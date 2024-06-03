читать дальше

собой. Я попала на синий маршрут.) Экскурсовод Ольга настоящий профессионал своего дела. Провела замечательную экскурсию, которая длилась 2,5 часа. Доступно и интересно рассказывает, и сразу видно, что человек очень любит свой город. Узнала интересное про Кремль, погуляли по набережной, нам рассказали про усадьбу Рукавишников(и даже заглянули ненадолго внутрь). Самые запоминающиеся места: Особняк Ольги Каменской(+ поведали мистическую историю, связанную с этим домом), а ещё сделали классные фотки; Институт благородных девиц. Ольга, искренне благодарю Вас за такую чудесную экскурсию! Время пролетело незаметно.) Желаю Вам успехов в своей работе и хороших слушателей! С уважением, Ксения(экскурсовод из г. Москва)