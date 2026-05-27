Первый российский автомобиль, первый гусеничный трактор и первая в мире башня-гиперболоид Шухова — благодаря этим и другим техническим новинкам выставка 1896 года получила титул «Великой». Вы увидите наследие выставки, которым город пользуется до сих пор. Узнаете, как она проходила, кем были её участники и какие сделки здесь заключили.
Описание экскурсии
- Фуникулёр — его построили специально к открытию выставки
- Нижегородская биржа и дом самого богатого нижегородского купца. Мы зайдём во дворы исторических особняков, и вы узнаете, как ударяли по рукам и проворачивали миллионные сделки
- Пивоварня, в которой варили лучшее пиво в Нижнем — вы выясните, где дегустировали
- Картина размером с однокомнатную квартиру — узнаете как и зачем художник создал этот грандиозный живописный шедевр
- Павильоны Шухова — полюбуетесь ажурными металлическими конструкциями, которые чудом дошли до наших дней
Вы узнаете:
- на что были потрачены миллионы рублей и каким был реальный масштаб события
- чем угощали посетителей в ресторанах выставки и сколько это стоило
- почему самым популярным товаром оказались калоши «Красный треугольник»
А также на нашем маршруте: ночлежный дом Бугрова — дом Переплетчикова — дворы на Рождественской — здание бывшего банка Рукавишниковых — доходный дом Пятова — Речной вокзал — Блиновский пассаж — здание бывшей аптеки Гейнце — Рождественская церковь (снаружи и внутри) — корпуса бывшего завода «Добров и Набгольц» — и многое другое.
Организационные детали
С вами будет один из гидов нашей команды.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Рождественской ул
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 30% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия — ваша команда гидов в Нижнем Новгороде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провели экскурсии для 259 туристов
Мы — команда ярких, креативных и пытливых гидов. Весной 2025 года мы завершили обучение, получили аттестаты и с тех пор наша жизнь изменилась до неузнаваемости. Мы словно открыли для себя
Входит в следующие категории Нижнего Новгорода
Похожие экскурсии на «Последняя выставка великой империи»
Индивидуальная
Идеальные преступления, или True crime по-нижегородски
Криминальные хроники на фоне великой истории Нижнего Новгорода
Начало: На площади Свободы
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:00
от 6800 ₽ за человека
Индивидуальная
до 6 чел.
Кузьма Минин - человек, переломивший ход русской истории
Погрузитесь в историю народного ополчения и узнайте, как Кузьма Минин повлиял на судьбу России. Посетите ключевые места Нижегородского кремля
Начало: На площади Минина и Пожарского
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
5750 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
История и легенды Нижегородского кремля
Погрузитесь в историю Нижнего Новгорода, прогуляйтесь по кремлю и узнайте его секреты вместе с опытным гидом
Начало: На улице Большая Покровская
Завтра в 08:00
29 мая в 08:00
от 5750 ₽ за человека
Индивидуальная
до 5 чел.
Нижегородский кремль: путешествие по эпохам
Нижегородский кремль - сердце города. Оцените его башни, узнайте историю и насладитесь видами слияния Оки и Волги
29 мая в 11:00
30 мая в 10:00
5500 ₽ за всё до 5 чел.
от 6500 ₽ за экскурсию