Нижегородский Кремль: аудиопрогулка по сердцу Нижнего Новгорода

Нижегородский Кремль

Индивидуальная
Нижегородский Кремль: аудиопрогулка по сердцу Нижнего Новгорода
Нижегородский Кремль: аудиопрогулка по сердцу Нижнего Новгорода
Нижегородский Кремль: аудиопрогулка по сердцу Нижнего Новгорода
Нижегородский Кремль: аудиопрогулка по сердцу Нижнего Новгорода
Нижегородский Кремль: аудиопрогулка по сердцу Нижнего Новгорода
Нижегородский Кремль: аудиопрогулка по сердцу Нижнего Новгорода
Нижегородский Кремль: аудиопрогулка по сердцу Нижнего Новгорода

Что вас ожидает 🤩

  • Конструктивистский Дом Советов
  • Центр современного искусства Арсенал
  • Михайло-Архангельский собор
  • Памятник Минину и Пожарскому
  • Кладовая башня
Сердце Нижнего Новгорода! Самое древнее и масштабное сооружение города, неприступная крепость и просто приятное место для прогулок с шикарным видом. Вы узнаете кто защищал крепость от врагов, как менялись роль и значение кремля со временем и что является правдой и вымыслом в его истории. Какие легенды окутали древние башни, какие люди вершили судьбу не только Нижнего Новгорода, но и всей России.
В течение экскурсии вы увидите архитектурные памятники времен Екатерины II, Николая I, советской эпохи, символы победы Смутного времени, Отечественной войны 1812 года и Великой Отечественной Войны. Узнаете историю основателя города Юрия Всеволодовича, историю любви Дмитрия Донского и Евдокии и услышите историю простолюдина Кузьмы Минина у его могилы.
Нижегородский кремль — это прекрасное место, чтобы познакомиться со всей историей Нижнего Новгорода.

Как проходит аудиоэкскурсия

1. После бронирования и оплаты вы получите e-mail и СМС со ссылкой на скачивание приложения и экскурсии. Перейдите по ссылке и установите мобильное приложение WeGoTrip (доступно в App Store и Google Play).
3. Зайдите в приложение, используя свой номер телефона. Во вкладке «Покупки» вам будут доступен аудиогид. Нажмите на кнопку «Скачать», чтобы загрузить аудиоэкскурсию на телефон.
4. Аудиогиды работают с использованием геолокации: экскурсия начнётся автоматически в первой точке маршрута. Все истории будут включаться автоматически в нужных местах.
5. Если вы купили экскурсию для нескольких человек, перешлите сообщение со ссылкой людям, которые идут вместе с вами, они тоже смогут скачать аудиогид.
6. Возьмите с собой на экскурсию наушники и пауэрбэнк (внешний аккумулятор для телефона).

Ответы на вопросы

Что входит
  • Интерактивная аудиоэкскурсия в приложении WeGoTrip
  • Рекомендации к посещению музеев и достопримечательностей после экскурсии
  • Самые лучшие виды на слияние Оки и Волги
Что не входит
  • Экскурсия проходит без участия гида с помощью мобильного приложения
  • Наушники не включены — необходимо взять свои
Где начинаем и завершаем?
Начало: пл. Минина и Пожарского
Завершение: Дмитровская башня (Кремль, 6А)
Когда и сколько длится
Когда: Вы можете выбрать любое удобное время
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Важная информация
  • Инструкция по установке аудиогида
  • 1. В течение часа после оплаты вы получите письмо на электронную почту и СМС со ссылкой для доступа к экскурсии.
  • 2. На вашем мобильном устройстве перейдите по ссылке, которую вы получите по смс и электронной почте. Вам будет предложено установить бесплатное мобильное приложение WeGoTrip (доступно в App Store и Google Play).
  • 3. После установки приложения зайдите в него, используя свой номер телефона. Во вкладке «Покупки» вам будут доступен аудиогид.
  • 4. Нажмите на кнопку «Скачать», чтобы загрузить аудиоэкскурсию на телефон. Аудиогиды работают с использованием геолокации: экскурсия начнётся автоматически, когда вы окажется в первой точке маршрута. Все истории будут включаться автоматически в нужных местах.
  • 5. Возьмите с собой на экскурсию наушники и пауэрбэнк (внешний аккумулятор для телефона).
  • Если вы не получили письмо или SMS с экскурсией в течение 24 часов, звоните или пишите в WhatsApp на +7 (812) 602 74-95
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы можете выбрать любое удобное время

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