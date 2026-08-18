3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Лучшее время для посещения Дивеевского монастыря - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная, а территория монастыря особенно красива. Май и сентябрь также подходят для визита, хотя могут быть прохладнее. В остальные месяцы посещение возможно, но стоит учитывать холод и возможные осадки, которые могут ограничить комфортность прогулок.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский монастырь
Кафедральный собор
Церковь Смоленской иконы Божьей матери
Описание экскурсии
Уездный Арзамас
История Арзамаса полна любопытных фактов, о которых вы узнаете на экскурсии. Мы пройдёмся по Соборной площади и зайдём в Кафедральный собор полюбоваться сохранившимися росписями в стиле альфреско. А уезжая из города, посетим село Выездное, где рассмотрим церковь Смоленской иконы Божьей матери: святыню воздвигли в честь победы над Наполеоном.
Волшебное Дивеево
Я проведу вас по владениям монастыря, а после знакомства с территорией вы пройдёте по Святой канавке, в Троицком соборе приложитесь к иконе Умиления и мощам Серафима Саровского. По вашему желанию зайдем в домик-музей блаженной Параскевы, лично предсказавшей будущее императорской семье.
Священный источник
Неподалёку от села Цыгановка течёт ручей, в народе известный как источник Серафима Саровского. Здесь вы наберёте воды или окунётесь в купель, а после — сможете приобрести у местных пасечников травяной чай или домашний мёд.
Организационные детали
Если вы на своем транспорте, то стоимость экскурсии будет уменьшена в зависимости от количества людей в группе
По запросу эту экскурсию можно организовать на группу до 30 человек
В программе предусмотрено время на обед (35-40 мин)
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 33% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Марина — ваша команда гидов в Нижнем Новгороде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 50 минут
Провели экскурсии для 3107 туристов
Добрый день! Меня зовут Марина.
Я работаю с командой экскурсоводов. Все мы профессиональные гиды-экскурсоводы по Нижнему Новгороду и Нижегородской области, члены гильдии экскурсоводов. Любим свой родной край и очень много о читать дальшеуменьшить
нем знаем. Нашим гостям хотим показать самые красивые и необычные места, рассказать о культурных традициях Нижнего Новгорода, о его истории, показать местные достопримечательности и лучшие обзорные площадки города.
Цель нашей работы — это чтобы у вас остались самые приятные впечатления о поездке в наш край!
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 26 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
25
4
–
3
–
2
1
1
–
В
Вадим
Все прошло просто великолепно.
Вам был полезен этот отзыв?
Юлия
я очень рада и счастлива, что Марина провела мне эту экскурсию. это было великолепно. даже два ливня в Дивеево не испортило впечатление
Вам был полезен этот отзыв?
М
Марина
Большое спасибо Марине за прекрасный день в Арзамасе и Дивеево! Компания довольна - каждому от 8 до подростка и 70+ лет нашлась интересная информация. Марина адаптировала поездку по ходу так, что получилось не утомительно и не "галопом". Тепло, интересно, с вниманием к каждому пожеланию. Если вы выбираете комфортную поездку для семьи совсем разного возраста - рекомендую!
Вам был полезен этот отзыв?
М
Марина
Спасибо! обязательно вернёмся! и только с Вами!
Вам был полезен этот отзыв?
И
Инна
Спасибо Марине за поездку в Дивеево. Марина отличный рассказчик, очень уважительный человек. Рекомендую!
Вам был полезен этот отзыв?
Ольга
Спасибо большое за прекрасную экскурсию! Это был великолепный подарок к моему дню рождению. Что может быть лучше, чем посещение такого монастыря в канун Рождества?!)
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Нижнего Новгорода
Похожие экскурсии на «В Дивеевский монастырь - к последнему уделу Богородицы»