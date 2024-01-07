Индивидуальная
до 3 чел.
Рождественская сказка в Нижнем Новгороде
Ощутить праздничную атмосферу города и открыть его старинные традиции
13 дек в 11:30
14 дек в 11:30
14 000 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Матрёшка из семьи старообрядцев
Узнайте о символе семьи и материнства - матрёшке. Посетите мастерскую на Рождественской улице и создайте свою куклу в традициях мериновской росписи
Начало: На Рождественской улице
Завтра в 15:30
11 дек в 15:30
от 6500 ₽ за всё до 10 чел.
Групповая
Новогоднее путешествие в сказочный мир детства
Посетить галерею фарфоровых кукол и своими руками украсить шар на фабрике елочных игрушек
Начало: На улице М. Горького
13 дек в 10:00
20 дек в 10:00
5500 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЮЮлия7 января 2024Наша экскурсия состоялась 6 января 2024г. Мне очень хотелось окунуться в детство и в праздничное новогоднее настроение. Атмосфера была создана
- VVictoria25 февраля 2021Большое спасибо Олегу за экскурсию по Нижнему Новгороду. Мы были в городе первый раз и попали в сильные морозы, но
- ЕЕкатерина15 января 2021Удивлены, что у Олега не так много комментариев, потому что гид - прекрасный, а прогулка - очень достойная! Понравилось всем,
- ООлеся11 января 2021Отдыхали с семьей 5-8 января 2021 г.
Огромное спасибо Олегу за экскурсию!
Этот вариант для тех, кто не любит банальных обзорных поездок по городу.
По нашей просьбе был изменен маршрут, с сыном подростком побывали где было интерестно ему.
Рекомендую.
- ИИнна9 января 2021Замечательная экскурсия. Олег очень интересный рассказчик.. четко,обоснованно кратко о главном. Больше по времени чем заявленно,но это как приятный бонус с пользой и с приятным собеседником. Рекомендуем!!!
- ТТатьяна6 января 2021Мы брали автопрогулка по Нижнему Новгороду. Наш гид Олег встретил нас без опозданий, машина была чистая и оснащена спец. ремнями
- ЛЛюбовь30 сентября 2019Мы изменили маршрут, поскольку были ограничены во времени. Олег пошёл навстречу нашим пожеланиям. На фабрику елочных игрушек мы не поехали,
- ТТатьяна24 августа 2019Экскурсия организована замечательно, дети 11 и 12 лет внимали всю информацию с интересом, а от мастер класса и новогодних игрушек они просто счастливы. Большое спасибо за интересный маршрут и душевный рассказ Олегу!!!
- ИИрина3 мая 2019Хотим от всей семьи поблагодарить Олега за проведённую экскурсию! Он очень тонко чувствует атмосферу во время Экскурсии и старается выполнить
- ЕЕвгения28 марта 2019Мы очень здорово провели масленицу в Нижнем, сходили на фабрику ёлочных украшений и самостоятельно раскрасили свои шарики!
Ребенок (3.5 г) был
- ЛЛира11 марта 2019С 8 по 10 марта 2019 г. были в Нижнем Новгороде. Удача нам сопутствовала с момента выезда из Казани. Дорога
- ООльга7 января 2019Рождественская сказка Нижнего Новгорода действительно состоялась. Была история, чудо, которое вы сами сотворите и настоящее лакомство из детства. Олег - отличный организатор. Экскурсию очень советую!
