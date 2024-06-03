1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2 часа
Концентрированный Нижний
Оценить многогранность города за 2 часа
Начало: На Большой Покровской
«Покажу особняк Маркова, банк «Гарантия», усадьбу Рябининой, здание Государственного банка России, Николаевский театр, кремль и многое другое»
Завтра в 13:00
16 июня в 12:30
5 340₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Исторический портрет Нижнего Новгорода на фоне Большой Покровской
Погрузитесь в атмосферу старинного Нижнего Новгорода, прогуливаясь по его главной улице с экскурсоводом
Начало: Пл. Минина и Пожарского
«И, разумеется, не оставим без внимания знаменитое здание Нижегородского государственного банка, который интересен не только своим размахом, но и особыми традициями, память о которых до сих пор хранят его стены»
13 июня в 08:00
14 июня в 12:30
4 670₽ за всё до 10 чел.
Групповая
2 часа
Групповая прогулка по историческому Нижнему Новгороду с экспертом
Прогулка по Нижнему Новгороду: кремль, легенды и усадьбы ждут вас на двух маршрутах с местным экспертом
Начало: На Верхне-Волжской набережной
«Купеческие доходные дома, здания театра и Государственного банка, лучшие сувенирные магазины, уличные музыканты и даже маленькая Италия — вас ждет все то, что создает неповторимую атмосферу Нижнего Новгорода»
Расписание: ежедневно в 15:15
Сегодня в 15:15
Завтра в 15:15
1 200₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Нижегородский Кремль и другие бренды города
История города в его достопримечательностях и знаменитых горожанах - на обзорной прогулке
«пройдемся по нижегородскому Арбату — пешеходной улице с топовыми памятниками истории и архитектуры: зданием городской думы, шикарным драматическим театром, сказочным государственным банком…»
10 июня в 12:30
15 июня в 13:30
от 3 340₽ за всё до 12 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Нижегородские этюды
Выйти за рамки обзорной экскурсии на большой прогулке по историческим и укромным уголкам города
Начало: На площади Минина и Пожарского
«Рассмотрите овражистый и холмистый рельеф, барочную церковь купцов-соледобытчиков Строгановых, сказочное здание государственного банка и дом-коммуну»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
от 4 990₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
7 писем о любви: экскурсия в сердце Нижнего Новгорода
Прогуляться по центру города и узнать, какие страсти тут бушевали и при чём тут Венера
Начало: На ул. Большая Покровская
«Государственный банк, украшенный резьбой по камню и больше напоминающий замок»
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
4 000₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ИИгорь3 июня 2024У нас был экскурсовод Евгений. Он очень хорошо провёл экскурсию. Знание материала отличное, приятное общение и политивный настрой. Рекомендую.
- ККсения28 мая 2024Доброго времени суток! Сегодня (28.05.24) была на экскурсии по Нижнему Новгороду. Предлагают 2 маршрута(синий и красный), они чередуются каждый день между
- MMarina26 мая 2024Прекрасная прогулка по Верхней набережной с отличным рассказчиком.
- ММедея25 мая 2024Иван, благодарим вас за интересный рассказ, содержательную прогулку и прекрасное чувство юмора! Было интересно прогуляться по городу и послушать ваш рассказ о нем!
- ААртём20 мая 2024Спасибо Алексею за подробный и познавательный материал про Нижегородский Кремль,а также про его окрестности. Два часа прошли увлекательно и незаметно. Отличная экскурсия за адекватную цену
- ЕЕвгения13 мая 2024Очень понравилась экскурсия с Артемом по Большой Покровской. Два часа пролетели незаметно. Артем хорошо знает и любит свой город, и это чувствуется: рассказывает интересно, с юмором, отвечает на все вопросы. Остались самые приятные впечатления от экскурсии 🙂
- ККсения13 мая 2024У нас экскурсию вела Анна. Всё очень -очень понравилось, несмотря на не майский холод и снег в Новгороде) Экскурсия была
- ДДарья12 мая 2024Экскурсовод - Иван очень классно оценил запрос нашей компании и подстроил экскурсию и рассказы, так чтобы было интересно людям, которые
- ДДарья12 мая 2024Экскурсия прошла отлично, не затянутая - узнали все самое интересное и важное + получили много рекомендаций что можно посетить:) Иван отличный рассказчик, даже в плохую погоду впечатления остались очень положительные!
- ННаталья11 мая 2024Хорошее знание города! Немного не хватило эмоций от рассказчика! В целом все хорошо.
Ответы на вопросы от путешественников по Нижнему Новгороду в категории «Государственный банк»
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