Этот маршрут проведёт вас через сердце города и его самые живописные уголки.
Мы пройдём от мощных стен древнего кремля до купеческих особняков Покровки и революционного эксперимента дома-коммуны. Вы увидите, как в одном городе уживаются Средневековье, имперский блеск и советская мечта. Услышите легенды, раскроете тайны и почувствуете пульс времени на улицах Нижнего.
Мы пройдём от мощных стен древнего кремля до купеческих особняков Покровки и революционного эксперимента дома-коммуны. Вы увидите, как в одном городе уживаются Средневековье, имперский блеск и советская мечта. Услышите легенды, раскроете тайны и почувствуете пульс времени на улицах Нижнего.
Описание экскурсии
Нижегородский кремль — сердце города:
- самая древняя часть кремлёвской стены
- старейший храм и памятник области
- детализированный макет города 19 века
Большая Покровская — купеческий блеск:
- старейший дом на Покровской
- драмтеатр в стиле эклектики
- дом-коммуна — эксперимент советского быта
- здание Дворянского собрания и граница средневекового Нижнего
Вы узнаете:
- как возник город и что произошло спустя 15 лет после его основания
- легенды, связанные с кремлём, и любопытные факты о театре
- чем удивил нижегородцев А. С. Пушкин, когда посещал город
- какие ремёсла были развиты в Нижнем Новгороде
- как в СССР повышали эффективность рабочего класса
Организационные детали
Прогулка завершится на ул. Большая Покровская возле здания Центрального банка.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Минина
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Егор — ваш гид в Нижнем Новгороде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провёл экскурсии для 346 туристов
Привет! Меня зовут Егор. Я коренной нижегородец и знаток городских тайн. Провожу экскурсии, на которых вы узнаете интересные факты о Нижнем Новгороде, народностях Нижегородской области и ремёслах.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
M
Это было наше первое знакомство с Н. Новгородом. Были на экскурсии с 2 детьми (8 и 11). Переживали, как дети выдержат экскурсию. Конечно немного устали. Но!!! Все в полном восторге.
Вам был полезен этот отзыв?
Е
Замечательно провели время. Егор интересный рассказчик,три часа вел рассказ про город,неспешно прошли маршрут. Спасибо огромное.
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Нижнего Новгорода
Похожие экскурсии на «От кремля до купеческих улиц: история и величие Нижнего»
Аудиогид
По Оке и Волге - на теплоходе «ДоброходЪ» с аудиогидом (по будням)
Увидеть главные символы Нижнего Новгорода и узнать больше о прошлом города
Начало: У причала
Расписание: в понедельник, вторник, среду и четверг в 12:00, 13:30, 15:00, 16:30, 18:00, 19:30 и 21:00
29 июн в 12:00
30 июн в 12:00
800 ₽ за человека
Индивидуальная
до 15 чел.
Золотой век Нижнего Новгорода: истории двух улиц
Ощутите дух купеческой эпохи, исследуя архитектурные шедевры и слушая увлекательные истории о знаменитых гостях города
Начало: На Большой Покровской
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
7500 ₽ за всё до 15 чел.
Групповая
Прогулка по Оке и Волге на теплоходе с живой музыкой
Время расслабиться и наслаждаться Нижним Новгородом
Начало: У причала
Расписание: в четверг в 19:00 и 20:00
2 июл в 20:00
9 июл в 20:00
1500 ₽ за человека
Аудиогид
По Оке и Волге - на теплоходе «ДоброходЪ» с аудиогидом (по выходным)
Увидеть главные символы Нижнего Новгорода и узнать больше о прошлом города
Начало: У причала
Сегодня в 12:30
Завтра в 12:00
900 ₽ за человека
от 5500 ₽ за экскурсию