Илья проводит ещё 1 экскурсию

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Нижний Новгород: история на каждом шагу

Погрузитесь в историю Нижнего Новгорода, прогуливаясь по его древним улочкам и восхищаясь архитектурными шедеврами
Вас ждет увлекательное путешествие по Нижнему Новгороду, где каждый уголок хранит свои тайны и истории.

Вы узнаете о причинах возведения Нижегородского кремля, оцените архитектурные шедевры, включая Михайло-Архангельский собор, и увидите уникальный дом-самолет.

Экскурсия познакомит вас с живописными уголками города, его историческим наследием и культурными достопримечательностями.

Приглашаем вас на экскурсию, которая раскроет Нижний Новгород с неожиданных сторон и оставит яркие воспоминания
5
188 отзывов

7 причин купить эту экскурсию

  • 🌟 Уникальная история Нижнего Новгорода
  • 🏰 Прогулка по старинному кремлю
  • 🕍 Посещение древних церквей и монастырей
  • 🏠 Увидите необычный дом-самолет
  • 🚋 Первый русский электрический трамвай
  • 📸 Потрясающие виды с обзорных площадок
  • 🎭 Исторические места, связанные с Горьким

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
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май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
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Май, июнь, июль, август и сентябрь - идеальные месяцы для экскурсии. В это время года можно максимально насладиться красотой города и его историческими памятниками, а также комфортно гулять по кремлю и другим достопримечательностям.
Сейчас август — это идеальное время.
Нижний Новгород: история на каждом шагу
Нижний Новгород: история на каждом шагу
Нижний Новгород: история на каждом шагу

Что можно увидеть

  • Нижегородский кремль
  • Михайло-Архангельский собор
  • Нижегородская ярмарка
  • Дом-самолет
  • Ночлежка Горького
  • Кирпичная церковь
  • Вознесенский Печерский монастырь
  • Памятник Чкалову
  • Выставка военной техники
  • Дворец генерал-губернатора
  • Чкаловская лестница

Описание экскурсии

Истории и легенды кремля

Гуляя по старинному Нижегородскому кремлю, вы услышите о причинах его возведения и сравните технологии итальянских и русских архитекторов. Прикоснетесь к остаткам подъемного моста 16 века, оцените шедевр русского шатрового зодчества — Михайло-Архангельский собор — и вспомните историю освобождения Москвы ополчением Минина и Пожарского. А также рассмотрите с обзорной площадки Нижегородскую ярмарку, крупнейшее торжище России и Европы.

Нижний Новгород изнутри

Вы увидите конструктивистский дом-самолет и ночлежку, где происходили события пьесы Горького «На дне». Оцените единственную в мире кирпичную церковь, построенную по принципам деревянного зодчества, и впечатлитесь старинным комплексом Вознесенского Печерского монастыря. К вашим ногам «поднимется» первый русский электрический трамвай, а еще я покажу памятник Чкалову, выставку военной техники и дворец генерал-губернатора, где Дюма начал роман «Учитель фехтования».

Организационные детали

Экскурсия не предполагает дополнительных расходов.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Илья
Илья — ваш гид в Нижнем Новгороде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2015 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провёл экскурсии для 1636 туристов
Я историк-краевед, с детства мечтавший об этой профессии. Окончил исторический факультет ННГУ в его «золотой век», учился у титанов науки, ездил в археологические экспедиции. Моё высшее образование позволяет раскрывать историю
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Нижнего Новгорода и Горького в контексте всей страны. Мои главные увлечения — история архитектуры и религии. Через здания и храмы я «слышу» дела и страсти людей прошлого, что рождает интерес к их судьбам. Всё это стало основой для моих экскурсий. Мне есть чем поделиться: за каждым фасадом скрывается неординарная история. Я помогу вам её услышать и с огромным удовольствием покажу вам мой город.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 188 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
186
4
2
3
2
1
Е
Недавно побывали на обзорной экскурсии по Нижнему Новгороду и остались в полном восторге! Экскурсовод Илья провёл её на машине, и такой формат оказался очень удобным: не устаёшь, успеваешь увидеть гораздо
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больше.
Особенно понравилось, что было не просто перечисление фактов, а рассказ реальных историй: про дома, их бывших владельцев - купцов и других заметных горожан - и про то, какой след они оставили в истории города. Ещё он показывал картинки, что здорово помогало представить, как всё выглядело раньше.
Остановки были продуманы: в ключевых местах Илья подробно раскрывал тему - рассказывал и про историю Нижнего Новгорода, и про его промыслы, и про важные вехи развития. При этом рассказ не был перегружен сухими датами - всё подавалось легко и увлекательно.
Экскурсовод Илья очень приятный человек, внимательный и отзывчивый: на все наши вопросы отвечал подробно и без спешки. Ещё он дал отличные рекомендации, куда сходить и что лучше не включать в маршрут, советы реально пригодились.
В общем, экскурсия получилась насыщенной, но совсем не утомительной, а впечатления только положительные. Очень рекомендуем экскурсию и лично экскурсовода Илью! 😊

Недавно побывали на обзорной экскурсии по Нижнему Новгороду и остались в полном восторге! Экскурсовод Илья провёл
Недавно побывали на обзорной экскурсии по Нижнему Новгороду и остались в полном восторге! Экскурсовод Илья провёл
Недавно побывали на обзорной экскурсии по Нижнему Новгороду и остались в полном восторге! Экскурсовод Илья провёл
Недавно побывали на обзорной экскурсии по Нижнему Новгороду и остались в полном восторге! Экскурсовод Илья провёл
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И
Все отзывы про Илью - 100% актуальны, он прекрасный экскурсовод! Мы много ездим по городам России, я уже амбассадор Трипстера просто, и реально есть с чем срвнить)) От души рекомендую Илью! Так бы весь день с ним ездили и ходили по Нижнему))
Все отзывы про Илью - 100% актуальны, он прекрасный экскурсовод! Мы много ездим по городам России,
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Н
Замечательная экскурсия от отличного гида. Интересные факты о городе, его архитектуре, жителях, истории… Скучать не успевали. Живой рассказ сопровождался демонстрацией фото. Посетили все, что было заявлено в программе. Илья - человек эрудированный, замечательный собеседник. Рекомендуем однозначно!
Замечательная экскурсия от отличного гида. Интересные факты о городе, его архитектуре, жителях, истории… Скучать не успевали.
Замечательная экскурсия от отличного гида. Интересные факты о городе, его архитектуре, жителях, истории… Скучать не успевали.
Замечательная экскурсия от отличного гида. Интересные факты о городе, его архитектуре, жителях, истории… Скучать не успевали.
Замечательная экскурсия от отличного гида. Интересные факты о городе, его архитектуре, жителях, истории… Скучать не успевали.
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Марианна
замечательная экскурсия. по прошлому и настоящему города.
замечательная экскурсия. по прошлому и настоящему города.
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Надежда
Илья-отличный экскурсовод и очень приятный в общении человек. Рассказал о городе интересно, в доступной форме, что даже детям понравилось. Огромное спасибо Илье за прекрасное знакомство с городом! Интересные точки маршрута)) Однозначно будем рекомендовать друзьям и знакомым))
Илья-отличный экскурсовод и очень приятный в общении человек. Рассказал о городе интересно, в доступной форме, что
Илья-отличный экскурсовод и очень приятный в общении человек. Рассказал о городе интересно, в доступной форме, что
Илья-отличный экскурсовод и очень приятный в общении человек. Рассказал о городе интересно, в доступной форме, что
Илья-отличный экскурсовод и очень приятный в общении человек. Рассказал о городе интересно, в доступной форме, что
Илья-отличный экскурсовод и очень приятный в общении человек. Рассказал о городе интересно, в доступной форме, что
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Н
Нам очень понравился экскурсовод Илья. Итересная подача, вежливость, интеллигентность, юмор, отзывчивость и просто приятное общение. Самые лучшие воспоминания о Нижнем, благодаря Илье не только у меня, но и у моей мамы-инвалила, которая вместе с нами познакомилась с городом, выходила из машины на все локации и даже прогулялись по Кремлю. Спасибо большое Илье, очень рекомендуем!
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