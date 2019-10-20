Что вас ожидает

Все краски Нижнего Новгорода

Исторический центр города покорит вас величественным Кремлем, живописными набережными и старинными купеческими улицами, облик которых мало изменился с XIX века. Я расскажу о ежегодно проходившей здесь всемирно известной ярмарке, раскрою особенности местного уклада жизни и покажу дворы домов, где жили выдающиеся нижегородцы. Кроме того, вы узнаете, какое наследие оставил Нижнему Новгороду Максим Горький, вдохновитесь видами с откоса и послушаете классическую музыку на фоне городского шума.

Нижний Новгород сквозь столетия

Я расскажу, как в XIX веке в городе соседствовали богатство и бедность, какую сезонную работу можно было найти, чем вдохновлялись композиторы и художники и куда следовало отправляться на изысканные балы. А еще: какие утопические идеи воплощали в Нижнем Новгороде архитекторы в разные периоды его застройки и в каких городских уголках найти уединение и красоту в наши дни.