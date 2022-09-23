Любовь и ненависть в Нижнем Новгороде: авторская прогулка по городу

Как любили Ленин, Достоевский и Трубецкой и как это отразилось на истории России

Наша прогулка пройдет по центральной улице города.

Какие только страсти не кипели здесь! С долей юмора я расскажу, как Нижний Новгород причастен к любовным терзаниям нескольких известных персонажей, почему город не стал новой столицей и могла ли знать о Нижнем Марлен Дитрих. Некоторые истории вас напугают, некоторые удивят — но точно не оставят равнодушными.
Любовь и ненависть в Нижнем Новгороде: авторская прогулка по городу
Любовь и ненависть в Нижнем Новгороде: авторская прогулка по городу
Любовь и ненависть в Нижнем Новгороде: авторская прогулка по городу
Любовь и ненависть в Нижнем Новгороде: авторская прогулка по городу
Любовь и ненависть в Нижнем Новгороде: авторская прогулка по городу
Любовь и ненависть в Нижнем Новгороде: авторская прогулка по городу
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Описание

Что вас ожидает

Нижегородский Арбат

Мы пройдем по «нижегородскому Арбату» — Большой Покровской улице. В 19 веке здесь находились усадьбы многих знаменитых фамилий, затем улицу застроили доходными домами с дорогими магазинами, театрами и ресторанами. Мы поговорим о том, как любили, ненавидели и чем жертвовали жители этих мест — известные нижегородцы.

Роковая любовь

А жизненные обстоятельства наших героев были похлеще любого вымысла. Будет все: страсть, ревность, роковое стечение обстоятельств и много юмора.

  • Вы узнаете, как известный писатель стрелялся из-за дочки булочника, а после покорил женщину самого богатого человека в России
  • Я расскажу о роковой нижегородке, которая испортила жизнь сразу двум выдающимся русским мыслителям
  • Покажу место, где вождь мировой революции познакомился со своей первой невестой, и как досадное непонимание помешало браку
  • Вы удивитесь трепетной любви и огромной преданности жены одного нижегородца — несостоявшегося диктатора Российской империи
  • Поговорим о самом популярном в мире нижегородце и его конфликте с «голубым ангелом» — обворожительной Марлен

Организационные детали

Это пешая прогулка, наденьте теплую одежду и удобную обувь.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на площади Горького
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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