Экскурсия по центральным улицам Нижнего Новгорода станет для вас погружением в жизнь Горького военных лет — и поможет представить, как обычные горожане, рабочие и специалисты, дети и взрослые своими усилиями приближали победу. Вы поймёте, чем жил город в тылу, и как незаметные подвиги смогли переломить ход истории.
Описание экскурсии
Вы увидите:
- Чкаловскую лестницу — символ победы советской армии в Сталинградской битве
- Верхне-Волжскую набережную, где скрыта тайна секретного объекта № 74
- Образцы военной техники, выпускавшейся на горьковских заводах: танк Т-34, противотанковые пушки Грабина, истребитель Ла-7 и др.
- Композицию «Горьковчанам — доблестным труженикам тыла»
- Вечный огонь в Нижегородском кремле — память о воинах и людях, приближавших победу
Эти и другие объекты, знакомые многим по туристическим путеводителям, предстанут перед вами в ином свете и расскажут множество историй:
- Как жизнь в тылу стала одним длинным рабочим днём без выходных
- Сколько женщин и детей встали у станков, заменяя ушедших на фронт мужчин
- Что помогало людям бороться постоянным голодом и усталостью
- Как строили Горьковский рубеж обороны протяжённостью 1134 км, чтобы защитить город от наступления врага
Организационные детали
- Экскурсия полностью пешеходная
- С вами буду я или один из гидом нашей команды
Организационные детали
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Минина и Пожарского
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 2 часов
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 30% от стоимости, а остальную часть уже на месте.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Платить при этом необязательно.
Ольга — ваша команда гидов в Нижнем Новгороде
Провели экскурсии для 1151 туриста
Мы — творческий тандем двух гидов с историческим и профессиональным образованием, любим свой город и увлечены его историей. Умеем работать с детьми и имеем большой опыт в проведении интерактивных экскурсий. Будем рады видеть вас в Нижнем Новгороде!
