3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

В Дивеевский монастырь - к последнему уделу Богородицы

Увлекательное путешествие в Дивеево через Арзамас и священные источники. Откройте для себя духовные сокровища и исторические тайны Нижегородской области
Путешествие в Дивеево - это возможность посетить Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский монастырь, пройти по Святой канавке и прикоснуться к мощам Серафима Саровского.

В Арзамасе можно полюбоваться росписями в Кафедральном соборе и посетить церковь Смоленской иконы Божьей матери.

На священном источнике Серафима Саровского туристы смогут набрать воды и приобрести местные продукты. Это путешествие подарит новые впечатления и духовное обогащение
4.9
26 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🕌 Посещение уникального монастыря
  • 🖼️ Исторические достопримечательности Арзамаса
  • 💧 Священный источник Серафима Саровского
  • 🍯 Возможность купить местные продукты
  • 🚌 Индивидуальный подход к каждому гостю

Лучшее время для посещения

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Лучшее время для посещения Дивеевского монастыря - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная, а территория монастыря особенно красива. Май и сентябрь также подходят для визита, хотя могут быть прохладнее. В остальные месяцы посещение возможно, но стоит учитывать холод и возможные осадки, которые могут ограничить комфортность прогулок.
Сейчас август — это идеальное время.
В Дивеевский монастырь - к последнему уделу Богородицы
В Дивеевский монастырь - к последнему уделу Богородицы
В Дивеевский монастырь - к последнему уделу Богородицы

Что можно увидеть

  • Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский монастырь
  • Кафедральный собор
  • Церковь Смоленской иконы Божьей матери

Описание экскурсии

Уездный Арзамас

История Арзамаса полна любопытных фактов, о которых вы узнаете на экскурсии. Мы пройдёмся по Соборной площади и зайдём в Кафедральный собор полюбоваться сохранившимися росписями в стиле альфреско. А уезжая из города, посетим село Выездное, где рассмотрим церковь Смоленской иконы Божьей матери: святыню воздвигли в честь победы над Наполеоном.

Волшебное Дивеево

Я проведу вас по владениям монастыря, а после знакомства с территорией вы пройдёте по Святой канавке, в Троицком соборе приложитесь к иконе Умиления и мощам Серафима Саровского. По вашему желанию зайдем в домик-музей блаженной Параскевы, лично предсказавшей будущее императорской семье.

Священный источник

Неподалёку от села Цыгановка течёт ручей, в народе известный как источник Серафима Саровского. Здесь вы наберёте воды или окунётесь в купель, а после — сможете приобрести у местных пасечников травяной чай или домашний мёд.

Организационные детали

  • Если вы на своем транспорте, то стоимость экскурсии будет уменьшена в зависимости от количества людей в группе
  • По запросу эту экскурсию можно организовать на группу до 30 человек
  • В программе предусмотрено время на обед (35-40 мин)

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 33% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Марина
Марина — ваша команда гидов в Нижнем Новгороде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 50 минут
Провели экскурсии для 3107 туристов
Добрый день! Меня зовут Марина. Я работаю с командой экскурсоводов. Все мы профессиональные гиды-экскурсоводы по Нижнему Новгороду и Нижегородской области, члены гильдии экскурсоводов. Любим свой родной край и очень много о
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нем знаем. Нашим гостям хотим показать самые красивые и необычные места, рассказать о культурных традициях Нижнего Новгорода, о его истории, показать местные достопримечательности и лучшие обзорные площадки города. Цель нашей работы — это чтобы у вас остались самые приятные впечатления о поездке в наш край!

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на 26 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
25
4
3
2
1
1
В
Все прошло просто великолепно.
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Юлия
я очень рада и счастлива, что Марина провела мне эту экскурсию. это было великолепно. даже два ливня в Дивеево не испортило впечатление
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М
Большое спасибо Марине за прекрасный день в Арзамасе и Дивеево! Компания довольна - каждому от 8 до подростка и 70+ лет нашлась интересная информация. Марина адаптировала поездку по ходу так, что получилось не утомительно и не "галопом".
Тепло, интересно, с вниманием к каждому пожеланию.
Если вы выбираете комфортную поездку для семьи совсем разного возраста - рекомендую!
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М
Спасибо! обязательно вернёмся! и только с Вами!
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И
Спасибо Марине за поездку в Дивеево. Марина отличный рассказчик, очень уважительный человек. Рекомендую!
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Ольга
Спасибо большое за прекрасную экскурсию! Это был великолепный подарок к моему дню рождению.
Что может быть лучше, чем посещение такого монастыря в канун Рождества?!)
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