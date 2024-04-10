Татьяна провела нам экскурсию по Кремлю. Не смогла она так заинтересовать, что хотелось слушать и слушать. Экскурсия была вялой. Как мне кажется, то можно было больше рассказать, дать информации. Заказывали несколько экскурсий на этом сайте и всегда было удачно, кроме сегодня, к сожалению.