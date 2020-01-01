Город 🏙️ с высоты птичьего полёта

После небольшой обзорной экскурсии 🧭 по историческому центру города по пути, мы прибудем к канатной дороге. Далее вас ждёт прогулка 👣 на канатной дороге по кругу без выхода в составе туристической группы, с вручением именных сертификатов.

Канатная дорога, соединяющая два берега реки Волги — самая высокая и длинная в Европе. Проплыть по воздуху 3, 6 км над речной гладью приятно и почти не страшно.

Посещение Вознесенского Печерского монастыря

История 📖 которого началась около 1330 года. Теперь ансамбль монастыря включает надвратную церковь ⛪, храм и собор середины XVII века, объединенных балконом галереи, протяженный братский корпуса. Особенностью монастыря являются наклоненная колокольня и аллея императоров рода Романовых. Раскроется и история 📖 XVIII и XIX веков. В монастыре находится главная святыня города — древняя чудотворная Печерская икона Божьей Матери с предстоящими.