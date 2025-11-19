Большая Покровская — парадная улица города.
По ней въезжали в Нижний, здесь стояли дома влиятельных семей, а позже вырос монументальный замок Госбанка, где хранилась треть золота империи.
Мы распутаем историю города, которая переплелась с историей страны, и рассмотрим душу волжской столицы в её людях — их страстях и делах.
Описание экскурсии
- Вы узнаете историю редакции самой массовой газеты дореволюционного Нижнего — места, где пересекались известные писатели и обсуждали свои фельетоны
- Я покажу окна дома, где Пушкин едва не стал Хлестаковым и где родилась идея «Ревизора», которую он предложил Гоголю
- Мы подойдём к дому начальника Ленина и поговорим о человеке, который стал прототипом Джеймса Бонда. Вы увидите его фотографию рядом с Максимом Горьким
- Обсудим фантастический маршрут нижегородского купца, за семь лет объехавшего весь мир: солдат датский, раб на Карибах, янычар в Турции — и автор первого русского авантюрного романа
- Пройдём по Кремлю. Расскажу, как крепость закрывала путь в русские земли, чем защищалась и почему сохранилась в таком виде. Покажу Ярмарку — торжище России и всей Евразии
- Затронем Нижний современный: заводы, самолёты, подводные лодки, экранопланы и людей, которые определяют жизнь города сегодня
- Завершим прогулку у церкви, которая связана с историей рождения Ивана Грозного
А ещё мы:
- выясним, как Нижний стал купеческой столицей
- разберёмся, почему самый старый дом на Большой Покровской так похож на старомосковские усадьбы
- увидим крестьянскую избу, которая не всякому князю была по карману
- поговорим про «воскресшего» князя — и такое чудо было в нашем городе!
- и не забудем нижегородский памятник, что стал символом Москвы
Организационные детали
Одевайтесь по погоде, в Нижнем бывает ветрено, ведь город стоит на высоком берегу.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Большой Покровской
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Илья — ваш гид в Нижнем Новгороде
Провёл экскурсии для 1405 туристов
Я профессиональный историк и краевед. Люблю делиться своим городом с путешественниками, показывать интересные старинные постройки и нескучно рассказывать о ярких личностях и их делах. Надеюсь на скорую встречу с вами!
