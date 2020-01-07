Что вас ожидает

Улица-музей Покровка

Дворянские особняки с великолепным декором, музеи и театры, городские скульптуры, средоточие кафе и ресторанов — в Нижнем Новгороде ни один путешественник не пропускает Большую Покровскую улицу. На экскурсии вы обойдете ее вдоль и поперек, а гид откроет хроники главной артерии города. Вы узнаете о жизни дворянства и простых горожан, о переименованиях улицы и ее новом рождении в 2004 году. А также встретите знаменитых «жителей» Покровки: Весёлую козу, Городового, Мальчика-скрипача и другие скульптуры.

Рождественская улица: купечество и красочная церковь

Вас ждет и вторая по значимости улица города. На Рождественской вы перенесетесь во времена купеческого Новгорода, когда на всю страну гремела Нижегородская ярмарка. Фоном для рассказов станут сохранившиеся каменные дома, самые интересные из 35 местных памятников архитектуры. Конечно, особое внимание на себя обратит Рождественская церковь 17 века в стиле строгановского барокко. Вы услышите о его тонкостях, полюбуетесь храмом снаружи и рассмотрите внутреннее убранство.