Чем порадует и удивит вас Нижний Новгород, спросите вы? Удивит он вас контрастом, своей неповторимой атмосферой старины и современности.



Древний, могучий Кремль и канатная, скоростная дорога через Волгу, столетний собор благоверного князя Александра Невского и стадион, построенный к чемпионату мира по футболу в 2018 году, монашеская обитель Благовещенского монастыря и набережная Федоровского с беспроводными зарядками, динамической подсветкой, старинными домами, усадьбами и стрит-артом от молодых, креативных художников.