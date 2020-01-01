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Прогулка на канатной дороге и посещение Печерского монастыря

НижегородИнТур
НижегородИнТур – Гид из Нижнего Новгорода
С высоты птичьего полёта Вы сможете насладиться широкими просторами и красивыми 🤩 видами Нижнего Новгорода, открывающимися из кабинок.

Также с высоты Вы увидите Печерский монастырь, в который позднее совершите экскурсию ⛳ вместе с нами.
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  • 👥Групповая
  • 🔭Обзорная
  • 🚌На автобусе
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Группа не более 30 человек

  • 850 ₽ за человека

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Прогулка на канатной дороге и посещение Печерского монастыря
Прогулка на канатной дороге и посещение Печерского монастыря

Что вы увидите

  • Канатная дорога
  • Вознесенский Печерский монастырь
Город 🏙️ с высоты птичьего полёта
После небольшой обзорной экскурсии 🧭 по историческому центру города по пути, мы прибудем к канатной дороге. Далее вас ждёт прогулка 👣 на канатной дороге по кругу без выхода в составе туристической группы, с вручением именных сертификатов.
Канатная дорога, соединяющая два берега реки Волги — самая высокая и длинная в Европе. Проплыть по воздуху 3, 6 км над речной гладью приятно и почти не страшно.
Посещение Вознесенского Печерского монастыря
История 📖 которого началась около 1330 года. Теперь ансамбль монастыря включает надвратную церковь ⛪, храм и собор середины XVII века, объединенных балконом галереи, протяженный братский корпуса. Особенностью монастыря являются наклоненная колокольня и аллея императоров рода Романовых. Раскроется и история 📖 XVIII и XIX веков. В монастыре находится главная святыня города — древняя чудотворная Печерская икона Божьей Матери с предстоящими.
Что входит
  • Транспортное обслуживание
  • Услуги экскурсовода
  • Билеты на канатную дорогу.
Что не входит
  • Личные расходы (напитки, перекус, сувениры и пр. )
Начало
🚩 Сбор у скульптуры Городовому
Место завершения
🏁 Окончание экскурсии на пл. Минина.
Прогулка на канатной дороге и посещение Печерского монастыря
Прогулка на канатной дороге и посещение Печерского монастыря
Прогулка на канатной дороге и посещение Печерского монастыря
Прогулка на канатной дороге и посещение Печерского монастыря

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 30 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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НижегородИнТур
НижегородИнТур
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