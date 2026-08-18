3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Лучшее время для посещения Дивеевского монастыря - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная, а территория монастыря особенно красива. Май и сентябрь также подходят для визита, хотя могут быть прохладнее. В остальные месяцы посещение возможно, но стоит учитывать холод и возможные осадки, которые могут ограничить комфортность прогулок.

Путешествие в Дивеево - это возможность посетить Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский монастырь, пройти по Святой канавке и прикоснуться к мощам Серафима Саровского. В Арзамасе можно полюбоваться росписями в Кафедральном соборе и посетить церковь Смоленской иконы Божьей матери. На священном источнике Серафима Саровского туристы смогут набрать воды и приобрести местные продукты. Это путешествие подарит новые впечатления и духовное обогащение

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Описание экскурсии

Уездный Арзамас

История Арзамаса полна любопытных фактов, о которых вы узнаете на экскурсии. Мы пройдёмся по Соборной площади и зайдём в Кафедральный собор полюбоваться сохранившимися росписями в стиле альфреско. А уезжая из города, посетим село Выездное, где рассмотрим церковь Смоленской иконы Божьей матери: святыню воздвигли в честь победы над Наполеоном.

Волшебное Дивеево

Я проведу вас по владениям монастыря, а после знакомства с территорией вы пройдёте по Святой канавке, в Троицком соборе приложитесь к иконе Умиления и мощам Серафима Саровского. По вашему желанию зайдем в домик-музей блаженной Параскевы, лично предсказавшей будущее императорской семье.

Священный источник

Неподалёку от села Цыгановка течёт ручей, в народе известный как источник Серафима Саровского. Здесь вы наберёте воды или окунётесь в купель, а после — сможете приобрести у местных пасечников травяной чай или домашний мёд.

Организационные детали