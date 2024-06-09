Нижний Новгород — такой разный и такой интересный! Мы покажем вам три облика города: исторический, купеческий и мистический.
Пройдемся по древнему Кремлю и прогуляемся по улице Рождественской, узнаем, где жил Льюис Кэрролл, почему Нижегородский театр драмы считается «нехорошим» и как выглядит настоящий дом-самолет.
Пройдемся по древнему Кремлю и прогуляемся по улице Рождественской, узнаем, где жил Льюис Кэрролл, почему Нижегородский театр драмы считается «нехорошим» и как выглядит настоящий дом-самолет.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00
Что вас ожидает:
- В Кремле:
- Дом военного губернатора (19 в.) и Арсенал (19 в.) - память о визитах в Нижний Новгород императора Николая I
- Дом-самолет (20 в.) - уникальный памятник конструктивизма
- Колокольня Спасо-Преображенского собора (реконструкция, 21 в.)
- Дмитриевская башня (16 в.) - самая старая башня Нижегородского Кремля
- Горьковчане-фронту - выставка военной техники, произведенной в Горьком (Нижнем Новгороде) в годы Великой Отечественной войны
- Михайло-Архангельский собор (17 в.) и могила Козьмы Минина - память о подвиге Нижегородского ополчения 1612 г
- Мемориал Вечного огня
- Монумент Минину и Пожарскому - первый гражданский памятник Н. Новгорода (1826)
- На ул. Рождественской
- Площадь Народного Единства - место сбора ополчения 1612 года. Монумент Минину и Пожарскому
- Бугровская ночлежка - приют для обитателей городского «дна» (19 в.)
- Чайная "Столбы" - безалкогольное благотворительное заведение для нижегородских "босяков" 19 века
- Дом Переплетчикова - здесь жил сзнаменитый писатель Льюис Кэрролл, автор «Алисы в стране чудес»
- Дом Бугрова - «некоронованного короля» Нижнего Новгорода, влиянию которого могли позавидовать высшие сановники Империи
- Блиновский пассаж (торговые ряды 19 в.) и здание Биржи (19 в.) - свидетели золотого века торгового Нижнего
- Строгановская церковь - жемчужина Поволжья, уникальный образчик строгановского барокко (18 в.)
- «Мистический Нижний»:
- Нижегородский театр Драмы (1896) - нехороший дом с нехорошим номером - храм-часовня св. Николая Чудотворца, где собраны останки, найденные на месте разоренного Никольского кладбища
- Усадьба Добролюбовых - дом, где прошло детство знаменитого критика Н.А. Добролюбова, и куда ночью лучше не заглядывать
- Таинственный и мрачный Почаинский Овраг - кто сюда попал, тот пропал
- Церковь Жен-Мироносиц (XVII в), которую очень любил Иван Грозный, и неспроста
- Домик Петра I (палаты купца Чатыгина, XVII в) - дом, где по легенде останавливался царь Петр I, которого в Нижнем считали «антихристом»
- Палаты купца Олисова (XVII в) и Успенская церковь (XVII в) - строения, которым суждено было пережить века, а все благодаря одному волшебному предмету
- Набережная Федоровского - место силы Нижнего Новгорода
- Домик Каширина (место действия автобиографического романа М. Горького «Детство») - дом, где живых обитателей меньше, чем мертвых
Описание экскурсии
Мы покажем вам все лучшее в Нижнем Новгороде на раз — два — три! Раз — Нижний героический Будем гулять по Нижегородскому Кремлю, одному из самых больших и хорошо сохранившихся кремлей России. Увидим его неприступные стены и узнаем все о том, как в Средние века нижегородцы воплощали в жизнь принцип «кто к нам с мечом придет — от меча и погибнет». Два — Нижний купеческий Нас ждет прекрасная улица Рождественская — место, где ковались миллионные купеческие состояния. Посмотрим, что строили в девятнадцатом веке богатейшие семьи города. Поговорим о том, как в Нижнем обогащались и разорялись, а также об особенностях частной жизни поволжских купцов-старообрядцев. Три — Нижний таинственный Отправляемся в непарадный старый город — маленькие улочки и дворики исторического района Започаинье. Услышим старинные легенды и леденящие душу мистические истории, которые могли произойти только здесь. Страшно интересно!
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый (15+)
|1 400 ₽
|Детский (до 14 лет)
|1 200 ₽
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- В Кремле:
- Дом военного губернатора (19 в.) и Арсенал (19 в.) - память о визитах в Нижний Новгород императора Николая I
- Дом-самолет (20 в.) - уникальный памятник конструктивизма
- Колокольня Спасо-Преображенского собора (реконструкция, 21 в.)
- Дмитриевская башня (16 в.) - самая старая башня Нижегородского Кремля
- Горьковчане-фронту - выставка военной техники, произведенной в Горьком (Нижнем Новгороде) в годы Великой Отечественной войны
- Михайло-Архангельский собор (17 в.) и могила Козьмы Минина - память о подвиге Нижегородского ополчения 1612 г
- Мемориал Вечного огня
- Монумент Минину и Пожарскому - первый гражданский памятник Н. Новгорода (1826)
- На ул. Рождественской
- Площадь Народного Единства - место сбора ополчения 1612 года. Монумент Минину и Пожарскому
- Бугровская ночлежка - приют для обитателей городского «дна» (19 в.)
- Чайная "Столбы" - безалкогольное благотворительное заведение для нижегородских "босяков" 19 века
- Дом Переплетчикова - здесь жил сзнаменитый писатель Льюис Кэрролл, автор «Алисы в стране чудес»
- Дом Бугрова - «некоронованного короля» Нижнего Новгорода, влиянию которого могли позавидовать высшие сановники Империи
- Блиновский пассаж (торговые ряды 19 в.) и здание Биржи (19 в.) - свидетели золотого века торгового Нижнего
- Строгановская церковь - жемчужина Поволжья, уникальный образчик строгановского барокко (18 в.)
- «Мистический Нижний»:
- Нижегородский театр Драмы (1896) - нехороший дом с нехорошим номером - храм-часовня св. Николая Чудотворца, где собраны останки, найденные на месте разоренного Никольского кладбища
- Усадьба Добролюбовых - дом, где прошло детство знаменитого критика Н.А. Добролюбова, и куда ночью лучше не заглядывать
- Таинственный и мрачный Почаинский Овраг - кто сюда попал, тот пропал
- Церковь Жен-Мироносиц (XVII в), которую очень любил Иван Грозный, и неспроста
- Домик Петра I (палаты купца Чатыгина, XVII в) - дом, где по легенде останавливался царь Петр I, которого в Нижнем считали «антихристом»
- Палаты купца Олисова (XVII в) и Успенская церковь (XVII в) - строения, которым суждено было пережить века, а все благодаря одному волшебному предмету
- Набережная Федоровского - место силы Нижнего Новгорода
- Домик Каширина (место действия автобиографического романа М. Горького «Детство») - дом, где живых обитателей меньше, чем мертвых
Что включено
- Услуги гида
Где начинаем и завершаем?
Начало: Г. Нижний Новгород, Кремль 7А
Завершение: Г. Нижний Новгород ул. Почтовый съезд д. 21
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Важная информация
- Место встречи г. Нижний Новгород
- Кремль 7А у здания туристско-информационного центра Вас будет встречать наш гид с табличкой «Влюбиться в Нижний»
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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