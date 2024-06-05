1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2.5 часа
Мистика и история Нижнего: индивидуальный тур
Откройте для себя мистические и исторические тайны Нижнего Новгорода в увлекательной индивидуальной экскурсии
Начало: около Кремля
11 июня в 16:00
15 июня в 17:00
от 3 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Путешествие по Нижнему Новгороду: автомобильная экскурсия с личным гидом
Откройте для себя богатую историю и красоту Нижнего Новгорода в комфортной автомобильной экскурсии с персональным гидом
14 июня в 13:30
17 июня в 09:30
8 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Исторический Нижний: путеводитель по векам
Откройте для себя уникальную историю Нижнего Новгорода, прогуливаясь по его древним улицам и кремлю
Начало: На пл. Минина и Пожарского
Сегодня в 05:00
Завтра в 05:00
4 700₽ за всё до 4 чел.
Групповая
2.5 часа
Популярное предложение
Сердце Нижнего: групповая экскурсия в кремль и его окрестности
Погрузитесь в историю Нижнего Новгорода: от древних времен до наших дней. Вас ждет путешествие по кремлю и его окрестностям
Начало: На площади Минина и Пожарского
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
1 800₽ за человека
Индивидуальная
1.5 часа
Нижегородский кремль: факты и мифы
Познакомиться с историей средневековой крепости и раскрыть кремлевские тайны
Начало: На площади Минина
Завтра в 11:00
11 июня в 09:00
2 670₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Концентрированный Нижний
Оценить многогранность города за 2 часа
Начало: На Большой Покровской
Завтра в 13:00
16 июня в 12:30
5 340₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Автомобильное путешествие по главным местам Нижнего Новгорода
Откройте для себя Нижний Новгород на индивидуальной экскурсии: автомобильное путешествие по знаковым местам города. Узнайте о ярмарке, Кремле и легендах города
Начало: На площади Ленина, по адресу улица Советская, 12
11 июня в 00:00
13 июня в 00:00
6 600₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Главное в Нижнем: уникальный маршрут по набережным, площадям и улицам
Погрузитесь в атмосферу Нижнего Новгорода: от исторических памятников до живописных видов. Экскурсия, которая оставит незабываемые впечатления
13 июня в 08:30
14 июня в 13:00
от 5 470₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
3 часа
Нижний Новгород: путешествие от прошлого к современности на машине и пешком
Познайте Нижний Новгород во всех его измерениях: от исторических корней до современных достижений, наслаждаясь комфортом индивидуальной экскурсии
Начало: На площади Минина и Пожарского
Сегодня в 15:00
Завтра в 08:00
8 288₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
8 веков Нижнего Новгорода: обзорная авто-пешеходная экскурсия
Как менялся Нижний Новгород за 800 лет? Узнайте на авто-пешеходной экскурсии, охватывающей ключевые достопримечательности и культурные объекты города
Начало: От вашего отеля в историческом центре Нижнего Новг...
10 июня в 07:00
11 июня в 07:00
от 8 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Пешая экскурсия по Кремлю и Покровке в Нижнем Новгороде: история и архитектура
За два часа пешей прогулки вы увидите сердце Нижнего Новгорода: Кремль, Покровскую улицу и узнаете их историческое значение
Начало: На улице Большая Покровская. Летом и в праздники б...
Завтра в 17:00
10 июня в 11:00
от 6 670₽ за всё до 15 чел.
Индивидуальная
2 часа
Нижний Новгород - от кармана России до столицы закатов
Прогулка по Нижнему Новгороду: история, архитектура, главные достопримечательности и современные виды. Откройте для себя уникальный город с богатым наследием
Начало: Ул Большая Покровская
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 5 000₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Нижний Новгород: путешествие сквозь века и легенды
Погрузитесь в атмосферу старинного Нижнего Новгорода, где каждый уголок хранит свою уникальную историю и тайны
Начало: Ул. Большая Покровская
12 июня в 13:30
18 июня в 20:30
5 600₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
История Нижнего Новгорода: 3-часовая автоэкскурсия по ключевым местам
Погрузитесь в уникальную атмосферу Нижнего Новгорода, посетив его исторические места на комфортабельном автомобиле
Начало: На площади Минина и Пожарского, в начале улицы Бол...
Сегодня в 16:00
Завтра в 17:00
8 000₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Нижний Новгород: путешествие сквозь века, от кремля до дома-самолета
Погрузитесь в историю Нижнего Новгорода, прогуливаясь по его древним улочкам и восхищаясь архитектурными шедеврами
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:30
9 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
О Нижнем Новгороде с любовью: Кремль, набережные, Большая Покровская
Посетите неприступный Кремль, прогуляйтесь по волжским набережным и главной пешеходной улице. Откройте для себя следы разных эпох и насладитесь видами на реку
Начало: По договорённости
21 июня в 10:30
23 июня в 10:30
6 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Экскурсия по храмам и монастырям Нижнего Новгорода: путешествие в историю
Погрузитесь в мир духовности и красоты, посетив самые знаменитые храмы и монастыри Нижнего Новгорода
13 июня в 08:00
14 июня в 12:00
от 8 270₽ за всё до 9 чел.
Индивидуальная
2 часа
Нижегородский кремль: путешествие сквозь века и легенды
Погрузитесь в историю Нижнего Новгорода, посетив его сердце - Нижегородский кремль. Величественные виды и захватывающие рассказы ждут вас
Начало: У памятника Минину
Завтра в 12:00
10 июня в 12:00
4 500₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
Нижний Новгород: путешествие в историю и культуру за 3 часа
Загляните в душу Нижнего Новгорода: от кремлевских башен до сокровищ прошлого, которые можно потрогать
Начало: На пл. Минина и Пожарского
11 июня в 07:00
14 июня в 07:00
6 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Внимательная прогулка по Нижнему Новгороду с краеведом
Рассмотреть детали города и через них прочувствовать его глубже на авторской экскурсии
Начало: В районе площади Минина и Пожарского
11 июня в 10:00
12 июня в 14:00
от 6 670₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
Популярное предложение
Нижний Новгород: путешествие по страницам истории и культуры
Погрузитесь в атмосферу древнего Нижнего Новгорода, исследуйте его улицы и монументы вместе с опытным гидом
17 июня в 08:00
18 июня в 14:00
5 990₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Влюбиться в Нижний Новгород: истории, легенды и архитектура
Погрузитесь в атмосферу Нижнего Новгорода, открывая его исторические тайны и архитектурные шедевры
11 июня в 10:00
14 июня в 10:00
от 7 500₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
2 часа
Нижегородский Кремль: от истории к мифологии и обратно
Подробный и живой рассказ о стенах, башнях и главных памятниках Нижегородского Кремля
Начало: Центр города недалеко от Кремля
13 июня в 08:00
14 июня в 12:00
от 4 670₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Духовное наследие Нижнего Новгорода: Печерский монастырь и старинные церкви
Откройте для себя духовные сокровища Нижнего Новгорода, посетив его знаменитые монастыри и церкви в компании опытного гида
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:30
9 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Нижегородская Ярмарка: великолепие истории и архитектуры
Погрузитесь в атмосферу великой Нижегородской Ярмарки, где история и культура России оживают на берегах Оки и Волги
Начало: Площадь Ленина. У памятника В.И. Ленину
11 июня в 16:00
15 июня в 17:00
от 2 900₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Нижний Новгород - в самое сердце: Путешествие по древнему городу
Погрузитесь в атмосферу Нижнего Новгорода: от крепостных стен Кремля до уютных улочек Започаинья. Индивидуальная экскурсия с личным гидом
13 июня в 12:00
16 июня в 09:00
9 300₽ за всё до 4 чел.
Групповая
2.5 часа
Нижний Новгород в историях и лицах - Групповая экскурсия
Познакомьтесь с Нижним Новгородом через удивительные истории и легенды. Пешеходная экскурсия по главным достопримечательностям города
Начало: На ул. Большая Покровская
15 июня в 12:00
19 июня в 18:00
1 200₽ за человека
Индивидуальная
5 часов
Нижний Новгород: история в лицах и судьбах
Погрузитесь в уникальную атмосферу Нижнего Новгорода, узнайте о знаменитых жителях и исторических событиях, прогуливаясь по старинным улицам и набережным
Начало: В центре Нижнего Новгорода
23 июня в 08:00
3 июля в 08:00
от 5 340₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Нижегородский бомонд: истории, факты и тайны города
Пройдитесь по следам нижегородского бомонда, узнайте их истории на экскурсии «Нижегородский бомонд»
Начало: На Большой Покровской улице
22 июня в 10:30
23 июня в 10:30
5 300₽ за всё до 6 чел.
Групповая
2 часа
Душа Нижнего: нескучная прогулка по Рождественской улице
Полюбить историю во время захватывающей прогулки по центру города
Начало: На площади Народного Единства
Сегодня в 17:30
Завтра в 17:30
1 500₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Нижегородский кремль: погружение в историю и легенды
Познайте историю Нижнего Новгорода через экскурсию в его древнее сердце - Нижегородский кремль, где каждый камень хранит свои тайны
Начало: Памятник Городовому. Улица Большая Покровская дом ...
16 июля в 08:00
19 июля в 08:00
5 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
Нижний Новгород с нуля
Главные достопримечательности города на обзорной автомобильной экскурсии
16 июля в 08:00
19 июля в 08:00
9 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Исторический портрет Нижнего Новгорода на фоне Большой Покровской
Погрузитесь в атмосферу старинного Нижнего Новгорода, прогуливаясь по его главной улице с экскурсоводом
Начало: Пл. Минина и Пожарского
13 июня в 08:00
14 июня в 12:30
4 670₽ за всё до 10 чел.
Групповая
3.5 часа
Купеческий Нижний Новгород на автобусе и пешком
Узнайте историю Нижнего Новгорода на автобусной и пешеходной экскурсии. Посетите ярмарку, храмы и Рождественскую улицу
Начало: УЛ.М. Горького ст. метро «Горьковская»
Расписание: в воскресенье в 10:00
Завтра в 10:00
16 июня в 10:00
1 100₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Купеческий Нижний Новгород: путешествие в прошлое
Вас ждет увлекательное путешествие по историческим местам Нижнего Новгорода с рассказами о жизни купцов
Начало: У церкви жен Мироносиц
12 июня в 15:30
13 июня в 17:30
3 450₽ за всё до 10 чел.
Групповая
3 часа
Историческое путешествие по Нижнему Новгороду
Откройте для себя древний Нижний Новгород, его кремль и сакральные сокровища в обзорной экскурсии
Начало: На ул. Большая Покровская
Расписание: ежедневно в 11:00, 12:00, 13:00 и 14:00
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
900₽ за человека
Групповая
3 часа
Обзорная экскурсия по Нижнему Новгороду на автобусе
Проехать по улицам города, полюбоваться панорамами со смотровых площадок и услышать легенды кремля
Начало: На Большой Покровской или на пл. Ленина
Сегодня в 11:30
Завтра в 11:30
900₽ за человека
Групповая
3 часа
Популярное предложение
Вечерняя групповая экскурсия по Нижнему Новгороду
Получите незабываемые впечатления от вечернего осмотра достопримечательностей Нижнего Новгорода в уютной компании
Начало: ул. Большая Покровская д1
Расписание: ежедневно в 19:00
Сегодня в 19:00
Завтра в 19:00
900₽ за человека
Групповая
2 часа
Групповая прогулка по историческому Нижнему Новгороду с экспертом
Прогулка по Нижнему Новгороду: кремль, легенды и усадьбы ждут вас на двух маршрутах с местным экспертом
Начало: На Верхне-Волжской набережной
Расписание: ежедневно в 15:15
Сегодня в 15:15
Завтра в 15:15
1 200₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Здравствуй, Нижний Новгород
Погулять по старинному Кремлю и его живописным окрестностям и раскрыть местные тайны и легенды
Начало: У памятника Чкалову
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
4 200₽ за всё до 6 чел.
Групповая
3 часа
Групповая экскурсия «Очарование вечернего Нижнего»
Оценить главные достопримечательности города в свете фонарей и погулять по Рождественской улице
Начало: У скульптуры Городовому
Сегодня в 19:00
14 июня в 19:00
900₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Тайны Нижегородского кремля
Погулять по итальянской крепости на берегу Волги и раскрыть её секреты
17 июня в 10:30
19 июня в 10:00
5 000₽ за всё до 10 чел.
Групповая
1 час
Групповая иммерсивная экскурсия «Кремль звучит»
В лёгком динамичном формате погрузиться в прошлое Нижнего Новгорода
Начало: На площади Минина
Расписание: в субботу в 15:00, в воскресенье в 13:00
Сегодня в 15:00
Завтра в 13:00
1 345₽ за человека
Мини-группа
1.5 часа
Вечерний Нижегородский кремль с подъёмом на колокольню
Раскрыть тайны древней крепости и полюбоваться городом с высоты в мини-группе
Начало: На пл. Минина и Пожарского
11 июня в 18:15
12 июня в 18:15
1 350₽ за человека
Индивидуальная
2.5 часа
Велопрогулка «Тайны нижегородской набережной»
Об истории, людях и достоянии Нижнего на велосипедной экскурсии с прекрасными видами
Начало: Остановка «Речной вокзал»
Сегодня в 17:00
Завтра в 14:00
5 100₽ за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ООльга5 июня 2024Спасибо Станиславу: за интересную, эмоциальную и незабываемую экскурсию; за первое знакомство с Нижним Новгородом; за необычные вопросы и экскурс в историю, но я надеюсь, мы сдали этот экзамен))) Рекомендую автоэкскурсию со Станиславом,вы не пожалеете, скучно не будет!!!
- ЕЕлена4 июня 2024Нам очень понравилась экскурсия Татьяны и хотелось чтобы экскурсия длилась не 3 часа,а гораздо дольше
- ООльга4 июня 2024Спасибо большое, Виталию, за возможность прочувствовать атмосферу Нижнего Новгорода. Его экскурсия очень насыщенная, познавательная и эмоциональная. Очень рекомендую!
- ААнастасия4 июня 2024Отличная подача. экскурсию и гида можно смело рекомендовать
- ААнна4 июня 20246 мая были на экскурсии с Дарьей. Пешеходно-автомобильная экскурсия. Посетили основные достопримечательности. Дарья - очень интересная, приветливая девушка, увлекательно рассказывала,
- ЕЕвгения4 июня 2024Очень понравилась экскурсия, Виталий знаток своего дела, рекомендую всем
- ВВалерия4 июня 2024Взяли обзорную экскурсию по городу. Лучшее решение нашего отпуска!!! Экскурсия прошла очень легко и интересно, что и не хотелось заканчивать
- ИИгорь3 июня 2024У нас был экскурсовод Евгений. Он очень хорошо провёл экскурсию. Знание материала отличное, приятное общение и политивный настрой. Рекомендую.
- ККира3 июня 2024Сегодня посетили индивидуальную экскурсию со Станиславом. Совершенно потрясающий город заиграл дополнительными красками и привел нас в восторг! Всегда интересно общаться с людьми, влюбленными в свое дело. Благодаря Станиславу захотелось вернуться в Нижний и продолжить свое знакомство с городом!
- ММихаил3 июня 2024Очень высоко оцениваю работу Павла Плюснина. Хороший уровень знаний, приятная манера изложения материала. Нам очень понравилось! Жаль, что только 2 дня в Нижнем Новгороде!
Ответы на вопросы от путешественников по Нижнему Новгороду в категории «Самое главное»
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