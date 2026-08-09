Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Мы поедем в путешествие-паломничество по стопам святого Макария, через века и Моховые горы, керженские леса и грибные поляны, туда, где инок Макарий основал тихую обитель, давшую начало разгульной Макарьевской ярмарке. Изгибы Волги и повороты истории будут пересекаться на нашем пути. Вы узнаете, что «Макарий» - это еще и марка пива.

Андрей Ваш гид в Нижнем Новгороде Задать вопрос Индивидуальная экскурсия 24 000 ₽ за экскурсию Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты. 7 часов 1-4 человека На автомобиле, канатная дорога Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

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Описание экскурсии Преподобный Макарий Желтоводский и Унженский жил в XV веке и основал три обители. В одну из них мы отправимся в этом путешествии. Мы стартуем от Нижегородской ярмарки, осмотрим творения Августа Бетанкура и Огюста Монферрана, полюбуемся Стрелкой, где сливаются Волга и Ока, проедем 90 километров через сосновые и грибные леса. На нашем пути лежит город стекольщиков Бор. Мы сделаем остановку в Сергиевской Слободе у памятника Сергию Радонежскому, увидим настоящую римскую заставу, прогуляемся в парке «Моховые горы» и послушаем, как шумит реликтовая сосновая роща. Минуя живописное село Валки, мы окажемся у стен Свято-Троицкого Макарьевского монастыря, который был заложен в 1435 году. Его башни и стены величественно высятся над матушкой-Волгой. На епархиальной экскурсии вы услышите о многовековой истории монастыря, о том, как монашеская обитель пережила пожары, наводнения и годы безбожия. Есть в Макарии и другие достопримечательности. На страусиной ферме вы сможете приобрести расписные яйца и другие сувениры. В летнее время у вас будет возможность искупаться на пляже с чистейшим песком. По дороге я расскажу вам историю Макарьевской ярмарки, и как она оказалась в Нижнем Новгороде. В селе Рожново мы посетим храм Казанской иконы Божьей Матери, где хранится много старинных икон. Завершить наше путешествие лучше всего поездкой по канатной дороге из города Бор в Нижний Новгород. Там у Соборной мечети и закончится ваше путешествие. С высоты птичьего полета вы сможете полюбоваться Печерским монастырем.

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