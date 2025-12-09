Нижний Новгород - первое знакомство на групповой экскурсии
Увидеть главные достопримечательности города и узнать о них интересные факты на обзорной экскурсии
Вы увидите старинные улицы, площади, дома и дворики Нижнего. Услышите историю города от основания до наших дней, местные легенды и анекдоты. Я сделаю все, чтобы наша встреча была не только познавательной, но и веселой!
Описание экскурсии
Главные места Нижнего Новгорода
Я покажу все «визитные карточки» нашего старинного города: могучий Кремль, защищавший Нижний Новгород от набегов, центральную улицу Большая Покровская и живописную набережную Федоровского. Расскажу, какие знаменитые люди гуляли по этим местам, какие расположенные здесь памятники архитектуры заслуживают отдельного внимания и с какими важными событиями связан исторический центр.
История и легенды города
Вы узнаете, как появился Нижний Новгород и кто в нем жил, что было здесь раньше и что происходит сейчас. А также: что за дятел сидел на нижегородских холмах, зачем подкладывали мертвых крыс в фонарные столбы, сколько стоило стать Мининым, кто такой Иегудиил Хламида и правда ли, что так мог называться наш город. В общем, будет интересно и весело!
Организационные детали
Экскурсия не предполагает дополнительных расходов
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У театра Драмы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Виталий — ваш гид в Нижнем Новгороде
Провёл экскурсии для 7008 туристов
Меня зовут Виталий, я представитель Нижегородской гильдии экскурсоводов. Считаю, что экскурсия не имеет права быть скучной, нудной и неинтересной. Про Нижний Новгород можно и нужно рассказывать ярко и интересно! Мне помогают в этом накопленные годами знания, любовь к городу и большой опыт. С радостью поделюсь с вами интересными и небанальными историями. До встречи!