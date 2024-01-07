Мои заказы

На фабрику елочных игрушек Ариэль – экскурсии в Нижнем Новгороде

Найдено 3 экскурсии в категории «На фабрику елочных игрушек Ариэль» в Нижнем Новгороде, цены от 5500 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Рождественская сказка в Нижнем Новгороде
На машине
3.5 часа
11 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Рождественская сказка в Нижнем Новгороде
Ощутить праздничную атмосферу города и открыть его старинные традиции
13 дек в 11:30
14 дек в 11:30
14 000 ₽ за всё до 3 чел.
Матрёшка из семьи старообрядцев
2 часа
12 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Матрёшка из семьи старообрядцев
Узнайте о символе семьи и материнства - матрёшке. Посетите мастерскую на Рождественской улице и создайте свою куклу в традициях мериновской росписи
Начало: На Рождественской улице
Завтра в 15:30
11 дек в 15:30
от 6500 ₽ за всё до 10 чел.
Новогоднее путешествие в сказочный мир детства
На автобусе
4 часа
1 отзыв
Групповая
Новогоднее путешествие в сказочный мир детства
Посетить галерею фарфоровых кукол и своими руками украсить шар на фабрике елочных игрушек
Начало: На улице М. Горького
13 дек в 10:00
20 дек в 10:00
5500 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Ю
    Юлия
    7 января 2024
    Новогоднее путешествие в сказочный мир детства
    Наша экскурсия состоялась 6 января 2024г. Мне очень хотелось окунуться в детство и в праздничное новогоднее настроение. Атмосфера была создана
    читать дальше

    прекрасно, праздник удался, впечатления яркие и неповторимые. Галерея "Хрупкие мечты" с частной коллекцией фарфоровых кукол необычна, нам была проведена экскурсия по экспозиции и показан небольшой фильм-интервью от создателя таких кукол, выглядящих, как живые. Времени, как обычно мало, сначала предупредили об условиях проведения экскурсии и что потом будет дано время самостоятельно пройти по экспозиции для фото, но по реальности времени осталось совсем мало. Понятно, что у нас был тайминг и переезд к другой экскурсии, но тогда хотелось бы это понимать сразу и делать необходимые фото сразу по ходу проведения экскурсии, про сувенирную продукцию говорить не о чем, т. к. в связи с ограничением по времени и большой нашей группой нереально было бы всем подойти к сувенирной продукции. Затем мы переехали на фабрику ёлочных игрушек Ариель, где нас организовано провели в мастер-класс, для нашей группы рассказали о технологическом процессе производства игрушек, провели на рабочие места специалистов, которые делали заготовки игрушек и проводили оформительские работы ручной росписи игрушек. А затем был проведен мастер-класс для нас по росписи игрушек, на предоставленных шарах или дракончиках нужно было самостоятельно нанести желаемый узор, предоставлены шаблоны, с которых можно было срисовывать. Единственное, на всё про всё было выделено 30 мин. Для творческого процесса этого, конечно, очень мало. На фабрике несколько таких помещений, где проводят мастер-классы, всё поставлено на поток, и много экскурсий. Дополнительно нам было выделено время для фотосессий и покупки игрушек в магазине при фабрике. Продукция дорогая, но, кто захочет, может с собой увезти не только свой вариант расписанной игрушки, но и прикупить профессиональные экземпляры. Само содержание и впечатления от экскурсий очень яркие и останутся в памяти надолго. Теперь несколько слов об организаторе экскурсии 1) накануне экскурсии мне позвонили и уточнили ФИО и даты рождения участников (думаю, эта информация нужна была для перевозки в автобусе и для учёта при встрече), но такую информацию для исключения ошибок при телефонных разговорах лучше запрашивать, например, по WhatsApp, тогда всё будет оформленно корректно, а в моем случае фамилию записали некорректно, что при встрече с сопровождающим были недопонимания, т. к. естественно, я не реагировала на чужую фамилию, 2) кроме того, также по телефону было уточнено время сбора и начала экскурсии (здесь, в Трипстере информация о начале экскурсии в 10.00), по телефону мне сказали, что экскурсия переносится с 9.30 на 9.00, т. е. обозначено 3 времени, и если вы приехали из другого города, то нужно понимать, что планировать такую экскурсию лучше не в день приезда, чтобы не было накладок, и честно говоря, нужно тогда исправить в Трипстере информацию, чтобы она соответствовала действительности и клиенты могли бы корректно спланировать свой маршрут, 3) также по телефону было указано, что оплатить за экскурсию оставшуюся часть необходимо накануне (в день телефонного звонка) либо в офисе компании, либо дистанционно переводом, и после оплаты высылают подтверждение с конкретной информацией об экскурсии.
    Как итог, экскурсии по заявленным местам прекрасные, а организатору, туркомпании, надо бы улучшить взаимодействие и саму предварительную компанию по организации экскурсий.

    Наша экскурсия состоялась 6 января 2024г. Мне очень хотелось окунуться в детство и в праздничное новогоднее настроение. Атмосфера была создана
  • V
    Victoria
    25 февраля 2021
    Рождественская сказка в Нижнем Новгороде
    Большое спасибо Олегу за экскурсию по Нижнему Новгороду. Мы были в городе первый раз и попали в сильные морозы, но
    читать дальше

    не смотря на это, очень хотелось поближе узнать этот прекрасный город. Олег был на машине и это нас спасло. Благодаря интересному рассказу Олега мы узнали о географии города, его истории и чем живет город сейчас. Мы влюбились в Нижний и обязательно вернемся летом, чтобы посетить интересные места в области. Очень надеюсь еще раз встретиться с Олегом и вместе с ним съездить в Городец. Рекомендую, кто первый раз приехал в город, заказать экскурсию у Олега.

  • Е
    Екатерина
    15 января 2021
    Рождественская сказка в Нижнем Новгороде
    Удивлены, что у Олега не так много комментариев, потому что гид - прекрасный, а прогулка - очень достойная! Понравилось всем,
    читать дальше

    Олега не отпускали больше 3 часов, несмотря на холод. Большое спасибо за идею с фабрикой елочных игрушек, съездили на следующий день отдельно, были в восторге!

  • О
    Олеся
    11 января 2021
    Рождественская сказка в Нижнем Новгороде
    Отдыхали с семьей 5-8 января 2021 г.
    Огромное спасибо Олегу за экскурсию!
    Этот вариант для тех, кто не любит банальных обзорных поездок по городу.
    По нашей просьбе был изменен маршрут, с сыном подростком побывали где было интерестно ему.
    Рекомендую.
  • И
    Инна
    9 января 2021
    Рождественская сказка в Нижнем Новгороде
    Замечательная экскурсия. Олег очень интересный рассказчик.. четко,обоснованно кратко о главном. Больше по времени чем заявленно,но это как приятный бонус с пользой и с приятным собеседником. Рекомендуем!!!
  • Т
    Татьяна
    6 января 2021
    Рождественская сказка в Нижнем Новгороде
    Мы брали автопрогулка по Нижнему Новгороду. Наш гид Олег встретил нас без опозданий, машина была чистая и оснащена спец. ремнями
    читать дальше

    безопасности для детей, это было очень важно так как с нами был ребенок 4-х лет. Мы посетили самые интересные места в городе, многое узнали. Было очень интересно и по завершении экскурсии нас ждал сладкий презент! Олег Спасибо большое!

  • Л
    Любовь
    30 сентября 2019
    Рождественская сказка в Нижнем Новгороде
    Мы изменили маршрут, поскольку были ограничены во времени. Олег пошёл навстречу нашим пожеланиям. На фабрику елочных игрушек мы не поехали,
    читать дальше

    но посмотрели много других интересных мест в городе, в итоге все успели. Получили большое удовольствие. Здорово, что наш гид сумел быстро сориентироваться и предложить альтернативный вариант экскурсии.

  • Т
    Татьяна
    24 августа 2019
    Рождественская сказка в Нижнем Новгороде
    Экскурсия организована замечательно, дети 11 и 12 лет внимали всю информацию с интересом, а от мастер класса и новогодних игрушек они просто счастливы. Большое спасибо за интересный маршрут и душевный рассказ Олегу!!!
  • И
    Ирина
    3 мая 2019
    Рождественская сказка в Нижнем Новгороде
    Хотим от всей семьи поблагодарить Олега за проведённую экскурсию! Он очень тонко чувствует атмосферу во время Экскурсии и старается выполнить
    читать дальше

    все пожелания и ответить на все вопросы. Маршрут Экскурсии продуман замечательно, т к есть пешеходная часть и часть, где используется автотранспорт(можно в это время отдохнуть). Фабрика новогодних игрушек очень понравилась, не смотря на то, что весна была в разгаре! Было интересно и взрослым и детям! С Олегом было очень комфортно и время прошло незаметно!!!!

  • Е
    Евгения
    28 марта 2019
    Рождественская сказка в Нижнем Новгороде
    Мы очень здорово провели масленицу в Нижнем, сходили на фабрику ёлочных украшений и самостоятельно раскрасили свои шарики!
    Ребенок (3.5 г) был
    читать дальше

    совершенно счастлив, целую неделю потом спрашивал, не забыли ли мы его зеленый шарик, куда положили, всё ли с ним хорошо?:)
    Фабрика, её сотрудники с горящими глазами, само производство, масленичные гуляния с чаем и блинчиками во дворе после экскурсии очень понравились!
    Удивительное место, здорово, что кто-то занимается рекламой таких производств и приводит к ним гостей города, ведь интересно заглянуть в место, где создается новогодняя сказка для детей и взрослых:)
    После фабрики немного прогулялись по городу и узнали больше из его истории, а также зашли в настоящую купеческую лавку с фермерскими продуктами и хлебом на чашку чая с травами)
    Хорошо, что выбрали комбинированную экскурсию, потому что погода не очень располагала к длительным прогулкам:)
    Олег спокойный рассказчик, не грузит лишней энциклопедической информацией, но и на все вопросы отвечает, чувством юмора не обделен, хороший организатор, провел с нами больше времени, чем предполагала экскурсия, спасибо ему:)

  • Л
    Лира
    11 марта 2019
    Рождественская сказка в Нижнем Новгороде
    С 8 по 10 марта 2019 г. были в Нижнем Новгороде. Удача нам сопутствовала с момента выезда из Казани. Дорога
    читать дальше

    была великолепной, никаких аварий и пробок. Нижний нас встретил солнцем. Без проблем мы добрались до места ночевки. Апартаменты были отличными. Наш ГИД Олег вовремя подъехал к месту, где мы жили, а жили мы в старом городе, и сразу окунул нас своим увлекательным рассказом в историю Нижнего Новгорода. Экскурсия была очень насыщенной информацией и впечатлениями. Сразу видно, что Олег профессионал, знает и любит свой город. Посетили музей-пекарню, где нас угощали вкусным чаем с хлебо-булочными изделиями. Но больше всего поразила Нижегородская фабрика елочных игрушек. Вот где действительно оказалась сказка, в которую и мы вложили кусочек души на мастер-классе по росписи елочной игрушки. Мы словно побывали в детстве. Понравился и музей елочной игрушки. Никто не остался без подарка. Спасибо нашему экскурсоводу за профессионализм, доброжелательность и интересную экскурсию. Надеюсь на дальнейшее знакомство с этим удивительным Городом.

  • О
    Ольга
    7 января 2019
    Рождественская сказка в Нижнем Новгороде
    Рождественская сказка Нижнего Новгорода действительно состоялась. Была история, чудо, которое вы сами сотворите и настоящее лакомство из детства. Олег - отличный организатор. Экскурсию очень советую!

