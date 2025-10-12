Откройте для себя древние города Владимирской земли! Вы сможете посетить былинный Муром — знаменитые монастыри, мощи Петра и Февронии и пройти по следам богатыря Ильи Муромца.
Или отправьтесь в Боголюбово и Владимир, чтобы увидеть шедевры белокаменного зодчества — церковь Покрова-на-Нерли, Золотые ворота и фрески Андрея Рублёва в Успенском соборе.
Описание экскурсии
Тайны древней Руси:
- экскурсия по Боголюбово и Владимиру.
- Это путешествие отлично подходит любителям истории и ценителям архитектуры прошлых лет. Вас ждут два красивых старинных города Владимирской области — Владимир и Боголюбово — с многочисленными памятниками культуры и живописными пейзажами.
- Посещение белокаменной церкви Покрова-на-Нерли, одного из ценнейших памятников Древней Руси.
- Ознакомление с историей Рождественского монастыря XII века.
- В Успенском соборе можно полюбоваться фресками легендарного иконописца Андрея Рублёва.
- Возможность присоединиться к туру как в Нижнем Новгороде, так и в Дзержинске.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Муром:
- Свято-Троицкий женский монастырь
- Благовещенский монастырь
- Спасо-Преображенский монастырь
- Село Карачарово
- Владимир и Боголюбово:
- Церковь Покрова-на-Нерли
- Рождественский монастырь
- Золотые Ворота
- Дмитриевский собор
- Успенский собор
Что включено
- Проезд на автобусе туристического класса
- Путевая экскурсия
- Страховка от ДТП
Что не входит в цену
- Обед - 600 рублей
Где начинаем и завершаем?
Начало: Нижний Новгород, пл. Ленина, ул. Советская, 12
Завершение: Нижний Новгород на пл. Ленина
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 14 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.7
Основано на 6 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Макарова
12 окт 2025
Великолепная экскурсия с грамотными эксурсоводами, увлеченными историей этих мест. Организовано хорошо, всё своевременно, без задержек. Отличный влдитель!
К
Кузнецова
11 авг 2025
Спасибо экскурсоводу за отличную поездку. Поедем еще. Всем рекомендую экскурсовода Владимира
Ю
Юлия
10 июн 2025
Время на объектах не очень хорошо распределено. 40 минут на 2 монастыря очень мало, бегом пробежали. А здесь бы остановиться. Хотя бы 1час 20 дали. Потом остановка в центре где
Н
Наталья
31 мар 2025
Прекрасная поездка с замечательным экскурсоводом Валентиной Ивановной! Ее высказывания можно цитировать! Места которые посещали очень благодатные! Всем советую!
М
Мария
22 авг 2019
Спасибо НижегородИнТур за увлекательную поездку в Муром. Огромное спасибо экскурсоводу Надежде и водителю Илье.
А
Андрей
9 мар 2019
Хочу поблагодарить Вашу компанию за прекрасно организованный нам отдых. Нам очень понравился экскурсовод Маргарита и водитель автобуса Андрей. Огромное спасибо за заботу о своих клиентах.
