Православные экскурсии в Нижнем Новгороде

Найдено 3 экскурсии в категории «Православные» в Нижнем Новгороде, цены от 2800 ₽. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь в 2025 году
Автобусный тур в Макарьевский монастырь и Сергиевскую слободу
На автобусе
9 часов
1 отзыв
Мини-группа
до 1 чел.
Автобусный тур в Макарьевский монастырь и Сергиевскую слободу
Начало: Пл. Ленина, Нижний Новгород
Расписание: Экскурсия проводится по воскресеньям (за исключение праздничных дат).
20 апр в 08:30
22 апр в 08:30
2800 ₽ за человека
Уникальные монастыри и церкви Нижнего Новгорода
2.5 часа
3 отзыва
Индивидуальная
до 1 чел.
Уникальные монастыри и церкви Нижнего Новгорода
Начало: Заберу на авто из любого места в центре города
Расписание: Я стараюсь проводить экскурсии в 9, 12 и 15 часов. Но всегда готов пойти Вам навстречу!
Завтра в 14:00
16 апр в 09:00
8900 ₽ за экскурсию
Свято-Троицкий Желтоводский Макарьевский монастырь и Лысково
6 часов
4 отзыва
Водная прогулка
Свято-Троицкий Желтоводский Макарьевский монастырь и Лысково
Начало: Нижний Новгород по требованию
Расписание: Ежедневно в 8:00
16 апр в 08:00
17 апр в 08:00
14 000 ₽ за экскурсию

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Ольга
    15 февраля 2025
    Уникальные монастыри и церкви Нижнего Новгорода
    Илья Владимирович порадовал прекрасным знанием истории своего города,увлеченным изложением многочисленных исторических фактов,добытых из первоисточников. Будем рады ещё раз встретиться на новых экскурсиях. о таком гиде можно только мечтать! 👏
  • Л
    Людмила
    6 декабря 2024
    Свято-Троицкий Желтоводский Макарьевский монастырь и Лысково
    Прекрасный гид, интересная экскурсия, удобный транспорт.
  • Л
    Лариса
    20 июля 2024
    Уникальные монастыри и церкви Нижнего Новгорода
    Потрясающая экскурсия! Замечательный, позитивный гид на своем автомобиле, что позволило за три часа посетить много интересных мест. Илья очень интересно
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    и увлекательно рассказывал об истории города, о его духовной жизни начиная с момента основания. Посетили действующие храмы и монастыри, масса информации и масса впечатлений! А в формате индивидуальной экскурсии - это вообще песня)) Благодарю Илью и желаю дальнейших успехов!

  • О
    Ольга
    25 мая 2024
    Свято-Троицкий Желтоводский Макарьевский монастырь и Лысково
    Замечательная экскурсия, прекрасные места! Рекомендую!
  • Е
    Елена
    29 ноября 2021
    Уникальные монастыри и церкви Нижнего Новгорода
    В очередной раз выбрала индивидуальную экскурсию и не прогадала. Монастыри и храмы просто потрясающей красоты. Узнала много интересного о своём
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    родном городе, увидела много красивых мест, где раньше не бывала. Илья ответил на всё наши вопросы. Итог, замечательная экскурсия, обязательно в тёплое время съездим ещё куда-нибудь вместе с Ильёй.

  • E
    Evgeniya
    16 августа 2018
    Автобусный тур в Макарьевский монастырь и Сергиевскую слободу
    От имени врачей Крымской делегации выражаю огромную благодарность турфирме НижегородИнТур за знакомство с историей и культурой Нижегородского края. Огромное спасибо гиду-экскурсоводу Козловой Ирине за блестяще проведенную экскурсию, высокий профессионализм, доброжелательность и увлеченность своим делом. .

Ответы на вопросы от путешественников по Нижнему Новгороду в категории «Православные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Нижнем Новгороде
В апреле 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Автобусный тур в Макарьевский монастырь и Сергиевскую слободу
  2. Уникальные монастыри и церкви Нижнего Новгорода
  3. Свято-Троицкий Желтоводский Макарьевский монастырь и Лысково
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в апреле:
  1. Самое главное
  2. Нижегородский Кремль
  3. Рождественская улица
  4. Чкаловская лестница
  5. Большая Покровская улица
  6. Набережная
  7. Кремль
  8. Верхневолжская Набережная
  9. Старый город
  10. Усадьба Рукавишниковых
Сколько стоит экскурсия по Нижнему Новгороду в апреле 2025
Сейчас в Нижнем Новгороде в категории "Православные" можно забронировать 3 экскурсии от 2800 до 14 000. Туристы уже оставили гидам 8 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.84 из 5
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