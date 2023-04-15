Чем порадует и удивит вас Нижний Новгород, спросите вы? Удивит он вас контрастом, своей неповторимой атмосферой старины и современности.
Древний, могучий Кремль и канатная, скоростная дорога через Волгу, столетний собор благоверного князя Александра Невского и стадион, построенный к чемпионату мира по футболу в 2018 году, монашеская обитель Благовещенского монастыря и набережная Федоровского с беспроводными зарядками, динамической подсветкой, старинными домами, усадьбами и стрит-артом от молодых, креативных художников.
Древний, могучий Кремль и канатная, скоростная дорога через Волгу, столетний собор благоверного князя Александра Невского и стадион, построенный к чемпионату мира по футболу в 2018 году, монашеская обитель Благовещенского монастыря и набережная Федоровского с беспроводными зарядками, динамической подсветкой, старинными домами, усадьбами и стрит-артом от молодых, креативных художников.
Ближайшие даты:
15
апр
апр
16
апр
апр
17
апр
апр
18
апр
апр
20
апр
апр
21
апр
апр
22
апр
апр
Ещё
даты
даты
Что вас ожидает:
- Нижегородский Кремль
- Канатная дорога через Волгу
- Собор благоверного князя Александра Невского
- Стадион, построенный к чемпионату мира по футболу в 2018 году
- Монашеская обитель Благовещенского монастыря
- Набережная Федоровского
- Площадь Минина и Пожарского
- Площадь Народного единства
- Нижне-Волжская набережная
- Улица Рождественская
- Окская набережная
- Александро-Невский Новоярмарочный собор
- Пакгаузы и др
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Подробнее:
- Автомобильно-пешеходная экскурсия – это темп, возможность доехать до отдаленного объекта в краткий срок, поэтому мы с вами увидим максимум достопримечательностей.
- Мы направимся по самому красивому, историческому маршруту, который включает улицы, набережные, площади города, осмотр храмов, восхищение и невероятный вид стрелки (слияния двух рек).
- Вы увидите площадь Минина и Пожарского, площадь Народного единства, Нижне-Волжскую набережную, улицу Рождественскую, Окскую набережную, Александро-Невский Новоярмарочный собор, пакгаузы, набережную Федоровского и др.
Вы сами выбираете дату и время
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги экскурсовода
- Транспорт
- Что не входит
- Личные расходы туриста
- Место начала и завершения?
- По договоренности
- Когда и сколько длится?
- Когда: Вы сами выбираете дату и времяЭкскурсия длится около 4 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Нижнего Новгорода
Индивидуальные
История и архитектура
Обзорные
Большая Покровская улица
Популярные места
Чкаловская лестница
Рождественская улица
Нижегородская канатная дорога
Похожие туры из Нижнего Новгорода
Индивидуальная
2 часа
Здравствуй, Нижний Новгород
Погулять по старинному Кремлю и его живописным окрестностям и раскрыть местные тайны и легенды
у памятника Чкалову
Завтра
16 апр
17 апр
18 апр
3 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Мистика и история Нижнего Новгорода
Древность и новь, героизм и криминал, купеческий Нижний и индустриальный Горький - обзорная прогулка
около Кремля
16 апр
17 апр
18 апр
19 апр
от 2 500₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Тёмная сторона Нижнего Новгорода
Услышать жуткие и правдивые истории, пробирающие до мурашек, на прогулке по историческому центру
Пл. Минина
16 апр
17 апр
18 апр
19 апр
4 500₽ за всё до 10 чел.
Забронировать
Дата и количество участников выбирается при бронировании