Описание экскурсии

Мы покажем вам все лучшее в Нижнем Новгороде на раз — два — три! Раз — Нижний героический Будем гулять по Нижегородскому Кремлю, одному из самых больших и хорошо сохранившихся кремлей России. Увидим его неприступные стены и узнаем все о том, как в Средние века нижегородцы воплощали в жизнь принцип «кто к нам с мечом придет — от меча и погибнет». Два — Нижний купеческий Нас ждет прекрасная улица Рождественская — место, где ковались миллионные купеческие состояния. Посмотрим, что строили в девятнадцатом веке богатейшие семьи города. Поговорим о том, как в Нижнем обогащались и разорялись, а также об особенностях частной жизни поволжских купцов-старообрядцев. Три — Нижний таинственный Отправляемся в непарадный старый город — маленькие улочки и дворики исторического района Започаинье. Услышим старинные легенды и леденящие душу мистические истории, которые могли произойти только здесь. Страшно интересно!