Мы поедем в путешествие-паломничество по стопам святого Макария, через века и Моховые горы, керженские леса и грибные поляны, туда, где инок Макарий основал тихую обитель, давшую начало разгульной Макарьевской ярмарке. Изгибы Волги и повороты истории будут пересекаться на нашем пути. Вы узнаете, что «Макарий» - это еще и марка пива.
Описание экскурсииПреподобный Макарий Желтоводский и Унженский жил в XV веке и основал три обители. В одну из них мы отправимся в этом путешествии. Мы стартуем от Нижегородской ярмарки, осмотрим творения Августа Бетанкура и Огюста Монферрана, полюбуемся Стрелкой, где сливаются Волга и Ока, проедем 90 километров через сосновые и грибные леса. На нашем пути лежит город стекольщиков Бор. Мы сделаем остановку в Сергиевской Слободе у памятника Сергию Радонежскому, увидим настоящую римскую заставу, прогуляемся в парке «Моховые горы» и послушаем, как шумит реликтовая сосновая роща. Минуя живописное село Валки, мы окажемся у стен Свято-Троицкого Макарьевского монастыря, который был заложен в 1435 году. Его башни и стены величественно высятся над матушкой-Волгой. На епархиальной экскурсии вы услышите о многовековой истории монастыря, о том, как монашеская обитель пережила пожары, наводнения и годы безбожия. Есть в Макарии и другие достопримечательности. На страусиной ферме вы сможете приобрести расписные яйца и другие сувениры. В летнее время у вас будет возможность искупаться на пляже с чистейшим песком. По дороге я расскажу вам историю Макарьевской ярмарки, и как она оказалась в Нижнем Новгороде. В селе Рожново мы посетим храм Казанской иконы Божьей Матери, где хранится много старинных икон. Завершить наше путешествие лучше всего поездкой по канатной дороге из города Бор в Нижний Новгород. Там у Соборной мечети и закончится ваше путешествие. С высоты птичьего полета вы сможете полюбоваться Печерским монастырем.
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Нижегородская ярмарка и Стрелка
- Парк «Моховые горы» в городе Бор
- Памятники Горькому и Шаляпину
- Сергиевская слобода и памятник Сергию Радонежскому
- Римская застава и памятник Сталину
- Дача архитектора Малиновского
- Деревня Валки
- Свято-Троицкий Макарьевский монастырь
- Памятник Макарию Желтоводскому
- Страусиная ферма (по желанию)
- Храм Казанской иконы Божьей Матери (с. Рожково)
- Канатная дорога и Печерский монастырь
- Нижегородская Соборная мечеть
Что включено
- Путевая экскурсия и транспорт входят в стоимость тура.
Что не входит в цену
- Питание, сувениры, билеты в музеи оплачиваются отдельно.
- Экскурсия по Макарьевскому монастырю - 500 руб. /чел.
- Билет на канатной дороге - 100 руб. /чел.
- Обед около 200-300 руб. /чел.
Место начала и завершения?
Площадь Свободы, 4
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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