Лучшее время для посещения - с мая по сентябрь, когда погода наиболее комфортная, а природа радует глаз. В это время туристы могут насладиться полными панорамами и теплыми вечерами. Октябрь и апрель также подходят для визита, но стоит быть готовым к переменчивой погоде. Зимой, с ноября по март, кремль особенно красив в снегу, но холод может ограничить длительность прогулок.

Нижегородский кремль - это не только архитектурный памятник, но и важная часть истории России.Гости могут сравнить его с другими кремлями, увидеть знаменитые краснокирпичные башни и полюбоваться живописными видами с холмов.На

территории кремля находится выставка военной техники, а также здание Арсенала, построенное по указу Екатерины II. Туристы смогут узнать о визитах Ивана Грозного и Екатерины Великой, а также посетить могилу Кузьмы Минина и узнать о его потомках

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Нижегородский кремль снаружи и изнутри

Вы узнаете историю кремля: когда и по чьему приказу он был возведен, какие знаменитые люди в нем бывали и какие события происходили здесь на протяжении столетий. Расшифруете названия тринадцати древних башен и оцените здание в виде самолета. А также раскроете, кто распорядился построить на территории крепости здание Арсенала и какие указания дала Екатерина II во время посещения Нижнего Новгорода.

Стрелка и интересные открытия

Нижний Новгород славится потрясающими панорамами. Мы поднимемся на лучшую смотровую площадку города и увидим знаменитую Стрелку: место слияния Оки и Волги. Посмотрим выставку военной техники под открытым небом и найдем дом, где останавливались царские особы. Кроме того, вы услышите о возможном месте нахождения библиотеки Ивана Грозного, посетите могилу Кузьмы Минина и узнаете, как искали его потомков.

Организационные детали

Я готова скорректировать маршрут в соответствии с вашими пожеланиями.