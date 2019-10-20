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  3. О Нижнем Новгороде с любовью!

Главные достопримечательности и тайные уголки старинного города на душевной экскурсии

Влада
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Влада – ваш гид
Вы посетите неприступный Кремль, погуляете по идиллическим волжским набережным и главной пешеходной улице Большой Покровской.

Отыщете следы разных исторических эпох и насладитесь шикарными видами на реку и нижегородские просторы.
От 2500 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 4 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2.5 часа
До 5 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии1 отзыв
5
О Нижнем Новгороде с любовью!
О Нижнем Новгороде с любовью!

Что вас ожидает

Все краски Нижнего Новгорода
Исторический центр города покорит вас величественным Кремлем, живописными набережными и старинными купеческими улицами, облик которых мало изменился с XIX века. Я расскажу о ежегодно проходившей здесь всемирно известной ярмарке, раскрою особенности местного уклада жизни и покажу дворы домов, где жили выдающиеся нижегородцы. Кроме того, вы узнаете, какое наследие оставил Нижнему Новгороду Максим Горький, вдохновитесь видами с откоса и послушаете классическую музыку на фоне городского шума.

Нижний Новгород сквозь столетия
Я расскажу, как в XIX веке в городе соседствовали богатство и бедность, какую сезонную работу можно было найти, чем вдохновлялись композиторы и художники и куда следовало отправляться на изысканные балы. А еще: какие утопические идеи воплощали в Нижнем Новгороде архитекторы в разные периоды его застройки и в каких городских уголках найти уединение и красоту в наши дни.

Организационные детали

  • Экскурсия не предполагает дополнительных расходов.
  • Дети до 7 лет участвуют в экскурсии бесплатно.
  • Пожалуйста, надевайте удобную обувь — исторический центр частично расположен на холмах.
О Нижнем Новгороде с любовью!
О Нижнем Новгороде с любовью!
О Нижнем Новгороде с любовью!
О Нижнем Новгороде с любовью!
О Нижнем Новгороде с любовью!
О Нижнем Новгороде с любовью!
О Нижнем Новгороде с любовью!

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Влада
Влада
Привет! Меня зовут Влада. Я окончила лингвистический университет. Всем сердцем люблю не только языки, но и путешествия. Нижний Новгород — мой родной город, но и здесь я постоянно открываю для себя что-то новое. С большим удовольствием поделюсь с вами накопленными знаниями и наблюдениями. Приезжайте в гости!
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1 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

20 октября 2019
Действительно, получилась душевная прогулка! Влюбились в центр города!

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