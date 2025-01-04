Историки и искусствоведы называют Нижегородский кремль памятником эпохи Высокого Возрождения не просто так — крепость спроектировал и построил итальянец Пьетро Франческо. Вы пройдёте по мостикам и даже сквозь стены уникального сооружения, а я расскажу, как оно появилось, что общего у Нижнего Новгорода и Милана и почему Франческо считают гениальным зодчим.

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Ваш гид в Нижнем Новгороде

Светлана Ваш гид в Нижнем Новгороде

Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00

Описание экскурсии

Вы рассмотрите интересные детали средневековой североитальянской фортификации и разберётесь в особенностях погружения кремля в культурные слои разных веков.

Как жители Нижнего Новгорода 16 века, прогуляетесь по мостику в Никольскую башню и увидите, как выглядел древний ров вдоль кремля.

В самом таинственном месте пройдёте сквозь стену и поймёте, почему архитектор Пьетро Франческо соперничает в гениальности с Леонардо да Винчи.

Заглянете в сохранившуюся щель в башне, откуда падала решётка, которая блокировала врага внутри крепости.

А ещё я расскажу:

Почему на кирпичах 16 века есть отпечатки собачьих лап, а кошачьих — нет

Чем отличаются кирпичи 16, 18, 20 и 21 веков и по какому принципу соседствует кирпичная кладка с белокаменной

Какие башни были разрушены и восстановлены, какие разрушены и не восстановлены, а какие только попытались отслоиться от стены

И многое другое!