Нижегородский кремль: путешествие по эпохам

Посетить старинную крепость и раскрыть ее богатую историю с профессиональным гидом

Нижегородский кремль — сердце и «визитная карточка» города.

Вы сравните его с казанским и московским собратьями, впечатлитесь величественными краснокирпичными башнями и насладитесь с крутых холмов живописными видами.

Посетите выставку военной техники и вспомните Ивана Грозного, Екатерину Великую и Кузьму Минина.
Нижегородский кремль: путешествие по эпохам
Нижегородский кремль: путешествие по эпохам
Нижегородский кремль: путешествие по эпохам
Нижегородский кремль: путешествие по эпохам
Нижегородский кремль: путешествие по эпохам
Нижегородский кремль: путешествие по эпохам
Нижегородский кремль: путешествие по эпохам
Нижегородский кремль: путешествие по эпохам

Что вас ожидает

Нижегородский кремль снаружи и изнутри

Вы узнаете историю кремля: когда и по чьему приказу он был возведен, какие знаменитые люди в нем бывали и какие события происходили здесь на протяжении столетий. Расшифруете названия тринадцати древних башен и оцените здание в виде самолета. А также раскроете, кто распорядился построить на территории крепости здание Арсенала и какие указания дала Екатерина II во время посещения Нижнего Новгорода.

Стрелка и интересные открытия

Нижний Новгород славится потрясающими панорамами. Мы поднимемся на лучшую смотровую площадку города и увидим знаменитую Стрелку: место слияния Оки и Волги. Посмотрим выставку военной техники под открытым небом и найдем дом, где останавливались царские особы. Кроме того, вы услышите о возможном месте нахождения библиотеки Ивана Грозного, посетите могилу Кузьмы Минина и узнаете, как искали его потомков.

Организационные детали

Я готова скорректировать маршрут в соответствии с вашими пожеланиями.

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
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По выбранному вами времени

Марина
Марина
Добрый день! Меня зовут Марина. Я профессиональный гид-экскурсовод по Нижнему Новгороду и Нижегородской области, член гильдии экскурсоводов. Коренная нижегородка, очень люблю свой родной край. И гостям нашей области хочу показать самые красивые и необычные места, рассказать интересное из истории нашего края.
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