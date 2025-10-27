Мои заказы

Свидание с Нижним Новгородом каждый день

Погрузитесь в атмосферу Нижнего Новгорода на экскурсии «Свидание с Нижним Новгородом каждый день». Вас ждут знаковые места и увлекательные истории
Экскурсия «Свидание с Нижним Новгородом каждый день» - это уникальная возможность исследовать богатую историю города.

Групповая прогулка начинается с Чкаловской лестницы, откуда открывается захватывающий вид на слияние Оки и Волги.

Два маршрута
чередуются ежедневно: Красный маршрут познакомит с площадью Минина и Пожарского, Большой Покровской улицей и другими достопримечательностями, а Синий маршрут проведет по музейной набережной, раскроет тайны бункера Сталина и познакомит с выдающимися личностями. Это идеальный способ открыть для себя Нижний Новгород и решить, куда отправиться дальше

4.6
53 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌆 Уникальные маршруты
  • 🏰 Исторические достопримечательности
  • 🗺️ Пешеходная прогулка
  • 🎶 Атмосфера города
  • 🗣️ Общение с местным гидом
Свидание с Нижним Новгородом каждый день© Российская команда гидов
Свидание с Нижним Новгородом каждый день© Российская команда гидов
Свидание с Нижним Новгородом каждый день© Российская команда гидов
Ближайшие даты:
12
ноя13
ноя14
ноя15
ноя16
ноя17
ноя18
ноя
Время начала: 15:15

Что можно увидеть

  • Чкаловская лестница
  • Площадь Минина и Пожарского
  • Большая Покровская улица
  • Нижегородский кремль
  • Верхневолжская набережная

Описание экскурсии

Мы подготовили два насыщенных маршрута по Нижнему Новгороду — они чередуются через день. Начинаем экскурсию всегда со знаменитой Чкаловской лестницы: с ее верхней смотровой площадки вы полюбуетесь видом на Стрелку — место слияния Оки и Волги.

Красный маршрут — знаковые места города

Эта экскурсия посвящена площади Минина и Пожарского и нарядной пешеходной улице Большая Покровская. Купеческие доходные дома, здания театра и Государственного банка, лучшие сувенирные магазины, уличные музыканты и даже маленькая Италия — вас ждет все то, что создает неповторимую атмосферу Нижнего Новгорода. Вы увидите не только ключевые достопримечательности, но и секретные места, о которых знают не все коренные нижегородцы!

Будет история и любопытные факты: например, вы услышите хроники нижегородского кремля, узнаете о заслугах Козьмы Минина и раскроете, почему оленя на гербе города называли веселой козой.

Синий маршрут — музейная набережная

До революции она называлась Георгиевской, после — Верхневолжской. Вы погрузитесь в прошлое набережной, которая помнит лачуги бедняков, пышные усадьбы, советские многоэтажки. Увидите дома Сироткина, Рукавишникова и Каменских, Технический университет и экраноплан. А завершится эта экскурсия возле соборной мечети и канатной дороги над Волгой.

Синий маршрут откроет вам легенды о кладах и привидениях, секреты бункера Сталина и человеческие судьбы — вы познакомитесь с летчиками Чкаловым и Нестеровым, инженером Алексеевым и составителем толкового словаря Далем.

Календарь маршрутов и расписание — в галерее

Кому подойдет экскурсия

  • Тем, кто хочет успеть увидеть всё самое интересное в городе и решить, куда потом пойти самостоятельно, а также задать интересующие вопросы местному эксперту.
  • Программа будет интересна и тем, кто впервые в НН, и его частым гостям, ведь город живет и меняется каждый день!

Организационные детали

  • Экскурсия полностью пешеходная. По пути предусмотрены удобные остановки и фотопаузы с выгодным ракурсом у достопримечательностей.
  • Экскурсия проходит по двум ежедневно чередующимся маршрутам. С картой маршрута и расписанием можно ознакомиться в разделе «Фото».
  • Мы не заходим в кремль, музеи, церкви, кафе, магазины
  • Экскурсия проводится без наушников
  • В конце экскурсии вас ждет сессия вопросов и ответов: вы сможете задать гиду любые вопросы о Нижнем Новгороде, обсудить экскурсию и обменяться впечатлениями!
  • Эту экскурсию вы также можете забронировать в индивидуальном формате (только для вашей компании)

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный1500 ₽
Дети до 8 лет включительноБесплатно
Необходима полная оплата. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На Верхне-Волжской набережной
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 15:15
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Российская команда гидов
Российская команда гидов — ваша команда гидов в Нижнем Новгороде
Провели экскурсии для 2118 туристов
Привет! Мы «Туры в 15:15 Россия» — сервис авторских экскурсий для знакомства с городом. Смоленск в 15:15, Казань в 15:15, Нижний Новгород в 15:15, Кострома в 15:15… — в любом
из городов наши гиды сумеют показать и рассказать всё самое главное: знаковые места, полезные советы и увлекательные истории современной жизни! Бронируй экскурсию на любую удобную дату — и встречаемся в 15:15!

Задать вопрос

Отзывы и рейтинг

4.6
Основано на последних 30 из 53 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
44
4
4
3
3
2
2
1

Фотографии от путешественников

Свидание с Нижним Новгородом каждый день (KIRILL)Свидание с Нижним Новгородом каждый день (Ольга)Свидание с Нижним Новгородом каждый день (Ольга)Свидание с Нижним Новгородом каждый день (Ольга)Свидание с Нижним Новгородом каждый день (Татьяна)Свидание с Нижним Новгородом каждый день (Татьяна)Свидание с Нижним Новгородом каждый день (Юлия)Свидание с Нижним Новгородом каждый день (Юлия)Свидание с Нижним Новгородом каждый день (Юлия)Свидание с Нижним Новгородом каждый день (Виктория)Свидание с Нижним Новгородом каждый день (Виктория)Свидание с Нижним Новгородом каждый день (Виктория)Свидание с Нижним Новгородом каждый день (Надежда)Свидание с Нижним Новгородом каждый день (Надежда)Свидание с Нижним Новгородом каждый день (Надежда)Свидание с Нижним Новгородом каждый день (Надежда)Свидание с Нижним Новгородом каждый день (Надежда)Свидание с Нижним Новгородом каждый день (Надежда)Свидание с Нижним Новгородом каждый день (Надежда)Свидание с Нижним Новгородом каждый день (Надежда)Свидание с Нижним Новгородом каждый день (Надежда)Свидание с Нижним Новгородом каждый день (Надежда)Свидание с Нижним Новгородом каждый день (Светлана)Свидание с Нижним Новгородом каждый день (Светлана)Свидание с Нижним Новгородом каждый день (Светлана)Свидание с Нижним Новгородом каждый день (Светлана)Свидание с Нижним Новгородом каждый день (Ирина)Свидание с Нижним Новгородом каждый день (Ирина)Свидание с Нижним Новгородом каждый день (Ирина)Свидание с Нижним Новгородом каждый день (Ирина)
Елена
Елена
27 окт 2025
Большая благодарность за прогулку! Очень интересно, профессионально, грамотно. Много истории, архитектуры, но и наряду с этим много личных воспоминаний, укромных уголков города. Это особенно трогательно и очень запомнилось.
Н
Наталья
24 окт 2025
На экскурсии было всего 4 человека, что особенно понравилось! Экскурсовода было прекрасно слышно, можно было по ходу задать вопросы, уточнить что-то. Экскурсовод не перегружала датами и фамилиями. Рекомендую!
Ю
Юлия
4 окт 2025
Небольшая группа, гид отвечает на все возникающие вопросы. Было ощущение что приехала к подруге и она тебя водит по лучшим местам. Спасибо за такой чудесный подход!
Мария
Мария
27 сен 2025
Посетили экскурсию с гидом Ириной, мы остались в безумном восторге! Буду без устали советовать всем знакомым брать именно эту экскурсию. Информация подана с легкостью и большой любовью, слушать одно удовольствие! Спасибо за проведенное время, мы остались под большим впечатлением
Яна
Яна
24 сен 2025
Ожидание и реальность не совпали. Лучше выбирайте Красный маршрут
Российская команда гидов
Российская команда гидов
Ответ организатора:
Яна, добрый день!
Сожалеем что маршрут не оправдал ваших ожиданий.
Мы регулярно получаем восторженные отзывы от гостей. Наши маршруты подробно описаны на
странице экскурсии. Они чередуются через день, и каждый гость может выбрать наиболее подходящий маршрут при бронировании в соответствующую дату.
Мы обязательно учтем ваши замечания! Ещё раз благодарим вас за участие!

Мила
Мила
22 сен 2025
Мы путешествовали по синему маршруту, как всегда гид команды на высоте. Те кто выберут этот маршрут, обратите внимание, что он заканчивается у канатной дороги через Волгу, советую после экскурсии воспользоваться данной возможностью и посмотреть на город с другой так сказать стороны!
В
Виктория
5 сен 2025
Большое спасибо Елене, знающий гид, все понравилось. Рекомендуем.
И
Иван
31 авг 2025
Умышленно затянутая экскурсия, не совсем понятно, почему называется обзорная, про город мало что узнали. Ушли через час. Очень неинтересный и нудный спикер
Российская команда гидов
Российская команда гидов
Ответ организатора:
Иван, добрый день!
Спасибо большое за ваш отзыв!

Все наши гиды аккредитованы и имеют опыт в проведении авторских маршрутов, и у каждого
- свой стиль подачи, кому-то он может показаться менее привычным.
По маршрутам: все варианты подробно описаны на странице экскурсии заранее. Они чередуются через день, и каждый гость может выбрать наиболее интересный для себя маршрут.

Нам очень важно, чтобы каждый участник прогулки получал не только полезные знания, но и удовольствие от общения и атмосферы.
Мы обязательно учтем ваши замечания!

KIRILL
KIRILL
24 авг 2025
Спасибо гиду за проделанную работу. Оценку снял самой организации. Для групп необходимы индивидуальные наушники. Нам особенно не повезло, т. к. был праздник города и было довольно шумно по ходу маршрута. Из-за этого же и маршрут был чуть укороченный.
Спасибо гиду за проделанную работу. Оценку снял самой организации. Для групп необходимы индивидуальные наушники. Нам особенно
Ольга
Ольга
22 авг 2025
Гид грамотный, город прекрасный, но то ли маршрут неинтересный, то ли материал так подан, в целом было скучно
Российская команда гидов
Российская команда гидов
Ответ организатора:
Ольга, добрый день!
Спасибо большое за ваш отзыв!
Сожалеем, что подача материала не вызвала у вас отклика.
По маршрутам: все варианты подробно описаны
на странице экскурсии
заранее. Они чередуются через день, и каждый гость может выбрать
наиболее подходящий маршрут при бронировании в соответствующую дату.
Мы понимаем, что впечатления от экскурсии зависят от многих факторов и
атмосферы в целом.
Мы обязательно учтем ваши замечания! Ещё раз благодарим вас за участие!

М
Марина
21 авг 2025
Добрый день. Экскурсия была очень хорошей, всё очень понравилось, даже дождь который лил всю экскурсию не испортил впечатление.
Ирина
Ирина
19 авг 2025
Огромное спасибо за удивительную экскурсию по Нижнему Новгороду! Это было настоящее путешествие во времени и пространстве! 😊 Особенно понравились прогулки по уютным дворам — такие скрытые жемчужины города, с их уникальной атмосферой, историями и деталями, о которых не прочтёшь в путеводителях. Гид замечательно раскрыл душу Нижнего, показав его с неожиданных и очень тёплых сторон. Обязательно вернёмся за новыми впечатлениями! 🙌
Ирина
Ирина
17 авг 2025
После супер удачного синего маршрута решила всё-таки сходить и на красный, хотя сначала не собиралась (так как была там уже с экскурсиями). Но в результате осталась в восторге!
Гид Елена очень позитивная, увлекательно рассказывает, помимо основных достопримечательностей заходили в интересные дворики, особенно понравился "итальянский квартал".
Ирина
Ирина
17 авг 2025
Прошла по синему маршруту с Ольгой. Восхищена экскурсией и гидом: интересный маршрут, почерпнула много новых фактов и историй про Нижний и его знаменитых жителей (несмотря на несколько экскурсий по Нижнему ранее). Ольга влюблена в свое дело, потрясающий рассказчик, огромное спасибо! Экскурсия была намного дольше запланированного, чему я была очень рада.
Н
Наталья
14 авг 2025
Наш гид прекрасный рассказчик, много знает и умеет поделиться этими знаниями. Очень приятный тембр голоса и манера рассказывать. Он не "зачитывает" привычный текст, а рассказывает именно нам, то, что прямо
сейчас в этот момент считает нужным и необходимым сказать. Мы ходили больше 3х часов, может быть, немного устали,но интересно было все время. Какие-то отступления, обмен мнениями, вопросы. Экскурсия понравится и взрослым и детям.

