🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 738 отзывов Мистика и история Нижнего: индивидуальный тур Откройте для себя мистические и исторические тайны Нижнего Новгорода в увлекательной индивидуальной экскурсии Начало: около Кремля от 3 000 ₽ за всё до 10 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 3.5 часа 201 отзыв Путешествие по Нижнему Новгороду: автомобильная экскурсия с личным гидом Откройте для себя богатую историю и красоту Нижнего Новгорода в комфортной автомобильной экскурсии с персональным гидом 8 000 ₽ за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 227 отзывов Исторический Нижний: путеводитель по векам Откройте для себя уникальную историю Нижнего Новгорода, прогуливаясь по его древним улицам и кремлю Начало: На пл. Минина и Пожарского 4 700 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Групповая 2.5 часа 440 отзывов Популярное предложение Сердце Нижнего: групповая экскурсия в кремль и его окрестности Погрузитесь в историю Нижнего Новгорода: от древних времен до наших дней. Вас ждет путешествие по кремлю и его окрестностям Начало: На площади Минина и Пожарского 1 800 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 1.5 часа 107 отзывов Нижегородский кремль: факты и мифы Познакомиться с историей средневековой крепости и раскрыть кремлевские тайны Начало: На площади Минина 2 670 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 21 отзыв Концентрированный Нижний Оценить многогранность города за 2 часа Начало: На Большой Покровской 5 340 ₽ за всё до 10 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 2 часа 163 отзыва Автомобильное путешествие по главным местам Нижнего Новгорода Откройте для себя Нижний Новгород на индивидуальной экскурсии: автомобильное путешествие по знаковым местам города. Узнайте о ярмарке, Кремле и легендах города Начало: На площади Ленина, по адресу улица Советская, 12 6 600 ₽ за всё до 3 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 307 отзывов Главное в Нижнем: уникальный маршрут по набережным, площадям и улицам Погрузитесь в атмосферу Нижнего Новгорода: от исторических памятников до живописных видов. Экскурсия, которая оставит незабываемые впечатления от 5 470 ₽ за всё до 7 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 3 часа 153 отзыва Нижний Новгород: путешествие от прошлого к современности на машине и пешком Познайте Нижний Новгород во всех его измерениях: от исторических корней до современных достижений, наслаждаясь комфортом индивидуальной экскурсии Начало: На площади Минина и Пожарского 8 288 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 3 часа 58 отзывов 8 веков Нижнего Новгорода: обзорная авто-пешеходная экскурсия Как менялся Нижний Новгород за 800 лет? Узнайте на авто-пешеходной экскурсии, охватывающей ключевые достопримечательности и культурные объекты города Начало: От вашего отеля в историческом центре Нижнего Новг... от 8 000 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 181 отзыв Пешая экскурсия по Кремлю и Покровке в Нижнем Новгороде: история и архитектура За два часа пешей прогулки вы увидите сердце Нижнего Новгорода: Кремль, Покровскую улицу и узнаете их историческое значение Начало: На улице Большая Покровская. Летом и в праздники б... от 6 670 ₽ за всё до 15 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 39 отзывов Нижний Новгород - от кармана России до столицы закатов Прогулка по Нижнему Новгороду: история, архитектура, главные достопримечательности и современные виды. Откройте для себя уникальный город с богатым наследием Начало: Ул Большая Покровская от 5 000 ₽ за всё до 7 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 542 отзыва Нижний Новгород: путешествие сквозь века и легенды Погрузитесь в атмосферу старинного Нижнего Новгорода, где каждый уголок хранит свою уникальную историю и тайны Начало: Ул. Большая Покровская 5 600 ₽ за всё до 5 чел.

🚗 На машине 🚐 На микроавтобусе Индивидуальная 3 часа 357 отзывов История Нижнего Новгорода: 3-часовая автоэкскурсия по ключевым местам Погрузитесь в уникальную атмосферу Нижнего Новгорода, посетив его исторические места на комфортабельном автомобиле Начало: На площади Минина и Пожарского, в начале улицы Бол... 8 000 ₽ за всё до 7 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 2.5 часа 107 отзывов Нижний Новгород: путешествие сквозь века, от кремля до дома-самолета Погрузитесь в историю Нижнего Новгорода, прогуливаясь по его древним улочкам и восхищаясь архитектурными шедеврами 9 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 13 отзывов О Нижнем Новгороде с любовью: Кремль, набережные, Большая Покровская Посетите неприступный Кремль, прогуляйтесь по волжским набережным и главной пешеходной улице. Откройте для себя следы разных эпох и насладитесь видами на реку Начало: По договорённости 6 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине 🚐 На микроавтобусе Индивидуальная 3 часа 65 отзывов Экскурсия по храмам и монастырям Нижнего Новгорода: путешествие в историю Погрузитесь в мир духовности и красоты, посетив самые знаменитые храмы и монастыри Нижнего Новгорода от 8 270 ₽ за всё до 9 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 57 отзывов Нижегородский кремль: путешествие сквозь века и легенды Погрузитесь в историю Нижнего Новгорода, посетив его сердце - Нижегородский кремль. Величественные виды и захватывающие рассказы ждут вас Начало: У памятника Минину 4 500 ₽ за всё до 5 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 3 часа 112 отзывов Нижний Новгород: путешествие в историю и культуру за 3 часа Загляните в душу Нижнего Новгорода: от кремлевских башен до сокровищ прошлого, которые можно потрогать Начало: На пл. Минина и Пожарского 6 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 103 отзыва Внимательная прогулка по Нижнему Новгороду с краеведом Рассмотреть детали города и через них прочувствовать его глубже на авторской экскурсии Начало: В районе площади Минина и Пожарского от 6 670 ₽ за всё до 5 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 3 часа 201 отзыв Популярное предложение Нижний Новгород: путешествие по страницам истории и культуры Погрузитесь в атмосферу древнего Нижнего Новгорода, исследуйте его улицы и монументы вместе с опытным гидом 5 990 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине 🚐 На микроавтобусе Индивидуальная 3 часа 112 отзывов Влюбиться в Нижний Новгород: истории, легенды и архитектура Погрузитесь в атмосферу Нижнего Новгорода, открывая его исторические тайны и архитектурные шедевры от 7 500 ₽ за всё до 7 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 123 отзыва Нижегородский Кремль: от истории к мифологии и обратно Подробный и живой рассказ о стенах, башнях и главных памятниках Нижегородского Кремля Начало: Центр города недалеко от Кремля от 4 670 ₽ за всё до 6 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 2.5 часа 24 отзыва Духовное наследие Нижнего Новгорода: Печерский монастырь и старинные церкви Откройте для себя духовные сокровища Нижнего Новгорода, посетив его знаменитые монастыри и церкви в компании опытного гида 9 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 66 отзывов Нижегородская Ярмарка: великолепие истории и архитектуры Погрузитесь в атмосферу великой Нижегородской Ярмарки, где история и культура России оживают на берегах Оки и Волги Начало: Площадь Ленина. У памятника В.И. Ленину от 2 900 ₽ за всё до 10 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 3.5 часа 34 отзыва Нижний Новгород - в самое сердце: Путешествие по древнему городу Погрузитесь в атмосферу Нижнего Новгорода: от крепостных стен Кремля до уютных улочек Започаинья. Индивидуальная экскурсия с личным гидом 9 300 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Групповая 2.5 часа 48 отзывов Нижний Новгород в историях и лицах - Групповая экскурсия Познакомьтесь с Нижним Новгородом через удивительные истории и легенды. Пешеходная экскурсия по главным достопримечательностям города Начало: На ул. Большая Покровская 1 200 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 5 часов 19 отзывов Нижний Новгород: история в лицах и судьбах Погрузитесь в уникальную атмосферу Нижнего Новгорода, узнайте о знаменитых жителях и исторических событиях, прогуливаясь по старинным улицам и набережным Начало: В центре Нижнего Новгорода от 5 340 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 62 отзыва Нижегородский бомонд: истории, факты и тайны города Пройдитесь по следам нижегородского бомонда, узнайте их истории на экскурсии «Нижегородский бомонд» Начало: На Большой Покровской улице 5 300 ₽ за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Групповая 2 часа 23 отзыва Душа Нижнего: нескучная прогулка по Рождественской улице Полюбить историю во время захватывающей прогулки по центру города Начало: На площади Народного Единства 1 500 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 67 отзывов Нижегородский кремль: погружение в историю и легенды Познайте историю Нижнего Новгорода через экскурсию в его древнее сердце - Нижегородский кремль, где каждый камень хранит свои тайны Начало: Памятник Городовому. Улица Большая Покровская дом ... 5 000 ₽ за всё до 5 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 3 часа 46 отзывов Нижний Новгород с нуля Главные достопримечательности города на обзорной автомобильной экскурсии 9 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 18 отзывов Исторический портрет Нижнего Новгорода на фоне Большой Покровской Погрузитесь в атмосферу старинного Нижнего Новгорода, прогуливаясь по его главной улице с экскурсоводом Начало: Пл. Минина и Пожарского 4 670 ₽ за всё до 10 чел.

🚌 На автобусе Групповая 3.5 часа 30 отзывов Купеческий Нижний Новгород на автобусе и пешком Узнайте историю Нижнего Новгорода на автобусной и пешеходной экскурсии. Посетите ярмарку, храмы и Рождественскую улицу Начало: УЛ.М. Горького ст. метро «Горьковская» Расписание: в воскресенье в 10:00 1 100 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 27 отзывов Купеческий Нижний Новгород: путешествие в прошлое Вас ждет увлекательное путешествие по историческим местам Нижнего Новгорода с рассказами о жизни купцов Начало: У церкви жен Мироносиц 3 450 ₽ за всё до 10 чел.

🚌 На автобусе 🚐 На микроавтобусе Групповая 3 часа 512 отзывов Историческое путешествие по Нижнему Новгороду Откройте для себя древний Нижний Новгород, его кремль и сакральные сокровища в обзорной экскурсии Начало: На ул. Большая Покровская Расписание: ежедневно в 11:00, 12:00, 13:00 и 14:00 900 ₽ за человека

🚌 На автобусе Групповая 3 часа 131 отзыв Обзорная экскурсия по Нижнему Новгороду на автобусе Проехать по улицам города, полюбоваться панорамами со смотровых площадок и услышать легенды кремля Начало: На Большой Покровской или на пл. Ленина 900 ₽ за человека

🚌 На автобусе Групповая 3 часа 191 отзыв Популярное предложение Вечерняя групповая экскурсия по Нижнему Новгороду Получите незабываемые впечатления от вечернего осмотра достопримечательностей Нижнего Новгорода в уютной компании Начало: ул. Большая Покровская д1 Расписание: ежедневно в 19:00 900 ₽ за человека

🚶 Пешая Групповая 2 часа 143 отзыва Групповая прогулка по историческому Нижнему Новгороду с экспертом Прогулка по Нижнему Новгороду: кремль, легенды и усадьбы ждут вас на двух маршрутах с местным экспертом Начало: На Верхне-Волжской набережной Расписание: ежедневно в 15:15 1 200 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 280 отзывов Здравствуй, Нижний Новгород Погулять по старинному Кремлю и его живописным окрестностям и раскрыть местные тайны и легенды Начало: У памятника Чкалову 4 200 ₽ за всё до 6 чел.

🚌 На автобусе Групповая 3 часа 54 отзыва Групповая экскурсия «Очарование вечернего Нижнего» Оценить главные достопримечательности города в свете фонарей и погулять по Рождественской улице Начало: У скульптуры Городовому 900 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 14 отзывов Тайны Нижегородского кремля Погулять по итальянской крепости на берегу Волги и раскрыть её секреты 5 000 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Групповая 1 час 9 отзывов Групповая иммерсивная экскурсия «Кремль звучит» В лёгком динамичном формате погрузиться в прошлое Нижнего Новгорода Начало: На площади Минина Расписание: в субботу в 15:00, в воскресенье в 13:00 1 345 ₽ за человека

🚶 Пешая Мини-группа 1.5 часа 7 отзывов Вечерний Нижегородский кремль с подъёмом на колокольню Раскрыть тайны древней крепости и полюбоваться городом с высоты в мини-группе Начало: На пл. Минина и Пожарского 1 350 ₽ за человека