Илья проводит ещё 1 экскурсию

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Нижний Новгород: история на каждом шагу

Узнать самое интересное о людях и зданиях старинного города на авто-пешеходной обзорной экскурсии

Илья
Илья – Гид из Нижнего Новгорода
Вы раскроете историю 📖 Нижнего Новгорода от первых укреплений и до наших дней, погуляете по ухоженной территории кремля и рассмотрите древние церкви и монастыри.

А еще увидите необычный дом-самолет, «ночлежку» Горького, памятники удивительным людям и Чкаловскую лестницу, так красиво 🤩 оформляющую Волжский откос.
Задать вопросОбычно отвечает за 18 мин.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🔭Обзорная
  • 🗽Самое популярное
  • 🕐Длительность 2.5 часа
  • 👫 Для 1-4 человек

  • 3 500 ₽ за экскурсию

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Нижний Новгород: история на каждом шагу
Нижний Новгород: история на каждом шагу

Что вас ожидает

Истории и легенды кремля
Гуляя по старинному Нижегородскому кремлю, вы услышите о причинах его возведения и сравните технологии итальянских и русских архитекторов. Прикоснетесь к остаткам подъемного моста 16 века, оцените шедевр русского шатрового зодчества — Михайло-Архангельский собор — и вспомните историю 📖 освобождения Москвы ополчением Минина и Пожарского. А также рассмотрите с обзорной площадки Нижегородскую ярмарку, крупнейшее торжище России и Европы.

Нижний Новгород изнутри
Вы увидите конструктивистский дом-самолет и ночлежку, где происходили события пьесы Горького «На дне». Оцените единственную в мире кирпичную церковь ⛪, построенную по принципам деревянного зодчества, и впечатлитесь старинным комплексом Вознесенского Печерского монастыря. К вашим ногам «поднимется» первый русский электрический трамвай, а еще я покажу памятник Чкалову, выставку военной техники и дворец генерал-губернатора, где Дюма начал роман «Учитель фехтования».

Организационные детали

Экскурсия не предполагает дополнительных расходов.

Нижний Новгород: история на каждом шагу
Нижний Новгород: история на каждом шагу
Нижний Новгород: история на каждом шагу
Нижний Новгород: история на каждом шагу
Нижний Новгород: история на каждом шагу
Нижний Новгород: история на каждом шагу
Нижний Новгород: история на каждом шагу
Нижний Новгород: история на каждом шагу
Нижний Новгород: история на каждом шагу
Нижний Новгород: история на каждом шагу
Нижний Новгород: история на каждом шагу
Нижний Новгород: история на каждом шагу

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Илья
Илья
Меня зовут Илья. Мне 50 лет, я профессиональный историк и краевед. Люблю «делиться» своим городом с путешественниками, показывать интересные старинные постройки и нескучно рассказывать о ярких личностях и их делах. Надеюсь на скорую встречу с вами!
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Илья проводит ещё 1 экскурсию

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