3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Уездный Арзамас

История Арзамаса полна любопытных фактов, о которых вы узнаете на экскурсии. Мы пройдёмся по Соборной площади и зайдём в Кафедральный собор полюбоваться сохранившимися росписями в стиле альфреско. А уезжая из города, посетим село Выездное, где рассмотрим церковь Смоленской иконы Божьей матери: святыню воздвигли в честь победы над Наполеоном.

Волшебное Дивеево

Я проведу вас по владениям монастыря, а после знакомства с территорией вы пройдёте по Святой канавке, в Троицком соборе приложитесь к иконе Умиления и мощам Серафима Саровского. По вашему желанию зайдем в домик-музей блаженной Параскевы, лично предсказавшей будущее императорской семье.

Священный источник

Неподалёку от села Цыгановка течёт ручей, в народе известный как источник Серафима Саровского. Здесь вы наберёте воды или окунётесь в купель, а после — сможете приобрести у местных пасечников травяной чай или домашний мёд.