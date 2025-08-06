Во время обзорной экскурсии по Нижнему Новгороду мы поговорим о значении денег с момента основания и до современности. Вспомним многие исторические факты: поговорим о городе в период Золотой орды или
Нижний Новгород — карман России Мы прогуляемся по главной пешеходной улице — Большой Покровской и Кремлю. Поговорим о том, как выпускалась собственная монета Нижегородско-суздальского княжества и какую роль сыграли деньги в истории Нижегородского ополчения. Узнаем, как и почему нижегородский банкир, который знал и понимал все секреты банковского дела, в сложное время своими знаниями спасал купечество от разорения, а под старость лет голодал. В деталях рассмотрим богатейшие купеческие особняки с видом на роскошные Волжские дали. Выясним, как и чем они наживали свои капиталы, как относились к деньгам, и какие жизненные принципы им помогали наживать состояние. Контрасты Нижнего Новгорода Установим причинно-следственные связи. Я расскажу про правило «Трех поколений купеческих семей». Почему капиталы влияли по-разному на жизнь потомков нижегородских купцов? Почему деньги одним шли на пользу, а другие опускались на дно. Поймем, почему Нижегородские купчихи, сватая своих дочерей, иногда грустно приговаривали: «Жить не с деньгами, а с человеком». Проследим ситуации, когда от денег зависит все, а когда совсем ничего. Почувствуем контрасты Нижнего, побывав на Миллионной Рождественской с доходными домами и дворянскими усадьбами, и на бедной Миллионке. Проедем по старым купеческим улицам Нижнего: Большая Печерская, Роскошная Рождественская и попадем на «Нижегородскую Ярмарку», сделавшую Нижний Новгород Карманом России. Наш маршрут • Встречаемся в историческом центре на Большой Покровской.
- Прогулка по Большой Покровской с посещением Нижегородского кремля.
- Посещение собора Михаила Архангела.
- Смотровая площадка на «Дятловых горах» в Нижегородском кремле.
• Затем садимся в автомобиль и едем по историческому центру Нижнего Новгорода. Важная информация:
Пожалуйста, будьте в удобной обуви и возьмите с собой питьевую воду.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Здание банка Российской империи
- Нижегородский Кремль
- Древний русский собор «Михаила Архангела»
- Купеческие Сироткина и Рукавишникова на Верхневолжской набережной
- Ул. Большая Печерская
- Нижневолжская набережная, Александровский сад и Чкаловская лестница
- Рождественская и «Миллиошка»
- Рождественская церковь «Строгановское Барокко»
- «Нижегородская ярмарка» с Модной Аллеей, Мануфактурными рядами и Царской улицей
- Стрелка, где встречаются Ока и Волга
- Кафедральный собор Александра Невского
Что включено
- Услуги гида
- Транспорт
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ул. Большая Покровская 26. Здание Гос. Банка
Завершение: Ул. Большая Покровская
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
- Пожалуйста
- Будьте в удобной обуви и возьмите с собой питьевую воду
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
И
Илья
6 авг 2025
Очень понравилась экскурсия с Анной, остались самые тёплые впечатления от встречи. Гид — коренной житель города, который интересуется его историей и легендами. Экскурсия проходила в спокойном, размеренном темпе, с необходимыми остановками и ответами на возникающие вопросы.
О
Ольга
23 июл 2025
Была на экскурсии 21июля в Нижнем Новгороде. Экскурсовод Кизикова Анна. Программа авто/пешеходная. Получили истинное наслаждение от профессиональной работы Анны, после таких погружений в материал трудно не полюбить этот город. Хочется приехать ещё. Ольга. Москва.
Е
Елена
24 июн 2025
Замечательная экскурсия, прекрасный гид, интересно и легко подавалась информация.
