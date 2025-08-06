Нижний Новгород — карман России Мы прогуляемся по главной пешеходной улице — Большой Покровской и Кремлю. Поговорим о том, как выпускалась собственная монета Нижегородско-суздальского княжества и какую роль сыграли деньги в истории Нижегородского ополчения. Узнаем, как и почему нижегородский банкир, который знал и понимал все секреты банковского дела, в сложное время своими знаниями спасал купечество от разорения, а под старость лет голодал. В деталях рассмотрим богатейшие купеческие особняки с видом на роскошные Волжские дали. Выясним, как и чем они наживали свои капиталы, как относились к деньгам, и какие жизненные принципы им помогали наживать состояние. Контрасты Нижнего Новгорода Установим причинно-следственные связи. Я расскажу про правило «Трех поколений купеческих семей». Почему капиталы влияли по-разному на жизнь потомков нижегородских купцов? Почему деньги одним шли на пользу, а другие опускались на дно. Поймем, почему Нижегородские купчихи, сватая своих дочерей, иногда грустно приговаривали: «Жить не с деньгами, а с человеком». Проследим ситуации, когда от денег зависит все, а когда совсем ничего. Почувствуем контрасты Нижнего, побывав на Миллионной Рождественской с доходными домами и дворянскими усадьбами, и на бедной Миллионке. Проедем по старым купеческим улицам Нижнего: Большая Печерская, Роскошная Рождественская и попадем на «Нижегородскую Ярмарку», сделавшую Нижний Новгород Карманом России. Наш маршрут • Встречаемся в историческом центре на Большой Покровской.

Прогулка по Большой Покровской с посещением Нижегородского кремля.

Посещение собора Михаила Архангела.

Смотровая площадка на «Дятловых горах» в Нижегородском кремле.

• Затем садимся в автомобиль и едем по историческому центру Нижнего Новгорода. Важная информация:

Пожалуйста, будьте в удобной обуви и возьмите с собой питьевую воду.