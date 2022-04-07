Большая обзорная с посещением Печёрского монастыря и канатной дороги

Предлагаем вам погрузиться в восемь веков истории Нижнего Новгорода на обзорной экскурсии! Вы побываете

Групповая
Предлагаем вам погрузиться в восемь веков истории Нижнего Новгорода на обзорной экскурсии! Вы побываете в Нижегородском кремле и Печёрском монастыре, осмотрите главные городские достопримечательности из окна автобуса и со смотровых площадок, а завершится наша прогулка катанием на канатной дороге.
Большая обзорная с посещением Печёрского монастыря и канатной дороги
Большая обзорная с посещением Печёрского монастыря и канатной дороги
Большая обзорная с посещением Печёрского монастыря и канатной дороги
Большая обзорная с посещением Печёрского монастыря и канатной дороги
Большая обзорная с посещением Печёрского монастыря и канатной дороги
Большая обзорная с посещением Печёрского монастыря и канатной дороги

Что вас ожидает 🤩

  • Нижегородская ярмарка
  • Собор Александра Невского
  • Строгановская церковь
  • Панорамная площадка на слияние Волги и Оки
  • Чкаловская лестница
  • Нижегородский Кремль
  • Вознесенский печёрский монастырь
  • Канатная дорога

Обзорная экскурсия

  • Мы проедем по историческим улочкам, сохранившим красоту и былое величие: Малой Покровской, Рождественской, Ильинской, Верхневолжской и Нижневолжской набережным.
  • Посетим площади Минина и Пожарского, М. Горького, Сенную и др.
  • Побываем на смотровых площадках, откуда открываются «захватывающие дух» виды на заречную часть города. В Нижнем Новгороде самая высокая набережная Волги, и каждый может насладиться прекрасным видом на Волжские просторы.
Экскурсия по Нижегородскому Кремлю
В ходе обзорной экскурсии по городу вы совершите увлекательную пешеходную прогулку по Нижегородскому Кремлю. Это уникальное военно-инженерное сооружение начала XVI в. являлось одним из важнейших элементов в обороне города. За всю историю существования он ни разу не был захвачен, несмотря на многочисленные попытки.
Здесь расположен старейший Нижегородский Собор — Михайло-Архангельский (памятник архитектуры ХVII века). В нем захоронен прах великого нижегородца Козьмы Минина. С Волги ансамбль Нижегородского Кремля напоминает «каменное ожерелье, наброшенное на склоны дятловых гор».
Экскурсия в Вознесенский Печерский мужской монастырь
Монастырь был основан в 1328 году на окраине Нижнего и выделяется среди других храмов удивительной историей. Несмотря на то, что теперь он располагается почти в самом центре города, здесь царит ощущение спокойствия и умиротворенности.
Ансамбль монастыря занимает более 5 гектар и включает в себя 5 храмов, колокольню и архиерейские палаты. Колокольня монастыря — редкий тип древнерусских звонниц ХVI века, — со временем приобрела большой наклон подобно Пизанской башни.
Прогулка по канатной дороге по кругу «Нижний Новгород – Бор – Нижний Новгород»
Эта дорога примечательна по многим причинам. Во-первых, она обладает самым длинным в Европе безопорным пролётом над водной поверхностью (главным руслом Волги) — около 800 метров. Во-вторых, с самой высокой точки открываются великолепные виды на Нижний Новгород и заливные луга Борской поймы. В-третьих, дорог такого масштаба в средней полосе России до этого никогда не строилось.

Важно знать:

  • Сбор группы за 15 минут до начала экскурсии.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортное обслуживание
  • Экскурсионное обслуживание
  • Билет на канатную дорогу
Что не входит
  • Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: ул. Большая Покровская д 1, Нижний Новгород
Завершение: Казанская наб. , 8а, Нижний Новгород
Когда и сколько длится
Когда: Понедельник, среда, пятница, суббота и воскресенье в 12:00
Экскурсия длится около 4.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Важная информация
  • Сбор группы за 15 минут до начала экскурсии
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Понедельник, среда, пятница, суббота и воскресенье в 12:00

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