Илья проводит ещё 1 экскурсию

Что вас ожидает

Истории и легенды кремля

Гуляя по старинному Нижегородскому кремлю, вы услышите о причинах его возведения и сравните технологии итальянских и русских архитекторов. Прикоснетесь к остаткам подъемного моста 16 века, оцените шедевр русского шатрового зодчества — Михайло-Архангельский собор — и вспомните историю 📖 освобождения Москвы ополчением Минина и Пожарского. А также рассмотрите с обзорной площадки Нижегородскую ярмарку, крупнейшее торжище России и Европы.

Нижний Новгород изнутри

Вы увидите конструктивистский дом-самолет и ночлежку, где происходили события пьесы Горького «На дне». Оцените единственную в мире кирпичную церковь ⛪, построенную по принципам деревянного зодчества, и впечатлитесь старинным комплексом Вознесенского Печерского монастыря. К вашим ногам «поднимется» первый русский электрический трамвай, а еще я покажу памятник Чкалову, выставку военной техники и дворец генерал-губернатора, где Дюма начал роман «Учитель фехтования».

Организационные детали

Экскурсия не предполагает дополнительных расходов.