Мини-группа
до 1 чел.
Автобусный тур в Макарьевский монастырь и Сергиевскую слободу
Начало: Пл. Ленина, Нижний Новгород
Расписание: Экскурсия проводится по воскресеньям (за исключение праздничных дат).
20 апр в 08:30
22 апр в 08:30
2800 ₽ за человека
Индивидуальная
до 1 чел.
Уникальные монастыри и церкви Нижнего Новгорода
Начало: Заберу на авто из любого места в центре города
Расписание: Я стараюсь проводить экскурсии в 9, 12 и 15 часов. Но всегда готов пойти Вам навстречу!
Завтра в 14:00
16 апр в 09:00
8900 ₽ за экскурсию
Водная прогулка
Свято-Троицкий Желтоводский Макарьевский монастырь и Лысково
Начало: Нижний Новгород по требованию
Расписание: Ежедневно в 8:00
16 апр в 08:00
17 апр в 08:00
14 000 ₽ за экскурсию
Последние отзывы на экскурсии
- ООльга15 февраля 2025Илья Владимирович порадовал прекрасным знанием истории своего города,увлеченным изложением многочисленных исторических фактов,добытых из первоисточников. Будем рады ещё раз встретиться на новых экскурсиях. о таком гиде можно только мечтать! 👏
- ЛЛюдмила6 декабря 2024Прекрасный гид, интересная экскурсия, удобный транспорт.
- ЛЛариса20 июля 2024Потрясающая экскурсия! Замечательный, позитивный гид на своем автомобиле, что позволило за три часа посетить много интересных мест. Илья очень интересно
- ООльга25 мая 2024Замечательная экскурсия, прекрасные места! Рекомендую!
- ЕЕлена29 ноября 2021В очередной раз выбрала индивидуальную экскурсию и не прогадала. Монастыри и храмы просто потрясающей красоты. Узнала много интересного о своём
- EEvgeniya16 августа 2018От имени врачей Крымской делегации выражаю огромную благодарность турфирме НижегородИнТур за знакомство с историей и культурой Нижегородского края. Огромное спасибо гиду-экскурсоводу Козловой Ирине за блестяще проведенную экскурсию, высокий профессионализм, доброжелательность и увлеченность своим делом. .
Ответы на вопросы от путешественников по Нижнему Новгороду в категории «Православные»
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