть, ревность, роковое стечение обстоятельств и много юмора.

Вы узнаете, как известный писатель стрелялся из-за дочки булочника, а после покорил женщину самого богатого человека в России

Я расскажу о роковой нижегородке, которая испортила жизнь сразу двум выдающимся русским мыслителям

Покажу место, где вождь мировой революции познакомился со своей первой невестой, и как досадное непонимание помешало браку

Вы удивитесь трепетной любви и огромной преданности жены одного нижегородца — несостоявшегося диктатора Российской империи

Поговорим о самом популярном в мире нижегородце и его конфликте с «голубым ангелом» — обворожительной Марлен

Организационные детали

Это пешая прогулка, наденьте теплую одежду и удобную обувь.