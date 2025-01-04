Историки и искусствоведы называют Нижегородский кремль памятником эпохи Высокого Возрождения не просто так — крепость спроектировал и построил итальянец Пьетро Франческо.
Вы пройдёте по мостикам и даже сквозь стены уникального сооружения, а я расскажу, как оно появилось, что общего у Нижнего Новгорода и Милана и почему Франческо считают гениальным зодчим.
Вы пройдёте по мостикам и даже сквозь стены уникального сооружения, а я расскажу, как оно появилось, что общего у Нижнего Новгорода и Милана и почему Франческо считают гениальным зодчим.
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00
Описание экскурсии
Вы рассмотрите интересные детали средневековой североитальянской фортификации и разберётесь в особенностях погружения кремля в культурные слои разных веков.
Как жители Нижнего Новгорода 16 века, прогуляетесь по мостику в Никольскую башню и увидите, как выглядел древний ров вдоль кремля.
В самом таинственном месте пройдёте сквозь стену и поймёте, почему архитектор Пьетро Франческо соперничает в гениальности с Леонардо да Винчи.
Заглянете в сохранившуюся щель в башне, откуда падала решётка, которая блокировала врага внутри крепости.
А ещё я расскажу:
- Почему на кирпичах 16 века есть отпечатки собачьих лап, а кошачьих — нет
- Чем отличаются кирпичи 16, 18, 20 и 21 веков и по какому принципу соседствует кирпичная кладка с белокаменной
- Какие башни были разрушены и восстановлены, какие разрушены и не восстановлены, а какие только попытались отслоиться от стены
И многое другое!
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На улице Большая Покровская
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Светлана — ваш гид в Нижнем Новгороде
Провела экскурсии для 401 туриста
Я живу в Нижнем Новгороде большую часть жизни. Приехала сюда учиться — и осталась. В этом городе раскрылись все мои таланты, профессиональные и творческие устремления, за что я бесконечно емуЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Наталья
4 янв 2025
Отличная экскурсия! Интересный рассказ от Светланы. Много фактов исторических и таких, которые знают только местные жители. Большое спасибо!
Мария
22 окт 2024
Большое спасибо Светлане за эмоциональный и познавательный рассказ! За любовь к городу и истории!
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