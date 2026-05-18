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Водная прогулка "Город Горький" на теплоходе "Москва-143" (по будням)

Пройти вдоль берегов двух рек и получить полное представление о Нижнем Новгороде
Вы пройдёте по двум рекам, увидите древний кремль и гигантские заводы. Проследите, как купеческая столица превращалась в индустриальный гигант. Без скучных лекций — только живые факты, неожиданные ракурсы и свежий ветер с воды.
5
24 отзыва
Водная прогулка "Город Горький" на теплоходе "Москва-143" (по будням)
Водная прогулка "Город Горький" на теплоходе "Москва-143" (по будням)
Водная прогулка "Город Горький" на теплоходе "Москва-143" (по будням)

Описание экскурсии

Теплоход идёт прямо по Стрелке — месту слияния Волги и Оки. Отсюда открываются панорамы, которых не найти ни на одной смотровой площадке:

  • Старый город и Заречье. Вы увидите, как плотно застроенный кремлёвский холм контрастирует с размахом левобережных кварталов — Канавина, Сормова, Автозавода
  • мосты-гиганты: Канавинский, Молитовский и Метромост. Гид расскажет, какой из них строился в рекордные сроки, а какой стал символом целого района
  • Чкаловская лестница — с воды видно её идеальную геометрию. Памятник советскому монументализму предстанет перед вами с очень эффектного ракурса

Организационные детали

Важно! Приходите на посадку заблаговременно. Желательно быть за 20 минут до отправления

  • Прогулка проходит на двухпалубном теплоходе «Москва-143» с открытой верхней палубой и закрытым салоном
  • На борту будет профессиональный гид-экскурсовод

в понедельник, вторник, среду и четверг в 15:00, 16:30 и 18:00

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Стандартный900 ₽
Детский 6-12 лет800 ₽
Дети до 5 летБесплатно
Необходима полная оплата. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
От Речного вокзала
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, вторник, среду и четверг в 15:00, 16:30 и 18:00
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 120 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
ВодоходЪ
ВодоходЪ — Организатор в Нижнем Новгороде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Провёл экскурсии для 531 туриста
Мы крупнейшая судоходная компания и туристический оператор России. Организуем круизы с посещением самых интересных городов и уголков страны, а также путешествия в труднодоступные регионы: круизы по Енисею и круглогодичный экспедиционный тур
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по Байкалу. Три года подряд — в 2021, 2022 и 2023 годах — компания становилась лауреатом конкурса «Лидер отрасли», который ежегодно проводит Федеральное агентство морского и речного транспорта. Экспертный совет конкурса неоднократно признавал «ВодоходЪ» лучшей компанией в номинации «Судоходная компания, осуществляющая речные перевозки пассажиров (круизные)».

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 24 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
24
4
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2
1
Е
Мы несколько раз выбирались с этой командой в путешествия и всегда оставались довольны. Все продумано до мелочей, было действительно увлекательно. Обслуживание отличное, да и еда вкусная, так что никаких претензий.
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П
Только приятные впечатления остались. Обслуживание просто отличное. Катались на нескольких теплоходах, каждый раз новое и увлекательное. Экскурсии запомнились, было интересно. Могу смело советовать!
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М
Отличный коллектив, приятно было с ними путешествовать.
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М
Персонал был очень доброжелательным и всегда готов помочь.
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А
Хочу поблагодарить всю команду за их усердие и хорошо слаженную работу. Видно, что люди делают своё дело на отлично! Настоящие мастера своего дела.
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Л
Прогулки действительно понравились, много разных вариантов по времени и маршрутам, можно выбрать то, что удобно. Обслуживание на хорошем уровне, никаких нареканий. Советую попробовать!
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