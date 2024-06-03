Экскурсии в Государственный Банк Нижнего Новгорода

Найдено 6 экскурсий в категории «Государственный банк» в Нижнем Новгороде, цены от 1 200 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Концентрированный Нижний
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
21 отзыв
Концентрированный Нижний
Оценить многогранность города за 2 часа
Начало: На Большой Покровской
«Покажу особняк Маркова, банк «Гарантия», усадьбу Рябининой, здание Государственного банка России, Николаевский театр, кремль и многое другое»
Завтра в 13:00
16 июня в 12:30
5 340 за всё до 10 чел.
Исторический портрет Нижнего Новгорода на фоне Большой Покровской
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
18 отзывов
Исторический портрет Нижнего Новгорода на фоне Большой Покровской
Погрузитесь в атмосферу старинного Нижнего Новгорода, прогуливаясь по его главной улице с экскурсоводом
Начало: Пл. Минина и Пожарского
«И, разумеется, не оставим без внимания знаменитое здание Нижегородского государственного банка, который интересен не только своим размахом, но и особыми традициями, память о которых до сих пор хранят его стены»
13 июня в 08:00
14 июня в 12:30
4 670 за всё до 10 чел.
Ежедневная прогулка по Нижнему Новгороду
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
143 отзыва
Групповая прогулка по историческому Нижнему Новгороду с экспертом
Прогулка по Нижнему Новгороду: кремль, легенды и усадьбы ждут вас на двух маршрутах с местным экспертом
Начало: На Верхне-Волжской набережной
«Купеческие доходные дома, здания театра и Государственного банка, лучшие сувенирные магазины, уличные музыканты и даже маленькая Италия — вас ждет все то, что создает неповторимую атмосферу Нижнего Новгорода»
Расписание: ежедневно в 15:15
Сегодня в 15:15
Завтра в 15:15
1 200 за человека
Нижегородский Кремль и другие бренды города
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
126 отзывов
Нижегородский Кремль и другие бренды города
История города в его достопримечательностях и знаменитых горожанах - на обзорной прогулке
«пройдемся по нижегородскому Арбату — пешеходной улице с топовыми памятниками истории и архитектуры: зданием городской думы, шикарным драматическим театром, сказочным государственным банком…»
10 июня в 12:30
15 июня в 13:30
от 3 340 за всё до 12 чел.
Нижегородские этюды
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
85 отзывов
Нижегородские этюды
Выйти за рамки обзорной экскурсии на большой прогулке по историческим и укромным уголкам города
Начало: На площади Минина и Пожарского
«Рассмотрите овражистый и холмистый рельеф, барочную церковь купцов-соледобытчиков Строгановых, сказочное здание государственного банка и дом-коммуну»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
от 4 990 за всё до 5 чел.
7 писем о любви: экскурсия в сердце Нижнего Новгорода
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
3 отзыва
7 писем о любви: экскурсия в сердце Нижнего Новгорода
Прогуляться по центру города и узнать, какие страсти тут бушевали и при чём тут Венера
Начало: На ул. Большая Покровская
«Государственный банк, украшенный резьбой по камню и больше напоминающий замок»
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
4 000 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Игорь
    3 июня 2024
    Ежедневная прогулка по Нижнему Новгороду
    У нас был экскурсовод Евгений. Он очень хорошо провёл экскурсию. Знание материала отличное, приятное общение и политивный настрой. Рекомендую.
  • К
    Ксения
    28 мая 2024
    Ежедневная прогулка по Нижнему Новгороду
    Доброго времени суток! Сегодня (28.05.24) была на экскурсии по Нижнему Новгороду. Предлагают 2 маршрута(синий и красный), они чередуются каждый день между
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    собой. Я попала на синий маршрут.) Экскурсовод Ольга настоящий профессионал своего дела. Провела замечательную экскурсию, которая длилась 2,5 часа. Доступно и интересно рассказывает, и сразу видно, что человек очень любит свой город. Узнала интересное про Кремль, погуляли по набережной, нам рассказали про усадьбу Рукавишников(и даже заглянули ненадолго внутрь). Самые запоминающиеся места: Особняк Ольги Каменской(+ поведали мистическую историю, связанную с этим домом), а ещё сделали классные фотки; Институт благородных девиц. Ольга, искренне благодарю Вас за такую чудесную экскурсию! Время пролетело незаметно.) Желаю Вам успехов в своей работе и хороших слушателей! С уважением, Ксения(экскурсовод из г. Москва)

  • M
    Marina
    26 мая 2024
    Ежедневная прогулка по Нижнему Новгороду
    Прекрасная прогулка по Верхней набережной с отличным рассказчиком.
  • М
    Медея
    25 мая 2024
    Концентрированный Нижний
    Иван, благодарим вас за интересный рассказ, содержательную прогулку и прекрасное чувство юмора! Было интересно прогуляться по городу и послушать ваш рассказ о нем!
  • А
    Артём
    20 мая 2024
    Нижегородский Кремль и другие бренды города
    Спасибо Алексею за подробный и познавательный материал про Нижегородский Кремль,а также про его окрестности. Два часа прошли увлекательно и незаметно. Отличная экскурсия за адекватную цену
  • Е
    Евгения
    13 мая 2024
    Исторический портрет Нижнего Новгорода на фоне Большой Покровской
    Очень понравилась экскурсия с Артемом по Большой Покровской. Два часа пролетели незаметно. Артем хорошо знает и любит свой город, и это чувствуется: рассказывает интересно, с юмором, отвечает на все вопросы. Остались самые приятные впечатления от экскурсии 🙂
  • К
    Ксения
    13 мая 2024
    Нижегородские этюды
    У нас экскурсию вела Анна. Всё очень -очень понравилось, несмотря на не майский холод и снег в Новгороде) Экскурсия была
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    познавательная, а изложение материала интересным, даже скептики в компании не остались равнодушными) Планируем в следующую поездку взять прогулку по новому маршруту.

  • Д
    Дарья
    12 мая 2024
    Концентрированный Нижний
    Экскурсовод - Иван очень классно оценил запрос нашей компании и подстроил экскурсию и рассказы, так чтобы было интересно людям, которые
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    не так много знают об истории Нижнего Новгорода. Вместо сухой истории нам рассказали много внутрячков и легенд, которые запомнились и потом с интересом их можно рассказать друзья! Спасибо, ощутили вайб Нижнего Новгорода, очень рекомендую Ивана!

  • Д
    Дарья
    12 мая 2024
    Концентрированный Нижний
    Экскурсия прошла отлично, не затянутая - узнали все самое интересное и важное + получили много рекомендаций что можно посетить:) Иван отличный рассказчик, даже в плохую погоду впечатления остались очень положительные!
  • Н
    Наталья
    11 мая 2024
    Нижегородские этюды
    Хорошее знание города! Немного не хватило эмоций от рассказчика! В целом все хорошо.

Ответы на вопросы от путешественников по Нижнему Новгороду в категории «Государственный банк»

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  2. Рождественская улица
  3. Нижегородский Кремль
  4. Чкаловская лестница
  5. Большая Покровская улица
  6. Набережная
  7. Кремль
  8. Старый город
  9. Верхневолжская Набережная
  10. Усадьба Рукавишниковых
Сколько стоит экскурсия по Нижнему Новгороду в июне 2024
Сейчас в Нижнем Новгороде в категории "Государственный банк" можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 1 200 до 5 340. Туристы уже оставили гидам 396 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
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