Что вас ожидает

Нижегородский кремль снаружи и изнутри

Вы узнаете историю кремля: когда и по чьему приказу он был возведен, какие знаменитые люди в нем бывали и какие события происходили здесь на протяжении столетий. Расшифруете названия тринадцати древних башен и оцените здание в виде самолета. А также раскроете, кто распорядился построить на территории крепости здание Арсенала и какие указания дала Екатерина II во время посещения Нижнего Новгорода.

Стрелка и интересные открытия

Нижний Новгород славится потрясающими панорамами. Мы поднимемся на лучшую смотровую площадку города и увидим знаменитую Стрелку: место слияния Оки и Волги. Посмотрим выставку военной техники под открытым небом и найдем дом, где останавливались царские особы. Кроме того, вы услышите о возможном месте нахождения библиотеки Ивана Грозного, посетите могилу Кузьмы Минина и узнаете, как искали его потомков.

Организационные детали

Я готова скорректировать маршрут в соответствии с вашими пожеланиями.