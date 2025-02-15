читать дальше родном городе, увидела много красивых мест, где раньше не бывала. Илья ответил на всё наши вопросы. Итог, замечательная экскурсия, обязательно в тёплое время съездим ещё куда-нибудь вместе с Ильёй.

В очередной раз выбрала индивидуальную экскурсию и не прогадала. Монастыри и храмы просто потрясающей красоты. Узнала много интересного о своём