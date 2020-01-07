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Изучить две старинные нарядные улицы — Большую Покровскую и Рождественскую

Алексей
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Алексей – экскурсионное агентство
Десятки любопытных сюжетов ждут вас на двух улицах исторического центра Нижнего Новгорода.

Вы полюбуетесь фасадами когда-то дворянской Покровки, увидите знаменитые скульптуры и узнаете о жизни горожан.

А на Рождественской улице по соседству с Волгой «окажетесь» в купеческом Нижнем и рассмотрите одну из красивейших церквей города.
400 за человека
🙋‍♀️
Это групповая экскурсия
Пешеходная
Продолжительность 3 часа
До 50 человек
Можно с детьми
Встреча на Большой Покровской улице
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У этой экскурсии1 отзыв
5
Пешком по центру Нижнего Новгорода
Пешком по центру Нижнего Новгорода

Что вас ожидает

Улица-музей Покровка
Дворянские особняки с великолепным декором, музеи и театры, городские скульптуры, средоточие кафе и ресторанов — в Нижнем Новгороде ни один путешественник не пропускает Большую Покровскую улицу. На экскурсии вы обойдете ее вдоль и поперек, а гид откроет хроники главной артерии города. Вы узнаете о жизни дворянства и простых горожан, о переименованиях улицы и ее новом рождении в 2004 году. А также встретите знаменитых «жителей» Покровки: Весёлую козу, Городового, Мальчика-скрипача и другие скульптуры.

Рождественская улица: купечество и красочная церковь
Вас ждет и вторая по значимости улица города. На Рождественской вы перенесетесь во времена купеческого Новгорода, когда на всю страну гремела Нижегородская ярмарка. Фоном для рассказов станут сохранившиеся каменные дома, самые интересные из 35 местных памятников архитектуры. Конечно, особое внимание на себя обратит Рождественская церковь 17 века в стиле строгановского барокко. Вы услышите о его тонкостях, полюбуетесь храмом снаружи и рассмотрите внутреннее убранство.

Организационные детали

  • Это пешеходная экскурсия без дополнительных расходов
  • Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей профессиональной команды
Пешком по центру Нижнего Новгорода
Пешком по центру Нижнего Новгорода
Пешком по центру Нижнего Новгорода
Пешком по центру Нижнего Новгорода
Пешком по центру Нижнего Новгорода
Пешком по центру Нижнего Новгорода
Пешком по центру Нижнего Новгорода
Пешком по центру Нижнего Новгорода
Пешком по центру Нижнего Новгорода
Пешком по центру Нижнего Новгорода
Пешком по центру Нижнего Новгорода
Пешком по центру Нижнего Новгорода

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 50 человек.
  • Местов встречи для начала тура на Большой Покровской улице.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
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Алексей
Алексей
Меня зовут Алексей. Я — организатор экскурсий. Наша команда работает на туристическом рынке с 1990 года и за это время успела получить множество наград и призов. Лучшие гиды города расскажут вам о жизни, культуре и традициях Нижнего Новгорода, покажут вам все его достопримечательности и помогут оставить самые приятные впечатления о поездке!
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1 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

7 января 2020
Экскурсия очень понравилась! три часа на одном дыхании. Интересные истории, очень захватывающее! будем рекомендовать друзьям!

Алексей проводит ещё 8 экскурсий

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