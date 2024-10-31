Что вас ожидает:

Экскурсия по историческому центру Городца: мы увидим очаровательные старинные дома, украшенные резными изображениями львов, русалок и даже дельфинов. Побываем на древнем Городецком Валу, который испокон веков защищал город от вражеских набегов.

Музей «Городец на Волге» — здесь вы познакомитесь с жизнью старинного русского города, где все профессии и промыслы, все надежды и чаяния, все удачи и неудачи были связаны с великой русской рекой — Волгой.

Музей Александра Невского — богатая археологическая коллекция и мультимедийные технологии откроют нам мир русского Средневековья и расскажут о жизни и подвигах князя Александра Ярославича, прозванного Невским. Важная информация:.

Музей Александра Невского — богатая археологическая коллекция и мультимедийные технологии откроют нам мир русского Средневековья и расскажут о жизни и подвигах князя Александра Ярославича, прозванного Невским. Важная информация:.

Важно! Время возвращения в Нижний Новгород зависит от загрузки на трассе Городец — Нижний Новгород и может изменяться как в меньшую, так и большую сторону.