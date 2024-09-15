Знакомство с нижегородской землёй стоит начинать с кремля.
Когда-то он охранял жителей города от вражеских набегов, а сегодня служит главным украшением Нижнего Новгорода.
На экскурсии вы узнаете, как кремль строили, обороняли и как жилось нижегородцам за каменной стеной.
Когда-то он охранял жителей города от вражеских набегов, а сегодня служит главным украшением Нижнего Новгорода.
На экскурсии вы узнаете, как кремль строили, обороняли и как жилось нижегородцам за каменной стеной.
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00
Описание экскурсии
Вы увидите:
- Памятник лётчику Валерию Чкалову — человеку неба
- Смотровую площадку на вершине титанической Чкаловской лестницы
- Здание бывшего губернаторского дворца, где однажды принимали самого Александра Дюма
- Арсенал, который когда-то хранил военную амуницию, а сегодня служит музеем современного искусства
- Колокольню без храма — памятник тому, что было, но исчезло без следа
- Памятник Дмитрию Донскому и Евфросинии Московской — свидетельство того, что и династические браки бывают счастливыми
- Михайло-Архангельский собор — место погребения Козьмы Минина
- Обелиск Минину и Пожарскому — первый гражданский памятник Нижнего Новгорода
- Мемориальный комплекс «Вечный огонь» рядом с Михайло-Архангельским собором
- Манеж, где бегали кони, дети и трамваи
- Выставку военной техники времён ВОВ «Горьковчане — фронту», где становится понятно, почему город Горький называли «кузницей победы»
Организационные детали
Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды.
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В Нижегородском кремле
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Надежда — Организатор в Нижнем Новгороде
Провела экскурсии для 693 туристов
Мы открылись в 2012 году как городское бюро небанальных экскурсий. С тех пор обслужили десятки тысяч гостей — индивидуальных путешественников и групп. Сегодня мы — зарегистрированный туроператор внутреннего туризма. У нас есть собственный учебный центр для подготовки гидов. Все эти годы наш подход к работе остаётся неизменным — экскурсии должны быть профессиональными и нескучными. Будем рады видеть вас в Нижнем!Задать вопрос
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