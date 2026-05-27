Первый российский автомобиль, первый гусеничный трактор и первая в мире башня-гиперболоид Шухова — благодаря этим и другим техническим новинкам выставка 1896 года получила титул «Великой». Вы увидите наследие выставки, которым город пользуется до сих пор. Узнаете, как она проходила, кем были её участники и какие сделки здесь заключили.

Фуникулёр — его построили специально к открытию выставки

— его построили специально к открытию выставки Нижегородская биржа и дом самого богатого нижегородского купца . Мы зайдём во дворы исторических особняков, и вы узнаете, как ударяли по рукам и проворачивали миллионные сделки

. Мы зайдём во дворы исторических особняков, и вы узнаете, как ударяли по рукам и проворачивали миллионные сделки Пивоварня , в которой варили лучшее пиво в Нижнем — вы выясните, где дегустировали

, в которой варили лучшее пиво в Нижнем — вы выясните, где дегустировали Картина размером с однокомнатную квартиру — узнаете как и зачем художник создал этот грандиозный живописный шедевр

— узнаете как и зачем художник создал этот грандиозный живописный шедевр Павильоны Шухова — полюбуетесь ажурными металлическими конструкциями, которые чудом дошли до наших дней

Вы узнаете:

на что были потрачены миллионы рублей и каким был реальный масштаб события

чем угощали посетителей в ресторанах выставки и сколько это стоило

почему самым популярным товаром оказались калоши «Красный треугольник»

А также на нашем маршруте: ночлежный дом Бугрова — дом Переплетчикова — дворы на Рождественской — здание бывшего банка Рукавишниковых — доходный дом Пятова — Речной вокзал — Блиновский пассаж — здание бывшей аптеки Гейнце — Рождественская церковь (снаружи и внутри) — корпуса бывшего завода «Добров и Набгольц» — и многое другое.

С вами будет один из гидов нашей команды.