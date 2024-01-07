читать дальше

прекрасно, праздник удался, впечатления яркие и неповторимые. Галерея "Хрупкие мечты" с частной коллекцией фарфоровых кукол необычна, нам была проведена экскурсия по экспозиции и показан небольшой фильм-интервью от создателя таких кукол, выглядящих, как живые. Времени, как обычно мало, сначала предупредили об условиях проведения экскурсии и что потом будет дано время самостоятельно пройти по экспозиции для фото, но по реальности времени осталось совсем мало. Понятно, что у нас был тайминг и переезд к другой экскурсии, но тогда хотелось бы это понимать сразу и делать необходимые фото сразу по ходу проведения экскурсии, про сувенирную продукцию говорить не о чем, т. к. в связи с ограничением по времени и большой нашей группой нереально было бы всем подойти к сувенирной продукции. Затем мы переехали на фабрику ёлочных игрушек Ариель, где нас организовано провели в мастер-класс, для нашей группы рассказали о технологическом процессе производства игрушек, провели на рабочие места специалистов, которые делали заготовки игрушек и проводили оформительские работы ручной росписи игрушек. А затем был проведен мастер-класс для нас по росписи игрушек, на предоставленных шарах или дракончиках нужно было самостоятельно нанести желаемый узор, предоставлены шаблоны, с которых можно было срисовывать. Единственное, на всё про всё было выделено 30 мин. Для творческого процесса этого, конечно, очень мало. На фабрике несколько таких помещений, где проводят мастер-классы, всё поставлено на поток, и много экскурсий. Дополнительно нам было выделено время для фотосессий и покупки игрушек в магазине при фабрике. Продукция дорогая, но, кто захочет, может с собой увезти не только свой вариант расписанной игрушки, но и прикупить профессиональные экземпляры. Само содержание и впечатления от экскурсий очень яркие и останутся в памяти надолго. Теперь несколько слов об организаторе экскурсии 1) накануне экскурсии мне позвонили и уточнили ФИО и даты рождения участников (думаю, эта информация нужна была для перевозки в автобусе и для учёта при встрече), но такую информацию для исключения ошибок при телефонных разговорах лучше запрашивать, например, по WhatsApp, тогда всё будет оформленно корректно, а в моем случае фамилию записали некорректно, что при встрече с сопровождающим были недопонимания, т. к. естественно, я не реагировала на чужую фамилию, 2) кроме того, также по телефону было уточнено время сбора и начала экскурсии (здесь, в Трипстере информация о начале экскурсии в 10.00), по телефону мне сказали, что экскурсия переносится с 9.30 на 9.00, т. е. обозначено 3 времени, и если вы приехали из другого города, то нужно понимать, что планировать такую экскурсию лучше не в день приезда, чтобы не было накладок, и честно говоря, нужно тогда исправить в Трипстере информацию, чтобы она соответствовала действительности и клиенты могли бы корректно спланировать свой маршрут, 3) также по телефону было указано, что оплатить за экскурсию оставшуюся часть необходимо накануне (в день телефонного звонка) либо в офисе компании, либо дистанционно переводом, и после оплаты высылают подтверждение с конкретной информацией об экскурсии.

Как итог, экскурсии по заявленным местам прекрасные, а организатору, туркомпании, надо бы улучшить взаимодействие и саму предварительную компанию по организации экскурсий.