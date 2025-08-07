Посетите неприступный Кремль, прогуляйтесь по волжским набережным и главной пешеходной улице. Откройте для себя следы разных эпох и насладитесь видами на реку
Экскурсия «О Нижнем Новгороде с любовью» предлагает вам уникальную возможность окунуться в историю и культуру одного из самых красивых городов России.
Посетите неприступный Кремль, прогуляйтесь по живописным волжским набережным и главной читать дальшеуменьшить
пешеходной улице Большой Покровской. Узнайте о знаменитой ярмарке, местных традициях и выдающихся нижегородцах. Насладитесь великолепными видами на реку и откройте для себя наследие Максима Горького. Погружение в атмосферу XIX века и современности гарантировано
🎵 Наслаждение классической музыкой на фоне городского шума
👨👩👧👦 Бесплатное участие для детей до 7 лет
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшие месяцы для экскурсии - с мая по сентябрь. В это время года город особенно красив, и можно в полной мере насладиться прогулками по набережным и историческим улицам.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Кремль
Волжские набережные
Большая Покровская улица
Дворы домов выдающихся нижегородцев
Откос
Описание экскурсии
Все краски Нижнего Новгорода
Исторический центр города покорит вас величественным Кремлем, живописными набережными и старинными купеческими улицами, облик которых мало изменился с XIX века. Я расскажу о ежегодно проходившей здесь всемирно известной ярмарке, раскрою особенности местного уклада жизни и покажу дворы домов, где жили выдающиеся нижегородцы. Кроме того, вы узнаете, какое наследие оставил Нижнему Новгороду Максим Горький, вдохновитесь видами с откоса и послушаете классическую музыку на фоне городского шума.
Нижний Новгород сквозь столетия
Я расскажу, как в XIX веке в городе соседствовали богатство и бедность, какую сезонную работу можно было найти, чем вдохновлялись композиторы и художники и куда следовало отправляться на изысканные балы. А еще: какие утопические идеи воплощали в Нижнем Новгороде архитекторы в разные периоды его застройки и в каких городских уголках найти уединение и красоту в наши дни.
Организационные детали
Экскурсия не предполагает дополнительных расходов
Дети до 7 лет участвуют в экскурсии бесплатно
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
По договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Влада — ваш гид в Нижнем Новгороде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2015 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провела экскурсии для 254 туристов
Привет! Меня зовут Влада. Я окончила лингвистический университет. Всем сердцем люблю не только языки, но и путешествия. Нижний Новгород — мой родной город, но и здесь я постоянно открываю для себя что-то новое. С большим удовольствием поделюсь с вами накопленными знаниями и наблюдениями. Приезжайте в гости!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 20 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Ирина
В легкой атмосфере прогулки мы услышали интересный рассказ, без большого количества дат, названий, но все очень лаконично и интересно.
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Татьяна
Мы приехали поездом в 6.40 утра и в 10.00 были на экскурсии с Владой, предварительно поднявшись пешком в гору, так что кажется расстроили Владу своим уставшим видом на экскурсии) Но, читать дальшеуменьшить
несмотря на все эти обстоятельства, подросткам 12 и 16 лет и их маме понравилась экскурсия. Это было наше первое знакомство с Нижним и эта экскурсия для первого знакомства отлично подошла! Спасибо!
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Т
Татьяна
Экскурсия замечательная, Влада отличный гид и интересный собеседник. Были на экскурсии с подругой из Москвы, она первый раз в НН проездом, теперь планирует приехать с семьёй на несколько дней с более обширной программой, поэтому, благодаря Владе, НН приобрел еще одного почитателя прекрасного города. Спасибо.
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И
Ирина
Экскурсия очень впечатлила! Спокойно, не торопясь, гид Франц рассказал нам много интересного и нового про наш прекрасный город, даже наши гости из Питера по-другому стали относиться к Нижнему!! Это то,что нам было нужно, только с погодой очень не повезло. Рекомендуем эту экскурсию и гида!
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В
Виктория
Экскурсия полностью соответствовала ожиданиям. Прекрасное знакомство с городом и его историей для тех, кто первый раз в Нижнем. Без деталей и дат. Не доя тех, кому нужно погружение в историю. Но нам понравилось - и взрослым, и подростку было интересно и запомнилось основное.
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Татьяна
Очень понравилась и Влада, и прогулка с ней! Влада не только хороший гид, но и интересный человек! Время пролетело незаметно, узнали много нового о городе, она посоветовала хорошие кафе и рестораны, на следующий день по ее рекомендации погуляли в других районах города.
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