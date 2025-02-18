читать дальше В Нижнем Новгороде много обзорных экскурсий — моя такая и не такая одновременно. Я много лет собираю марки и с их помощью расскажу вам его историю. Мы прогуляемся по территории кремля и обсудим ключевые события из его прошлого.

Что вы знаете о почтовых марках? Ведь это не только средство оплаты корреспонденции, но и возможность окунуться в историю развития как страны в целом, так и отдельного города в частности.