Экскурсия «Свидание с Нижним Новгородом каждый день» - это уникальная возможность исследовать богатую историю города.Групповая прогулка начинается с Чкаловской лестницы, откуда открывается захватывающий вид на слияние Оки и Волги.Два маршрута

чередуются ежедневно: Красный маршрут познакомит с площадью Минина и Пожарского, Большой Покровской улицей и другими достопримечательностями, а Синий маршрут проведет по музейной набережной, раскроет тайны бункера Сталина и познакомит с выдающимися личностями. Это идеальный способ открыть для себя Нижний Новгород и решить, куда отправиться дальше

Описание экскурсии

Мы подготовили два насыщенных маршрута по Нижнему Новгороду — они чередуются через день. Начинаем экскурсию всегда со знаменитой Чкаловской лестницы: с ее верхней смотровой площадки вы полюбуетесь видом на Стрелку — место слияния Оки и Волги.

Красный маршрут — знаковые места города

Эта экскурсия посвящена площади Минина и Пожарского и нарядной пешеходной улице Большая Покровская. Купеческие доходные дома, здания театра и Государственного банка, лучшие сувенирные магазины, уличные музыканты и даже маленькая Италия — вас ждет все то, что создает неповторимую атмосферу Нижнего Новгорода. Вы увидите не только ключевые достопримечательности, но и секретные места, о которых знают не все коренные нижегородцы!

Будет история и любопытные факты: например, вы услышите хроники нижегородского кремля, узнаете о заслугах Козьмы Минина и раскроете, почему оленя на гербе города называли веселой козой.

Синий маршрут — музейная набережная

До революции она называлась Георгиевской, после — Верхневолжской. Вы погрузитесь в прошлое набережной, которая помнит лачуги бедняков, пышные усадьбы, советские многоэтажки. Увидите дома Сироткина, Рукавишникова и Каменских, Технический университет и экраноплан. А завершится эта экскурсия возле соборной мечети и канатной дороги над Волгой.

Синий маршрут откроет вам легенды о кладах и привидениях, секреты бункера Сталина и человеческие судьбы — вы познакомитесь с летчиками Чкаловым и Нестеровым, инженером Алексеевым и составителем толкового словаря Далем.

Кому подойдет экскурсия

Тем, кто хочет успеть увидеть всё самое интересное в городе и решить, куда потом пойти самостоятельно, а также задать интересующие вопросы местному эксперту.

Программа будет интересна и тем, кто впервые в НН, и его частым гостям, ведь город живет и меняется каждый день!

