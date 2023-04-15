Привет, Нижний Новгород

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Ответы на вопросы
Чем порадует и удивит вас Нижний Новгород, спросите вы? Удивит он вас контрастом, своей неповторимой атмосферой старины и современности.

Древний, могучий Кремль и канатная, скоростная дорога через Волгу, столетний собор благоверного князя Александра Невского и стадион, построенный к чемпионату мира по футболу в 2018 году, монашеская обитель Благовещенского монастыря и набережная Федоровского с беспроводными зарядками, динамической подсветкой, старинными домами, усадьбами и стрит-артом от молодых, креативных художников.
Привет, Нижний Новгород
Привет, Нижний Новгород
Привет, Нижний Новгород
Привет, Нижний Новгород
Привет, Нижний Новгород
Привет, Нижний Новгород
Ближайшие даты:
15
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Что вас ожидает:

  • Нижегородский Кремль
  • Канатная дорога через Волгу
  • Собор благоверного князя Александра Невского
  • Стадион, построенный к чемпионату мира по футболу в 2018 году
  • Монашеская обитель Благовещенского монастыря
  • Набережная Федоровского
  • Площадь Минина и Пожарского
  • Площадь Народного единства
  • Нижне-Волжская набережная
  • Улица Рождественская
  • Окская набережная
  • Александро-Невский Новоярмарочный собор
  • Пакгаузы и др
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Подробнее:

  • Автомобильно-пешеходная экскурсия – это темп, возможность доехать до отдаленного объекта в краткий срок, поэтому мы с вами увидим максимум достопримечательностей.
  • Мы направимся по самому красивому, историческому маршруту, который включает улицы, набережные, площади города, осмотр храмов, восхищение и невероятный вид стрелки (слияния двух рек).
  • Вы увидите площадь Минина и Пожарского, площадь Народного единства, Нижне-Волжскую набережную, улицу Рождественскую, Окскую набережную, Александро-Невский Новоярмарочный собор, пакгаузы, набережную Федоровского и др.
И, конечно, наша прогулка будет сопровождаться любопытными легендами и историческими анекдотами!

Вы сами выбираете дату и время

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги экскурсовода
  • Транспорт
Что не входит
  • Личные расходы туриста
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Вы сами выбираете дату и время
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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