Экскурсия «О Нижнем Новгороде с любовью» предлагает вам уникальную возможность окунуться в историю и культуру одного из самых красивых городов России.Посетите неприступный Кремль, прогуляйтесь по живописным волжским набережным и главной

пешеходной улице Большой Покровской. Узнайте о знаменитой ярмарке, местных традициях и выдающихся нижегородцах. Насладитесь великолепными видами на реку и откройте для себя наследие Максима Горького. Погружение в атмосферу XIX века и современности гарантировано

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшие месяцы для экскурсии - с мая по сентябрь. В это время года город особенно красив, и можно в полной мере насладиться прогулками по набережным и историческим улицам.

Сейчас август — это идеальное время.