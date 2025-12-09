Вы увидите старинные улицы, площади, дома и дворики Нижнего. Услышите историю города от основания до наших дней, местные легенды и анекдоты. Я сделаю все, чтобы наша встреча была не только познавательной, но и веселой!

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Описание экскурсии

Главные места Нижнего Новгорода

Я покажу все «визитные карточки» нашего старинного города: могучий Кремль, защищавший Нижний Новгород от набегов, центральную улицу Большая Покровская и живописную набережную Федоровского. Расскажу, какие знаменитые люди гуляли по этим местам, какие расположенные здесь памятники архитектуры заслуживают отдельного внимания и с какими важными событиями связан исторический центр.

История и легенды города

Вы узнаете, как появился Нижний Новгород и кто в нем жил, что было здесь раньше и что происходит сейчас. А также: что за дятел сидел на нижегородских холмах, зачем подкладывали мертвых крыс в фонарные столбы, сколько стоило стать Мининым, кто такой Иегудиил Хламида и правда ли, что так мог называться наш город. В общем, будет интересно и весело!

Организационные детали

Экскурсия не предполагает дополнительных расходов