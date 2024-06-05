Увидеть самое главное в Нижнем Новгороде

Найдено 78 экскурсий в категории «Самое главное» в Нижнем Новгороде, цены от 900 ₽, скидки до 30%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Мистика и история Нижнего Новгорода
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
738 отзывов
Мистика и история Нижнего: индивидуальный тур
Откройте для себя мистические и исторические тайны Нижнего Новгорода в увлекательной индивидуальной экскурсии
Начало: около Кремля
11 июня в 16:00
15 июня в 17:00
от 3 000 за всё до 10 чел.
По Нижнему Новгороду на автомобиле
🚗 На машине
Индивидуальная
3.5 часа
201 отзыв
Путешествие по Нижнему Новгороду: автомобильная экскурсия с личным гидом
Откройте для себя богатую историю и красоту Нижнего Новгорода в комфортной автомобильной экскурсии с персональным гидом
14 июня в 13:30
17 июня в 09:30
8 000 за всё до 6 чел.
Нижний Новгород сквозь века
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
227 отзывов
Исторический Нижний: путеводитель по векам
Откройте для себя уникальную историю Нижнего Новгорода, прогуливаясь по его древним улицам и кремлю
Начало: На пл. Минина и Пожарского
Сегодня в 05:00
Завтра в 05:00
4 700 за всё до 4 чел.
Сердце Нижнего: групповая экскурсия в кремль и его окрестности
🚶 Пешая
Групповая
2.5 часа
440 отзывов
Популярное предложение
Сердце Нижнего: групповая экскурсия в кремль и его окрестности
Погрузитесь в историю Нижнего Новгорода: от древних времен до наших дней. Вас ждет путешествие по кремлю и его окрестностям
Начало: На площади Минина и Пожарского
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
1 800 за человека
Нижегородский кремль: факты и мифы
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
107 отзывов
Нижегородский кремль: факты и мифы
Познакомиться с историей средневековой крепости и раскрыть кремлевские тайны
Начало: На площади Минина
Завтра в 11:00
11 июня в 09:00
2 670 за всё до 4 чел.
Концентрированный Нижний
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
21 отзыв
Концентрированный Нижний
Оценить многогранность города за 2 часа
Начало: На Большой Покровской
Завтра в 13:00
16 июня в 12:30
5 340 за всё до 10 чел.
Автомобильное путешествие по главным местам Нижнего Новгорода
🚗 На машине
Индивидуальная
2 часа
163 отзыва
Автомобильное путешествие по главным местам Нижнего Новгорода
Откройте для себя Нижний Новгород на индивидуальной экскурсии: автомобильное путешествие по знаковым местам города. Узнайте о ярмарке, Кремле и легендах города
Начало: На площади Ленина, по адресу улица Советская, 12
11 июня в 00:00
13 июня в 00:00
6 600 за всё до 3 чел.
Главное в Нижнем: набережные, площади, улицы
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
307 отзывов
Главное в Нижнем: уникальный маршрут по набережным, площадям и улицам
Погрузитесь в атмосферу Нижнего Новгорода: от исторических памятников до живописных видов. Экскурсия, которая оставит незабываемые впечатления
13 июня в 08:30
14 июня в 13:00
от 5 470 за всё до 7 чел.
Нижний Новгород От и До: на машине и пешком
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
153 отзыва
Нижний Новгород: путешествие от прошлого к современности на машине и пешком
Познайте Нижний Новгород во всех его измерениях: от исторических корней до современных достижений, наслаждаясь комфортом индивидуальной экскурсии
Начало: На площади Минина и Пожарского
Сегодня в 15:00
Завтра в 08:00
8 288 за всё до 4 чел.
8 веков Нижнего Новгорода: обзорная авто-пешеходная экскурсия
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
58 отзывов
8 веков Нижнего Новгорода: обзорная авто-пешеходная экскурсия
Как менялся Нижний Новгород за 800 лет? Узнайте на авто-пешеходной экскурсии, охватывающей ключевые достопримечательности и культурные объекты города
Начало: От вашего отеля в историческом центре Нижнего Новг...
10 июня в 07:00
11 июня в 07:00
от 8 000 за всё до 10 чел.
Кремль и Покровка (пешая 2 часа)
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
181 отзыв
Пешая экскурсия по Кремлю и Покровке в Нижнем Новгороде: история и архитектура
За два часа пешей прогулки вы увидите сердце Нижнего Новгорода: Кремль, Покровскую улицу и узнаете их историческое значение
Начало: На улице Большая Покровская. Летом и в праздники б...
Завтра в 17:00
10 июня в 11:00
от 6 670 за всё до 15 чел.
Нижний Новгород - от кармана России до столицы закатов
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
39 отзывов
Нижний Новгород - от кармана России до столицы закатов
Прогулка по Нижнему Новгороду: история, архитектура, главные достопримечательности и современные виды. Откройте для себя уникальный город с богатым наследием
Начало: Ул Большая Покровская
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 5 000 за всё до 7 чел.
Нижний Новгород - первое знакомство
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
542 отзыва
Нижний Новгород: путешествие сквозь века и легенды
Погрузитесь в атмосферу старинного Нижнего Новгорода, где каждый уголок хранит свою уникальную историю и тайны
Начало: Ул. Большая Покровская
12 июня в 13:30
18 июня в 20:30
5 600 за всё до 5 чел.
История Нижнего Новгорода за 3 часа на авто
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
3 часа
357 отзывов
История Нижнего Новгорода: 3-часовая автоэкскурсия по ключевым местам
Погрузитесь в уникальную атмосферу Нижнего Новгорода, посетив его исторические места на комфортабельном автомобиле
Начало: На площади Минина и Пожарского, в начале улицы Бол...
Сегодня в 16:00
Завтра в 17:00
8 000 за всё до 7 чел.
Нижний Новгород: история на каждом шагу
🚗 На машине
Индивидуальная
2.5 часа
107 отзывов
Нижний Новгород: путешествие сквозь века, от кремля до дома-самолета
Погрузитесь в историю Нижнего Новгорода, прогуливаясь по его древним улочкам и восхищаясь архитектурными шедеврами
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:30
9 000 за всё до 4 чел.
О Нижнем Новгороде с любовью
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
13 отзывов
О Нижнем Новгороде с любовью: Кремль, набережные, Большая Покровская
Посетите неприступный Кремль, прогуляйтесь по волжским набережным и главной пешеходной улице. Откройте для себя следы разных эпох и насладитесь видами на реку
Начало: По договорённости
21 июня в 10:30
23 июня в 10:30
6 000 за всё до 4 чел.
Экскурсия по храмам и монастырям Нижнего Новгорода
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
3 часа
65 отзывов
Экскурсия по храмам и монастырям Нижнего Новгорода: путешествие в историю
Погрузитесь в мир духовности и красоты, посетив самые знаменитые храмы и монастыри Нижнего Новгорода
13 июня в 08:00
14 июня в 12:00
от 8 270 за всё до 9 чел.
Нижегородский кремль: история, факты и предания
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
57 отзывов
Нижегородский кремль: путешествие сквозь века и легенды
Погрузитесь в историю Нижнего Новгорода, посетив его сердце - Нижегородский кремль. Величественные виды и захватывающие рассказы ждут вас
Начало: У памятника Минину
Завтра в 12:00
10 июня в 12:00
4 500 за всё до 5 чел.
На высоте Дятловых гор - Нижний Новгород за 3 часа
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
112 отзывов
Нижний Новгород: путешествие в историю и культуру за 3 часа
Загляните в душу Нижнего Новгорода: от кремлевских башен до сокровищ прошлого, которые можно потрогать
Начало: На пл. Минина и Пожарского
11 июня в 07:00
14 июня в 07:00
6 000 за всё до 4 чел.
Внимательная прогулка по Нижнему Новгороду с краеведом
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
103 отзыва
Внимательная прогулка по Нижнему Новгороду с краеведом
Рассмотреть детали города и через них прочувствовать его глубже на авторской экскурсии
Начало: В районе площади Минина и Пожарского
11 июня в 10:00
12 июня в 14:00
от 6 670 за всё до 5 чел.
Нижний Новгород - «город древний, город славный, город молодой»
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
201 отзыв
Популярное предложение
Нижний Новгород: путешествие по страницам истории и культуры
Погрузитесь в атмосферу древнего Нижнего Новгорода, исследуйте его улицы и монументы вместе с опытным гидом
17 июня в 08:00
18 июня в 14:00
5 990 за всё до 4 чел.
Влюбиться в Нижний Новгород за один день
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
3 часа
112 отзывов
Влюбиться в Нижний Новгород: истории, легенды и архитектура
Погрузитесь в атмосферу Нижнего Новгорода, открывая его исторические тайны и архитектурные шедевры
11 июня в 10:00
14 июня в 10:00
от 7 500 за всё до 7 чел.
Нижегородский Кремль: от истории к мифологии и обратно
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
123 отзыва
Нижегородский Кремль: от истории к мифологии и обратно
Подробный и живой рассказ о стенах, башнях и главных памятниках Нижегородского Кремля
Начало: Центр города недалеко от Кремля
13 июня в 08:00
14 июня в 12:00
от 4 670 за всё до 6 чел.
Церкви и монастыри Нижнего Новгорода
🚗 На машине
Индивидуальная
2.5 часа
24 отзыва
Духовное наследие Нижнего Новгорода: Печерский монастырь и старинные церкви
Откройте для себя духовные сокровища Нижнего Новгорода, посетив его знаменитые монастыри и церкви в компании опытного гида
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:30
9 000 за всё до 4 чел.
Нижегородская ярмарка - «карман России»
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
66 отзывов
Нижегородская Ярмарка: великолепие истории и архитектуры
Погрузитесь в атмосферу великой Нижегородской Ярмарки, где история и культура России оживают на берегах Оки и Волги
Начало: Площадь Ленина. У памятника В.И. Ленину
11 июня в 16:00
15 июня в 17:00
от 2 900 за всё до 10 чел.
Нижний Новгород - в самое сердце
🚗 На машине
Индивидуальная
3.5 часа
34 отзыва
Нижний Новгород - в самое сердце: Путешествие по древнему городу
Погрузитесь в атмосферу Нижнего Новгорода: от крепостных стен Кремля до уютных улочек Започаинья. Индивидуальная экскурсия с личным гидом
13 июня в 12:00
16 июня в 09:00
9 300 за всё до 4 чел.
Нижний Новгород в историях и лицах
🚶 Пешая
Групповая
2.5 часа
48 отзывов
Нижний Новгород в историях и лицах - Групповая экскурсия
Познакомьтесь с Нижним Новгородом через удивительные истории и легенды. Пешеходная экскурсия по главным достопримечательностям города
Начало: На ул. Большая Покровская
15 июня в 12:00
19 июня в 18:00
1 200 за человека
Нижний Новгород: история в лицах и судьбах
🚶 Пешая
Индивидуальная
5 часов
19 отзывов
Нижний Новгород: история в лицах и судьбах
Погрузитесь в уникальную атмосферу Нижнего Новгорода, узнайте о знаменитых жителях и исторических событиях, прогуливаясь по старинным улицам и набережным
Начало: В центре Нижнего Новгорода
23 июня в 08:00
3 июля в 08:00
от 5 340 за всё до 10 чел.
Нижегородский бомонд: факты, легенды и слухи
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
62 отзыва
Нижегородский бомонд: истории, факты и тайны города
Пройдитесь по следам нижегородского бомонда, узнайте их истории на экскурсии «Нижегородский бомонд»
Начало: На Большой Покровской улице
22 июня в 10:30
23 июня в 10:30
5 300 за всё до 6 чел.
Душа Нижнего: нескучная прогулка по Рождественской улице
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
23 отзыва
Душа Нижнего: нескучная прогулка по Рождественской улице
Полюбить историю во время захватывающей прогулки по центру города
Начало: На площади Народного Единства
Сегодня в 17:30
Завтра в 17:30
1 500 за человека
Нижегородский кремль - древнее сердце города
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
67 отзывов
Нижегородский кремль: погружение в историю и легенды
Познайте историю Нижнего Новгорода через экскурсию в его древнее сердце - Нижегородский кремль, где каждый камень хранит свои тайны
Начало: Памятник Городовому. Улица Большая Покровская дом ...
16 июля в 08:00
19 июля в 08:00
5 000 за всё до 5 чел.
Нижний Новгород с нуля
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
46 отзывов
Нижний Новгород с нуля
Главные достопримечательности города на обзорной автомобильной экскурсии
16 июля в 08:00
19 июля в 08:00
9 000 за всё до 4 чел.
Исторический портрет Нижнего Новгорода на фоне Большой Покровской
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
18 отзывов
Исторический портрет Нижнего Новгорода на фоне Большой Покровской
Погрузитесь в атмосферу старинного Нижнего Новгорода, прогуливаясь по его главной улице с экскурсоводом
Начало: Пл. Минина и Пожарского
13 июня в 08:00
14 июня в 12:30
4 670 за всё до 10 чел.
Купеческий Нижний Новгород на автобусе и пешком
🚌 На автобусе
Групповая
3.5 часа
30 отзывов
Купеческий Нижний Новгород на автобусе и пешком
Узнайте историю Нижнего Новгорода на автобусной и пешеходной экскурсии. Посетите ярмарку, храмы и Рождественскую улицу
Начало: УЛ.М. Горького ст. метро «Горьковская»
Расписание: в воскресенье в 10:00
Завтра в 10:00
16 июня в 10:00
1 100 за человека
Нижний Новгород - город с купеческим размахом
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
27 отзывов
Купеческий Нижний Новгород: путешествие в прошлое
Вас ждет увлекательное путешествие по историческим местам Нижнего Новгорода с рассказами о жизни купцов
Начало: У церкви жен Мироносиц
12 июня в 15:30
13 июня в 17:30
3 450 за всё до 10 чел.
Нижний Новгород - знакомство со столицей Приволжья
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
3 часа
512 отзывов
Историческое путешествие по Нижнему Новгороду
Откройте для себя древний Нижний Новгород, его кремль и сакральные сокровища в обзорной экскурсии
Начало: На ул. Большая Покровская
Расписание: ежедневно в 11:00, 12:00, 13:00 и 14:00
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
900 за человека
Обзорная экскурсия по Нижнему Новгороду на автобусе
🚌 На автобусе
Групповая
3 часа
131 отзыв
Обзорная экскурсия по Нижнему Новгороду на автобусе
Проехать по улицам города, полюбоваться панорамами со смотровых площадок и услышать легенды кремля
Начало: На Большой Покровской или на пл. Ленина
Сегодня в 11:30
Завтра в 11:30
900 за человека
Групповая экскурсия по Нижнему Новгороду в час вечерний
🚌 На автобусе
Групповая
3 часа
191 отзыв
Популярное предложение
Вечерняя групповая экскурсия по Нижнему Новгороду
Получите незабываемые впечатления от вечернего осмотра достопримечательностей Нижнего Новгорода в уютной компании
Начало: ул. Большая Покровская д1
Расписание: ежедневно в 19:00
Сегодня в 19:00
Завтра в 19:00
900 за человека
Ежедневная прогулка по Нижнему Новгороду
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
143 отзыва
Групповая прогулка по историческому Нижнему Новгороду с экспертом
Прогулка по Нижнему Новгороду: кремль, легенды и усадьбы ждут вас на двух маршрутах с местным экспертом
Начало: На Верхне-Волжской набережной
Расписание: ежедневно в 15:15
Сегодня в 15:15
Завтра в 15:15
1 200 за человека
Здравствуй, Нижний Новгород
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
280 отзывов
Здравствуй, Нижний Новгород
Погулять по старинному Кремлю и его живописным окрестностям и раскрыть местные тайны и легенды
Начало: У памятника Чкалову
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
4 200 за всё до 6 чел.
Групповая экскурсия «Очарование вечернего Нижнего»
🚌 На автобусе
Групповая
3 часа
54 отзыва
Групповая экскурсия «Очарование вечернего Нижнего»
Оценить главные достопримечательности города в свете фонарей и погулять по Рождественской улице
Начало: У скульптуры Городовому
Сегодня в 19:00
14 июня в 19:00
900 за человека
Тайны Нижегородского кремля
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
14 отзывов
Тайны Нижегородского кремля
Погулять по итальянской крепости на берегу Волги и раскрыть её секреты
17 июня в 10:30
19 июня в 10:00
5 000 за всё до 10 чел.
Групповая иммерсивная экскурсия «Кремль звучит»
🚶 Пешая
Групповая
1 час
9 отзывов
Групповая иммерсивная экскурсия «Кремль звучит»
В лёгком динамичном формате погрузиться в прошлое Нижнего Новгорода
Начало: На площади Минина
Расписание: в субботу в 15:00, в воскресенье в 13:00
Сегодня в 15:00
Завтра в 13:00
1 345 за человека
Вечерний Нижегородский кремль с подъёмом на колокольню
🚶 Пешая
Мини-группа
1.5 часа
7 отзывов
Вечерний Нижегородский кремль с подъёмом на колокольню
Раскрыть тайны древней крепости и полюбоваться городом с высоты в мини-группе
Начало: На пл. Минина и Пожарского
11 июня в 18:15
12 июня в 18:15
1 350 за человека
Велопрогулка «Тайны нижегородской набережной»
🚲 На велосипеде
Индивидуальная
2.5 часа
25 отзывов
Велопрогулка «Тайны нижегородской набережной»
Об истории, людях и достоянии Нижнего на велосипедной экскурсии с прекрасными видами
Начало: Остановка «Речной вокзал»
Сегодня в 17:00
Завтра в 14:00
5 100 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Ольга
    5 июня 2024
    По Нижнему Новгороду на автомобиле
    Спасибо Станиславу: за интересную, эмоциальную и незабываемую экскурсию; за первое знакомство с Нижним Новгородом; за необычные вопросы и экскурс в историю, но я надеюсь, мы сдали этот экзамен))) Рекомендую автоэкскурсию со Станиславом,вы не пожалеете, скучно не будет!!!
  • Е
    Елена
    4 июня 2024
    Нижний Новгород с нуля
    Нам очень понравилась экскурсия Татьяны и хотелось чтобы экскурсия длилась не 3 часа,а гораздо дольше
  • О
    Ольга
    4 июня 2024
    Нижний Новгород - первое знакомство
    Спасибо большое, Виталию, за возможность прочувствовать атмосферу Нижнего Новгорода. Его экскурсия очень насыщенная, познавательная и эмоциональная. Очень рекомендую!
    Спасибо большое, Виталию, за возможность прочувствовать атмосферу Нижнего Новгорода. Его экскурсия очень насыщенная, познавательная и эмоциональнаяСпасибо большое, Виталию, за возможность прочувствовать атмосферу Нижнего Новгорода. Его экскурсия очень насыщенная, познавательная и эмоциональная
  • А
    Анастасия
    4 июня 2024
    Сердце Нижнего: групповая экскурсия в кремль и его окрестности
    Отличная подача. экскурсию и гида можно смело рекомендовать
  • А
    Анна
    4 июня 2024
    Автомобильное путешествие по главным местам Нижнего Новгорода
    6 мая были на экскурсии с Дарьей. Пешеходно-автомобильная экскурсия. Посетили основные достопримечательности. Дарья - очень интересная, приветливая девушка, увлекательно рассказывала,
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    отвечала на все наши вопросы. Время пролетело незаметно. С учетом холодной погоды экскурсия была проведена очень грамотно и и интересно. Нам очень понравился Нижний Новгород. Дарья, спасибо огромное!

  • Е
    Евгения
    4 июня 2024
    Нижний Новгород - первое знакомство
    Очень понравилась экскурсия, Виталий знаток своего дела, рекомендую всем
  • В
    Валерия
    4 июня 2024
    По Нижнему Новгороду на автомобиле
    Взяли обзорную экскурсию по городу. Лучшее решение нашего отпуска!!! Экскурсия прошла очень легко и интересно, что и не хотелось заканчивать
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    ее. Станислав потрясающий рассказчик и собеседник. Может поддержать любую тему для разговора, при этом в случае отвлечения внимания деликатно и с юмором вернуть группу в экскурсионное русло. Потрясающая подача информации, рассказ наполнен интересными и необычными фактами. Экскурсия проходит на удобном авто. Оценка работы Станислава 10 из 10! Рекомендую.

  • И
    Игорь
    3 июня 2024
    Ежедневная прогулка по Нижнему Новгороду
    У нас был экскурсовод Евгений. Он очень хорошо провёл экскурсию. Знание материала отличное, приятное общение и политивный настрой. Рекомендую.
  • К
    Кира
    3 июня 2024
    По Нижнему Новгороду на автомобиле
    Сегодня посетили индивидуальную экскурсию со Станиславом. Совершенно потрясающий город заиграл дополнительными красками и привел нас в восторг! Всегда интересно общаться с людьми, влюбленными в свое дело. Благодаря Станиславу захотелось вернуться в Нижний и продолжить свое знакомство с городом!
  • М
    Михаил
    3 июня 2024
    Мистика и история Нижнего Новгорода
    Очень высоко оцениваю работу Павла Плюснина. Хороший уровень знаний, приятная манера изложения материала. Нам очень понравилось! Жаль, что только 2 дня в Нижнем Новгороде!

Ответы на вопросы от путешественников по Нижнему Новгороду в категории «Самое главное»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Нижнем Новгороде
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 45
  1. Мистика и история Нижнего Новгорода
  2. По Нижнему Новгороду на автомобиле
  3. Нижний Новгород сквозь века
  4. Сердце Нижнего: групповая экскурсия в кремль и его окрестности
  5. Нижегородский кремль: факты и мифы
Какие места ещё посмотреть в Нижнем Новгороде
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Рождественская улица
  3. Нижегородский Кремль
  4. Чкаловская лестница
  5. Большая Покровская улица
  6. Набережная
  7. Кремль
  8. Старый город
  9. Верхневолжская Набережная
  10. Усадьба Рукавишниковых
Сколько стоит экскурсия по Нижнему Новгороду в июне 2024
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