Новогоднее путешествие в сказочный мир детства

Посетить галерею фарфоровых кукол и своими руками украсить шар на фабрике елочных игрушек

Приглашаем вместе погрузиться в новогоднюю атмосферу Нижнего Новгорода! В группе до 50 человек вы отправитесь в два удивительных места: кукольную галерею и на фабрику елочных игрушек.

Полюбуетесь авторскими фарфоровыми куклами известной на весь мир художницы Хильдегард Гюнцель и поучаствуете в мастер-классе по росписи новогодних шаров.
Новогоднее путешествие в сказочный мир детства
Новогоднее путешествие в сказочный мир детства
Новогоднее путешествие в сказочный мир детства
Новогоднее путешествие в сказочный мир детства
Новогоднее путешествие в сказочный мир детства
Новогоднее путешествие в сказочный мир детства
Новогоднее путешествие в сказочный мир детства

Что вас ожидает

Фабрика елочных игрушек «Ариэль». Вы полюбуетесь новогодними шарами с изящной художественной росписью, понаблюдаете за процессом ее создания и попробуете своими руками нарисовать неповторимый узор на игрушке. Мы подарим вам получившиеся творения, чтобы они радовали вас все новогодние праздники.

Галерея фарфоровых кукол «Хрупкие мечты». Вы посмотрите увлекательный фильм о создании и развитии галереи. А также оцените кукол, созданных знаменитой художницей Хильдегард Гюнцель. Светящиеся красивые лица, осмысленные глаза и мягкие волосы делают их словно живыми.

Организационные детали

  • Экскурсию проведет один из профессиональных гидов нашей команды
  • Транспортные расходы и входные билеты включены в стоимость

Ответы на вопросы

Место начала и завершения
в холле гостиницы «Ибис»
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

По выбранному вами времени

Алексей
Алексей
Меня зовут Алексей. Я — организатор экскурсий. Наша команда работает на туристическом рынке с 1990 года и за это время успела получить множество наград и призов. Лучшие гиды города расскажут вам о жизни, культуре и традициях Нижнего Новгорода, покажут вам все его достопримечательности и помогут оставить самые приятные впечатления о поездке!
Задать вопросВыберите дату и оставьте комментарий в форме

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Нижнего Новгорода

👥Групповые🚌На автобусе🧒Можно с детьми☃️Зимние

Еще несколько похожих предложений в Нижнем Новгороде

Новогодний Нижний Новгород
Индивидуальная экскурсия
4 550
за 1-4 чел.
Новогодний Нижний Новгород
Проехать по украшенным улицам города, узнать интересные истории и погрузиться в атмосферу праздника
Семёнов - столица золотой хохломы
Индивидуальная экскурсия
5
1
8 500
за 1-6 чел.
Семёнов - столица золотой хохломы
Душевное путешествие в нижегородское лесное Заволжье
По договоренности
Нижегородский кремль: путешествие по эпохам
Индивидуальная экскурсия
2 500
за 1-5 чел.
Нижегородский кремль: путешествие по эпохам
Посетить старинную крепость и раскрыть ее богатую историю с профессиональным гидом
Путешествие по Березополью: три города Нижегородской области
Индивидуальный трансфер
10 000
за 1-4 чел.
Путешествие по Березополью: три города Нижегородской области
Это настоящее путешествие по юго-западу Нижегородского края, с переменой декораций
С понедельника по пятницу в 9:00
Путешествие по Нижегородскому краю: Чкаловск и Городец
Индивидуальная экскурсия
5
1
7ч 30м
10 000
за 1-4 чел.
Путешествие по Нижегородскому краю: Чкаловск и Городец
Посетить два старинных русских города и раскрыть их богатую историю с профессиональным гидом
Дивеево — Святыня верующих всего мира
Индивидуальная экскурсия
4.8
5
12ч
9 000
за 1-5 чел.
Дивеево — Святыня верующих всего мира
Понять значение этой земли, ощутить особую ауру в монастыре и искупаться в святых источниках
Маленькое путешествие в Большое Болдино
Индивидуальная экскурсия
5
15
13ч
6 500
за 1-10 чел.
Маленькое путешествие в Большое Болдино
Литературная авто-экскурсия по югу Нижегородской области
По городу вслепую: прогулка-свидание
Индивидуальная экскурсия
5
1
5 000
за 1-2 чел.
По городу вслепую: прогулка-свидание
Чувственное путешествие с любимым человеком по центру Нижнего Новгорода
«Свет и радость» - путешествие по православным святыням
Индивидуальная экскурсия
10ч
12 000
за 1-4 чел.
«Свет и радость» - путешествие по православным святыням
Приглашаю вас на экскурсию в святыню православия: женский Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский...
По будням в 8:00
Автомобильное путешествие по главным местам Нижнего Новгорода
Индивидуальная экскурсия
5
72
4 590
за 1-3 чел.
Автомобильное путешествие по главным местам Нижнего Новгорода
Все самые важные достопримечательности города на дружеской обзорной экскурсии
Мир Горького
Индивидуальная экскурсия
5
5
2 600
за 1-15 чел.
Мир Горького
Узнать больше о писателе и понять, чем жил Нижний в его эпоху
Путешествие в Болдино
Индивидуальная экскурсия
5
3
5 500
за 1-3 чел.
Путешествие в Болдино
Погулять по дивной усадьбе Пушкина, погрузиться в прошлое и лучше узнать Нижегородский край

Алексей проводит ещё 11 экскурсий

Групповая экскурсия к замку Шереметьева и озеру Светлояр
4.3
11
13ч
1 950
за 1 чел.
Очень популярно сейчас
Групповая экскурсия к замку Шереметьева и озеру Светлояр
Отправиться из Нижнего Новгорода к легендарному Китеж-граду и осмотреть эффектный дворец
Нижний Новгород — знакомство со столицей Приволжья
4.4
170
650
за 1 чел.
Часто заказывают
Нижний Новгород — знакомство со столицей Приволжья
Групповая автобусная экскурсия по главным достопримечательностям и прогулка по кремлю
ежедневно в 11:00, 12:00, 13:00 и 14:00
Групповая экскурсия по Нижнему Новгороду в час вечерний!
4.4
36
650
за 1 чел.
Групповая экскурсия по Нижнему Новгороду в час вечерний!
Кремль, легендарная лестница, «Арбат», церкви и многое другое на авто-пешеходной экскурсии
Из Нижнего Новгорода — в Арзамас и Дивеево
4.7
53
11ч
1 300
за 1 чел.
Из Нижнего Новгорода — в Арзамас и Дивеево
Путешествие по святым местам женской обители с заездом в город-крепость
Из Нижнего Новгорода в Городец — ремесла Приволжья
4.4
24
1 400
за 1 чел.
Из Нижнего Новгорода в Городец — ремесла Приволжья
Прогуляться по городу-музею и познакомиться с промыслами на автобусной экскурсии
По пушкинским местам: поездка в Большое Болдино
4.3
12
13ч
1 950
за 1 чел.
По пушкинским местам: поездка в Большое Болдино
Авто-путешествие из Нижнего Новгорода в музей-заповедник, где жил писатель, и в село Львовка
Пешком по центру Нижнего Новгорода
4
5
400
за 1 чел.
Пешком по центру Нижнего Новгорода
Изучить две старинные нарядные улицы — Большую Покровскую и Рождественскую
в пятницу и воскресенье в 13:00
Золотой век Нижнего Новгорода: истории двух улиц
Индивидуальная экскурсия
4
2
3 500
за 1-50 чел.
Золотой век Нижнего Новгорода: истории двух улиц
Погрузиться в купеческое прошлое города на прогулке по Большой Покровской и Рождественской улицам
Пешеланские пещеры и красавец Арзамас
4 000
за 1 чел.
Пешеланские пещеры и красавец Арзамас
Увидеть знаковые памятники и белокаменные храмы Арзамаса, а после спуститься в настоящую шахту!
Из Нижнего Новгорода — в славный Муром и село Карачарово!
12ч
1 450
за 1 чел.
Из Нижнего Новгорода — в славный Муром и село Карачарово!
Проникнуться уютом провинциального городка, посетить три монастыря и побывать на родине Ильи Муромца
Семёнов — столица золотой хохломы
4
1
1 650
за 1 чел.
Семёнов — столица золотой хохломы
Экскурсия из Нижнего Новгорода в городок, хранящий вековые ремесленные традиции
У нас ещё много экскурсий 😎 в Нижнем Новгороде. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Нижнем Новгороде
🇷🇺