Обзорная экскурсия

Мы проедем по историческим улочкам, сохранившим красоту и былое величие: Малой Покровской, Рождественской, Ильинской, Верхневолжской и Нижневолжской набережным.

Посетим площади Минина и Пожарского, М. Горького, Сенную и др.

Побываем на смотровых площадках, откуда открываются «захватывающие дух» виды на заречную часть города. В Нижнем Новгороде самая высокая набережная Волги, и каждый может насладиться прекрасным видом на Волжские просторы.

Экскурсия по Нижегородскому Кремлю

В ходе обзорной экскурсии по городу вы совершите увлекательную пешеходную прогулку по Нижегородскому Кремлю. Это уникальное военно-инженерное сооружение начала XVI в. являлось одним из важнейших элементов в обороне города. За всю историю существования он ни разу не был захвачен, несмотря на многочисленные попытки.

Здесь расположен старейший Нижегородский Собор — Михайло-Архангельский (памятник архитектуры ХVII века). В нем захоронен прах великого нижегородца Козьмы Минина. С Волги ансамбль Нижегородского Кремля напоминает «каменное ожерелье, наброшенное на склоны дятловых гор».

Экскурсия в Вознесенский Печерский мужской монастырь

Монастырь был основан в 1328 году на окраине Нижнего и выделяется среди других храмов удивительной историей. Несмотря на то, что теперь он располагается почти в самом центре города, здесь царит ощущение спокойствия и умиротворенности.

Ансамбль монастыря занимает более 5 гектар и включает в себя 5 храмов, колокольню и архиерейские палаты. Колокольня монастыря — редкий тип древнерусских звонниц ХVI века, — со временем приобрела большой наклон подобно Пизанской башни.

Прогулка по канатной дороге по кругу «Нижний Новгород – Бор – Нижний Новгород»

Эта дорога примечательна по многим причинам. Во-первых, она обладает самым длинным в Европе безопорным пролётом над водной поверхностью (главным руслом Волги) — около 800 метров. Во-вторых, с самой высокой точки открываются великолепные виды на Нижний Новгород и заливные луга Борской поймы. В-третьих, дорог такого масштаба в средней полосе России до этого никогда не строилось.

Важно знать: