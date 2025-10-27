Групповая прогулка начинается с Чкаловской лестницы, откуда открывается захватывающий вид на слияние Оки и Волги.
Два маршрута
Что можно увидеть
- Чкаловская лестница
- Площадь Минина и Пожарского
- Большая Покровская улица
- Нижегородский кремль
- Верхневолжская набережная
Описание экскурсии
Мы подготовили два насыщенных маршрута по Нижнему Новгороду — они чередуются через день. Начинаем экскурсию всегда со знаменитой Чкаловской лестницы: с ее верхней смотровой площадки вы полюбуетесь видом на Стрелку — место слияния Оки и Волги.
Красный маршрут — знаковые места города
Эта экскурсия посвящена площади Минина и Пожарского и нарядной пешеходной улице Большая Покровская. Купеческие доходные дома, здания театра и Государственного банка, лучшие сувенирные магазины, уличные музыканты и даже маленькая Италия — вас ждет все то, что создает неповторимую атмосферу Нижнего Новгорода. Вы увидите не только ключевые достопримечательности, но и секретные места, о которых знают не все коренные нижегородцы!
Будет история и любопытные факты: например, вы услышите хроники нижегородского кремля, узнаете о заслугах Козьмы Минина и раскроете, почему оленя на гербе города называли веселой козой.
Синий маршрут — музейная набережная
До революции она называлась Георгиевской, после — Верхневолжской. Вы погрузитесь в прошлое набережной, которая помнит лачуги бедняков, пышные усадьбы, советские многоэтажки. Увидите дома Сироткина, Рукавишникова и Каменских, Технический университет и экраноплан. А завершится эта экскурсия возле соборной мечети и канатной дороги над Волгой.
Синий маршрут откроет вам легенды о кладах и привидениях, секреты бункера Сталина и человеческие судьбы — вы познакомитесь с летчиками Чкаловым и Нестеровым, инженером Алексеевым и составителем толкового словаря Далем.
Календарь маршрутов и расписание — в галерее
Кому подойдет экскурсия
- Тем, кто хочет успеть увидеть всё самое интересное в городе и решить, куда потом пойти самостоятельно, а также задать интересующие вопросы местному эксперту.
- Программа будет интересна и тем, кто впервые в НН, и его частым гостям, ведь город живет и меняется каждый день!
Организационные детали
- Экскурсия полностью пешеходная. По пути предусмотрены удобные остановки и фотопаузы с выгодным ракурсом у достопримечательностей.
- Экскурсия проходит по двум ежедневно чередующимся маршрутам. С картой маршрута и расписанием можно ознакомиться в разделе «Фото».
- Мы не заходим в кремль, музеи, церкви, кафе, магазины
- Экскурсия проводится без наушников
- В конце экскурсии вас ждет сессия вопросов и ответов: вы сможете задать гиду любые вопросы о Нижнем Новгороде, обсудить экскурсию и обменяться впечатлениями!
- Эту экскурсию вы также можете забронировать в индивидуальном формате (только для вашей компании)
ежедневно в 15:15
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|1500 ₽
|Дети до 8 лет включительно
|Бесплатно
Гид Елена очень позитивная, увлекательно рассказывает, помимо основных достопримечательностей заходили в интересные дворики, особенно понравился "итальянский квартал".