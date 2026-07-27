Илья проводит ещё 1 экскурсию

Вас ждет увлекательное путешествие по Нижнему Новгороду, где каждый уголок хранит свои тайны и истории.



Вы узнаете о причинах возведения Нижегородского кремля, оцените архитектурные шедевры, включая Михайло-Архангельский собор, и увидите уникальный дом-самолет.



Экскурсия познакомит вас с живописными уголками города, его историческим наследием и культурными достопримечательностями.



Приглашаем вас на экскурсию, которая раскроет Нижний Новгород с неожиданных сторон и оставит яркие воспоминания

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Май, июнь, июль, август и сентябрь - идеальные месяцы для экскурсии. В это время года можно максимально насладиться красотой города и его историческими памятниками, а также комфортно гулять по кремлю и другим достопримечательностям.

Сейчас август — это идеальное время.