Сможете ли вы отличить современные сооружения от исторической застройки? Где та невидимая грань веков, которая отделяет одно от другого? Попробуем отыскать её возле Нижегородского кремля — древнего сердца города, которое хранит много преданий.
Вы узнаете, какие из них выдумки, какие похожи на правду и что было на самом деле за 8 веков истории Нижнего Новгорода.
Вы узнаете, какие из них выдумки, какие похожи на правду и что было на самом деле за 8 веков истории Нижнего Новгорода.
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
- Мы прогуляемся от памятника Чкалову вдоль Кремлёвского бульвара и поговорим об истории города, которая неразрывно связана с историей Нижегородского кремля.
- Пройдём через Никольскую башню, увидим макеты города 19-20 вв., памятники Юрию Всеволодовичу, Дмитрию Донскому, Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому.
- Выйдем к смотровой площадке и полюбуемся городскими панорамами.
- Попытаемся представить Спасский и Успенский соборы кремля, разобранные в 30-е годы прошлого века.
- Вспомним любопытные нижегородские истории. Вы узнаете, где родился военный лётчик Пётр Нестеров, где встречался с героями своего романа Александр Дюма и в каком остроге сидел Александр Радищев.
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
у памятника Минину
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна — ваш гид в Нижнем Новгороде
Люблю свой город и хочу, чтобы вы его тоже полюбили! Помимо экскурсии всегда посоветую, где вкусно покушать и что посмотреть самостоятельно. Расскажу, какие выставки идут в нижегородских музеях.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Анастасия
10 апр 2024
Татьяна провела нам экскурсию по Кремлю. Не смогла она так заинтересовать, что хотелось слушать и слушать. Экскурсия была вялой. Как мне кажется, то можно было больше рассказать, дать информации. Заказывали несколько экскурсий на этом сайте и всегда было удачно, кроме сегодня, к сожалению.
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