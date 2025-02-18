Что вы знаете о почтовых марках? Ведь это не только средство оплаты корреспонденции, но и возможность окунуться в историю развития как страны в целом, так и отдельного города в частности.
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00
Описание экскурсии
Помимо прекрасной архитектуры Нижнего Новгорода, я покажу вам архивные снимки посещаемых объектов и увеличенные фото марок, о которых буду рассказывать. Они охватывают всю историю существования современной России (с 1992 года).
- Наш путь начнётся у памятника Валерию Чкалову. Вы познакомитесь с его биографией, узнаете о поставленных им рекордах и изучите марки, посвящённые авиации и лётчику-испытателю
- Прогуляемся по территории кремля и рассмотрим марку, выпущенную в честь его 500-летнего юбилея. Безусловно, уделим внимание истории кремлёвских башен, которые предстанут нашему взору
- Далее наш путь будет пролегать к площадке, откуда открывается красивый вид на Стрелку. Поговорим, как Николай I попал здесь в первую пробку, и сделаем фото с видом на город
- Побеседуем о марках, посвящённых Великой Отечественной войне. Вы познакомитесь с наиболее значимыми экземплярами, которые увековечили этот период в истории нашей страны
- Следующая остановка — памятник танку Т-34. Мы вспомним его создателя Михаила Кошкина, а также рассмотрим марки, выпуски которых были посвящены теме «Танки и их создатели»
- Завершим экскурсию историей любви Дмитрия Донского и Евдокии Московской. Я расскажу, почему памятник этой паре установлен именно в Нижнем Новгороде. И конечно же, мы рассмотрим марки, посвящённые волшебной теме любви
Организационные детали
- Программа ориентирована на взрослую аудиторию
- В стоимость входит подарочная открытка, которую можно либо оставить себе как сувенир, либо отправить по почте
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У памятника Чкалову
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Валентина — ваш гид в Нижнем Новгороде
Добрый день, дорогие нижегородцы и гости нашего города! Меня зовут Валентина. Я аттестованный гид-экскурсовод. Главная моя задача — помочь вам почувствовать наш город с нестандартных ракурсов.Задать вопрос
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