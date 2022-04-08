Сердце Нижнего Новгорода! Самое древнее и масштабное сооружение города, неприступная крепость и просто приятное место для прогулок с шикарным видом. Вы узнаете кто защищал крепость от врагов, как менялись роль и значение кремля со временем и что является правдой и вымыслом в его истории. Какие легенды окутали древние башни, какие люди вершили судьбу не только Нижнего Новгорода, но и всей России.

В течение экскурсии вы увидите архитектурные памятники времен Екатерины II, Николая I, советской эпохи, символы победы Смутного времени, Отечественной войны 1812 года и Великой Отечественной Войны. Узнаете историю основателя города Юрия Всеволодовича, историю любви Дмитрия Донского и Евдокии и услышите историю простолюдина Кузьмы Минина у его могилы.

Нижегородский кремль — это прекрасное место, чтобы познакомиться со всей историей Нижнего Новгорода.

Как проходит аудиоэкскурсия

1. После бронирования и оплаты вы получите e-mail и СМС со ссылкой на скачивание приложения и экскурсии. Перейдите по ссылке и установите мобильное приложение WeGoTrip (доступно в App Store и Google Play).

3. Зайдите в приложение, используя свой номер телефона. Во вкладке «Покупки» вам будут доступен аудиогид. Нажмите на кнопку «Скачать», чтобы загрузить аудиоэкскурсию на телефон.

4. Аудиогиды работают с использованием геолокации: экскурсия начнётся автоматически в первой точке маршрута. Все истории будут включаться автоматически в нужных местах.

5. Если вы купили экскурсию для нескольких человек, перешлите сообщение со ссылкой людям, которые идут вместе с вами, они тоже смогут скачать аудиогид.

6. Возьмите с собой на экскурсию наушники и пауэрбэнк (внешний аккумулятор для телефона).