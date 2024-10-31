Приглашаем в путешествие в Городец — самый древний город Земли Нижегородской! А чтобы было интереснее, вместо обычной путевой информации в дороге вы услышите настоящий аудио-спектакль. В Городце нас встретят деревянные
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00
Описание аудиогида
Что вас ожидает:
- Экскурсия по историческому центру Городца: мы увидим очаровательные старинные дома, украшенные резными изображениями львов, русалок и даже дельфинов. Побываем на древнем Городецком Валу, который испокон веков защищал город от вражеских набегов.
- Музей «Городец на Волге» — здесь вы познакомитесь с жизнью старинного русского города, где все профессии и промыслы, все надежды и чаяния, все удачи и неудачи были связаны с великой русской рекой — Волгой.
Музей Александра Невского — богатая археологическая коллекция и мультимедийные технологии откроют нам мир русского Средневековья и расскажут о жизни и подвигах князя Александра Ярославича, прозванного Невским. Важная информация:.
Музей Александра Невского — богатая археологическая коллекция и мультимедийные технологии откроют нам мир русского Средневековья и расскажут о жизни и подвигах князя Александра Ярославича, прозванного Невским. Важная информация:.
Важно! Время возвращения в Нижний Новгород зависит от загрузки на трассе Городец — Нижний Новгород и может изменяться как в меньшую, так и большую сторону.
По расписанию
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Стоимость аудиогида
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый (15+)
|2 000 ₽
|Детский (до 14 лет)
|1 700 ₽
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Исторический центр Городца
- Музей «Городец на Волге»
- Музей Александра Невского
Что включено
- Услуги гида
- Транспортные услуги
- Входные билеты в музеи Городца
Что не входит в цену
- Питание
Место начала и завершения?
Остановка «Речной вокзал» у дома пл. Маркина 15А
Когда и сколько длится?
Когда: По расписанию
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это аудиоэкскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Важная информация
- Важно! Время возвращения в Н. Новгород зависит от загрузки на трассе Городец - Н. Новгород и может изменяться как в меньшую
- Так и большую сторону
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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