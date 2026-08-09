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Пешком по центру Нижнего Новгорода

История кремля, купеческое наследие, знаковые личности - и не только
В комфортном темпе вы рассмотрите главные локации в деталях, почувствуете атмосферу улиц и характер Нижнего Новгорода.

Мы поговорим о домах и улицах, людях и судьбах, интересных фактах и исторических анекдотах — обо всём, что делает город живым, интересным и настоящим.
Пешком по центру Нижнего Новгорода
Пешком по центру Нижнего Новгорода
Пешком по центру Нижнего Новгорода

Описание экскурсии

Большая Покровская улица

Прогулка по главной парадной улице города: особняки губернского периода, старинные здания и знаковые места — Государственный банк, Театр драмы, Дворянское собрание, а также памятники и скульптуры.

Нижегородский кремль

Вы исследуете один из крупнейших кремлей России, памятник 16 века. Осмотрите центральную площадь, выставку военной техники, храм Архангела Михаила. А также посетите смотровую площадку на Кремлёвском откосе.

Площадь Народного единства

Вы увидите современное пространство у стен кремля, новый фуникулёр и памятник Минину и Пожарскому. Побываем на месте сбора народного ополчения и вспомним события Смутного времени.

Улица Рождественская

В бывшем деловом центре 19 века вы познакомитесь с купеческой застройкой. Я покажу банк Рукавишникова, дом Пятова, Блиновский пассаж и Строгановскую церковь.

Вы узнаете:

  • о ключевых этапах города с 17 века до наших дней
  • какие цари посещали Нижний Новгород, и как они влияли на его развитие и благоустройство
  • кто и когда строил кремль, какие тайны скрывают его башни и как отличить старую кладку от новой
  • как Нижегородская ярмарка сделала город «карманом России»
  • почему Рождественская стала центром деловой жизни 19 века и что стояло за крупными сделками
  • как в 20 веке благодаря промышленности прославился город и как сохранилось это наследие
  • о трансформациях Нижнего Новгорода в 21 веке — от Чемпионата мира по футболу 2018 года до 800-летнего юбилея

Организационные детали

  • По желанию сделаем паузу на чай или кофе
  • Маршрут можно совместить с автомобильной программой.
    Локации не повторяются. Можно разделить экскурсию на 2 дня или организовать большую с перерывом на обед
  • По запросу проведу экскурсию для организованной группы до 50 человек

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У Государственного банка на Большой Покровской улице
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 20 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 33% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анастасия
Анастасия — ваш гид в Нижнем Новгороде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Обычно отвечает за 1 час
Провела экскурсии для 251 туриста
Всем добрый день! Меня зовут Анастасия, я коренная нижегородка, люблю родной город и стараюсь показывать его путешественникам как своим друзьям. Работа гидом — это моя основная работа уже долгое время.
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Я хочу, чтобы на моих экскурсиях вам было комфортно и легко. Я лицензированный гид и профессиональный историк по образованию. Выстраиваю экскурсии исходя из обратной связи и пожеланий гостей. Я не буду утомлять вас фактами, датами и фамилиями без необходимости. Покажу и расскажу то, что знаю и люблю в истории Нижнего Новгорода.

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