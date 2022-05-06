Лучшее время для посещения - с мая по сентябрь, когда погода наиболее комфортная, а природа радует глаз. В это время туристы могут насладиться полными панорамами и теплыми вечерами. Октябрь и апрель также подходят для визита, но стоит быть готовым к переменчивой погоде. Зимой, с ноября по март, кремль особенно красив в снегу, но холод может ограничить длительность прогулок.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Нижегородский кремль
Выставка военной техники
Могила Кузьмы Минина
Описание экскурсии
Нижегородский кремль снаружи и изнутри
Вы узнаете историю кремля: когда и по чьему приказу он был возведен, какие знаменитые люди в нем бывали и какие события происходили здесь на протяжении столетий. Расшифруете названия тринадцати древних башен и оцените здание в виде самолета. А также раскроете, кто распорядился построить на территории крепости здание Арсенала и какие указания дала Екатерина II во время посещения Нижнего Новгорода.
Стрелка и интересные открытия
Нижний Новгород славится потрясающими панорамами. Мы поднимемся на лучшую смотровую площадку города и увидим знаменитую Стрелку: место слияния Оки и Волги. Посмотрим выставку военной техники под открытым небом и найдем дом, где останавливались царские особы. Кроме того, вы услышите о возможном месте нахождения библиотеки Ивана Грозного, посетите могилу Кузьмы Минина и узнаете, как искали его потомков.
Организационные детали
Я готова скорректировать маршрут в соответствии с вашими пожеланиями.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Марина — ваша команда гидов в Нижнем Новгороде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 50 минут
Провели экскурсии для 3072 туристов
Добрый день! Меня зовут Марина.
Я работаю с командой экскурсоводов. Все мы профессиональные гиды-экскурсоводы по Нижнему Новгороду и Нижегородской области, члены гильдии экскурсоводов. Любим свой родной край и очень много о читать дальшеуменьшить
нем знаем. Нашим гостям хотим показать самые красивые и необычные места, рассказать о культурных традициях Нижнего Новгорода, о его истории, показать местные достопримечательности и лучшие обзорные площадки города.
Цель нашей работы — это чтобы у вас остались самые приятные впечатления о поездке в наш край!
Отзывы и рейтинг
4.7
Основано на 16 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Ю
Юлия
Очень понравилась экскурсия по Кремлю с экскурсоводом Мариной Владимировной! Она очень приятная эрудированная женщина. Мы узнали очень много нового и интересного, влюбились в город. Марина Владимировна, пожалуй, одна из лучших экскурсоводов, с кем нам приходилось бывать на экскурсиях в разных городах.
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Е
Елена
Огромное спасибо Марине! Великолепная экскурсия на одном дыхании! Время пролетело незаметно, рассказ не перегружен деталями, все легко запоминается и откладывается в памяти. Очень интересно и познавательно для первого знакомства с историей города. Марина дала прекрасные советы что еще посмотреть и что посетить, показала потрясающие виды. Очень рекомендую путешествие по эпохам с Мариной!
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Марина
Хорошая экскурсия и экскурсовод. Было интересно.
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Т
Татьяна
Все прошло отлично 👍
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Наталья
Экскурсия очень понравилась. Нас было трое- моя мама, я, и взрослая дочь. Ирина настолько хорошо нас провела по Кремлю, что мама не устала, задавала вопросы по теме и была довольная; читать дальшеуменьшить
дочь слушала внимательно и после завершения сказала, что теперь у нее в голове все уложилось по истории ННовгорода, что накидывалось еще и другими экскурсиями (немного хаотично)) Я получила удовольствие от материала, прогулки и от собеседницы! Кремль однозначно стоит смотреть первый раз с экскурсоводом, иначе это будет просто прогулка без деталей. А их там много- точек, где остановиться и удивиться. Однозначно рекомендую именно эту экскурсию, подойдет на любой возраст!
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Марина
Марина работает в команде с другими гидами. Нам экскурсию проводила Ирина. Большое ей спасибо за индивидуальный подход к нашей группе из двух семей с детьми! Было очень интересно, никто не читать дальшеуменьшить
устал, дети, как выяснилось позже, запомнили много интересных фактов!) Маршрут Ирина составила с учетом наших пожеланий - на 2,5 часа, от здания Банка и других основных достопримечательностей Большой Покровской улицы, по Кремлю и до площади Минина и Пожарского. Для первого знакомства с Нижним Новгородом - отличный вариант индивидуальной экскурсии (как вариант, можно еще +0,5 ч, чтобы охватить еще и лестницу Чкалова, мы просто не успели до нее дойти и детям было вполне достаточно 2,5ч). Ирина - замечательный экскурсовод, было очень приятно поближе познакомиться с таким красивым городом в её компании. Желаем Вам много новых благодарных слушателей из гостей Нижнего Новгорода! Спасибо!!)))
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