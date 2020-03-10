3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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  3. В Дивеевский монастырь — к последнему уделу Богородицы

Закрытый город Арзамас, святые места Дивеева и источник Серафима Саровского

Марина
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Марина – ваш гид
Есть места на земле, куда хочется возвращаться снова и снова.

Одно из них в Нижегородской области — село Дивеево.

Здесь находится Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский женский монастырь, где даже люди далекие от церкви и не очень верующие открывают для себя что-то интересное и новое.

Приглашаю вас в это удивительное путешествие!
5000 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 1 друга
На автомобиле
Продолжительность 12 часов
До 2 человек
Можно с детьми
Встреча у вашего отеля
Забронировать экскурсию
У этой экскурсии3 отзыва
5
В Дивеевский монастырь — к последнему уделу Богородицы
В Дивеевский монастырь — к последнему уделу Богородицы

Что вас ожидает

Уездный Арзамас
История Арзамаса полна любопытных фактов, о которых вы узнаете на экскурсии. Мы пройдёмся по Соборной площади и зайдём в Кафедральный собор полюбоваться сохранившимися росписями в стиле альфреско. А уезжая из города, посетим село Выездное, где рассмотрим церковь Смоленской иконы Божьей матери: святыню воздвигли в честь победы над Наполеоном.

Волшебное Дивеево
Я проведу вас по владениям монастыря, а после знакомства с территорией вы пройдёте по Святой канавке, в Троицком соборе приложитесь к иконе Умиления и мощам Серафима Саровского. По вашему желанию зайдем в домик-музей блаженной Параскевы, лично предсказавшей будущее императорской семье.

Священный источник
Неподалёку от села Цыгановка течёт ручей, в народе известный как источник Серафима Саровского. Здесь вы наберёте воды или окунётесь в купель, а после — сможете приобрести у местных пасечников травяной чай или домашний мёд.

Организационные детали

  • Мы можем поехать на вашем автомобиле или арендовать транспорт: от 4000 руб. за 1-3 человека (легковой автомобиль), от 6500 руб. за 4-10 чел (минивен или микроавтобус).
  • Пожалуйста, позаботьтесь о своём внешнем виде для посещения монастыря (закрытая одежда и платок на голову для женщин).
  • Для купания в источниках возьмите рубашки (мужчинам и женщинам).
  • В программе предусмотрено время на обед (35-40 мин).
В Дивеевский монастырь — к последнему уделу Богородицы
В Дивеевский монастырь — к последнему уделу Богородицы
В Дивеевский монастырь — к последнему уделу Богородицы
В Дивеевский монастырь — к последнему уделу Богородицы
В Дивеевский монастырь — к последнему уделу Богородицы
В Дивеевский монастырь — к последнему уделу Богородицы

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура у вашего отеля.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Марина
Марина
Добрый день! Меня зовут Марина. Я профессиональный гид-экскурсовод по Нижнему Новгороду и Нижегородской области, член гильдии экскурсоводов. Коренная нижегородка, очень люблю свой родной край. И гостям нашей области хочу показать самые красивые и необычные места, рассказать интересное из истории нашего края.
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3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

10 марта 2020
Рекомендую ВСЕМ!!!
8 января 2020
Марина - хороший гид, экскурсия была организовано с учётом всех наших пожеланий, интересно и увлекательно
Екатерина
14 августа 2019
Большое спасибо Марине как организатору, водителю, человеку и, конечно, гиду!
Заказывала экскурсию для двух своих подруг, которые приплывали на корабле в порт. Марина пошла навстречу, встретила их рано утром в 6.30 на машине, отвезла в чудесные места.
Подруги мои специфические и требовательные, но отметили высокий профессионализм Марины как водителя, было очень комфортно и спокойно ехать!
По информации - перенасыщения информацией не было, все четко по делу.
Для них индивидуальная экскурсия с Мариной оказалась настоящей находкой и подарком, когда нет возможности тратить время силы, но нужно попасть в Дивеево.
Огромное спасибо еще раз, удачи и хороших туристов!

Марина проводит ещё 1 экскурсию

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