Что вас ожидает

Фабрика елочных игрушек «Ариэль». Вы полюбуетесь новогодними шарами с изящной художественной росписью, понаблюдаете за процессом ее создания и попробуете своими руками нарисовать неповторимый узор на игрушке. Мы подарим вам получившиеся творения, чтобы они радовали вас все новогодние праздники.

Галерея фарфоровых кукол «Хрупкие мечты». Вы посмотрите увлекательный фильм о создании и развитии галереи. А также оцените кукол, созданных знаменитой художницей Хильдегард Гюнцель. Светящиеся красивые лица, осмысленные глаза и мягкие волосы делают их словно живыми.

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