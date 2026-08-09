В комфортном темпе вы рассмотрите главные локации в деталях, почувствуете атмосферу улиц и характер Нижнего Новгорода. Мы поговорим о домах и улицах, людях и судьбах, интересных фактах и исторических анекдотах — обо всём, что делает город живым, интересным и настоящим.

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При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

Цена за 1-10 человек, стоимость зависит от количества людей

от 8455 ₽ за группу

Ваш гид в Нижнем Новгороде

Описание экскурсии

Большая Покровская улица

Прогулка по главной парадной улице города: особняки губернского периода, старинные здания и знаковые места — Государственный банк, Театр драмы, Дворянское собрание, а также памятники и скульптуры.

Нижегородский кремль

Вы исследуете один из крупнейших кремлей России, памятник 16 века. Осмотрите центральную площадь, выставку военной техники, храм Архангела Михаила. А также посетите смотровую площадку на Кремлёвском откосе.

Площадь Народного единства

Вы увидите современное пространство у стен кремля, новый фуникулёр и памятник Минину и Пожарскому. Побываем на месте сбора народного ополчения и вспомним события Смутного времени.

Улица Рождественская

В бывшем деловом центре 19 века вы познакомитесь с купеческой застройкой. Я покажу банк Рукавишникова, дом Пятова, Блиновский пассаж и Строгановскую церковь.

Вы узнаете:

о ключевых этапах города с 17 века до наших дней

какие цари посещали Нижний Новгород, и как они влияли на его развитие и благоустройство

кто и когда строил кремль, какие тайны скрывают его башни и как отличить старую кладку от новой

как Нижегородская ярмарка сделала город «карманом России»

почему Рождественская стала центром деловой жизни 19 века и что стояло за крупными сделками

как в 20 веке благодаря промышленности прославился город и как сохранилось это наследие

о трансформациях Нижнего Новгорода в 21 веке — от Чемпионата мира по футболу 2018 года до 800-летнего юбилея

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