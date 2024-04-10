Всякая земля начинается от кремля

Вспомнить всю историю Нижнего Новгорода на прогулке по его центру
Сможете ли вы отличить современные сооружения от исторической застройки? Где та невидимая грань веков, которая отделяет одно от другого? Попробуем отыскать её возле Нижегородского кремля — древнего сердца города, которое хранит много преданий.

Вы узнаете, какие из них выдумки, какие похожи на правду и что было на самом деле за 8 веков истории Нижнего Новгорода.
5
1 отзыв
Всякая земля начинается от кремля
Всякая земля начинается от кремля
Всякая земля начинается от кремля
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

  • Мы прогуляемся от памятника Чкалову вдоль Кремлёвского бульвара и поговорим об истории города, которая неразрывно связана с историей Нижегородского кремля.
  • Пройдём через Никольскую башню, увидим макеты города 19-20 вв., памятники Юрию Всеволодовичу, Дмитрию Донскому, Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому.
  • Выйдем к смотровой площадке и полюбуемся городскими панорамами.
  • Попытаемся представить Спасский и Успенский соборы кремля, разобранные в 30-е годы прошлого века.
  • Вспомним любопытные нижегородские истории. Вы узнаете, где родился военный лётчик Пётр Нестеров, где встречался с героями своего романа Александр Дюма и в каком остроге сидел Александр Радищев.

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у памятника Минину
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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А
10 апр 2024
Татьяна провела нам экскурсию по Кремлю. Не смогла она так заинтересовать, что хотелось слушать и слушать. Экскурсия была вялой. Как мне кажется, то можно было больше рассказать, дать информации. Заказывали несколько экскурсий на этом сайте и всегда было удачно, кроме сегодня, к сожалению.

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