Описание Фото Отзывы Ответы на вопросы Откройте Нижний Новгород с новой стороны! Вас ждёт захватывающий круговой полёт на самой длинной в Европе канатной дороге с вручением памятного сертификата.



Далее — посещение древнего Печерского монастыря, где вы увидите наклонную колокольню, старинную архитектуру и чудотворную икону.



Вы можете выбрать вариант с обзорной экскурсией или маршрут с прогулкой по купеческой Рождественской улице с её великолепными храмами и особняками. 4.7 1009 отзывов

Приглашаем вас на знакомство с Нижним Новгородом, каким вы его еще не видели. Вас ждет обзорная экскурсия с посещением Кремля и катанием по кругу на самой длинной в Европе канатной дороге, а затем мы отправимся в Печерский монастырь, где осмотрим памятники архитектуры и православные святыни. Также вы можете выбрать вариант с экскурсией, на которой вы пересечете Волгу по канатной дороге, посетите монастырь и прогуляетесь по Рождественской улице. Полет над водной гладью Волги Наше путешествие начнется с обзорной экскурсии по историческому центру Нижнего Новгорода, которая завершится у станции канатной дороги. Мы пересядем в кабинки и продолжим рассказ о городе на высоте 3,6 км. Нашей группе выходить на другом берегу не придется: после кругового маршрута вы получите именные сертификаты на память о катании по самой протяженной и высокой в Европе подвесной канатной дороге. Наклонная колокольня и чудотворная икона Затем мы отправимся в Вознесенский Печерский монастырь, построенный около 1330 года. В историко-архитектурный ансамбль входит надвратная церковь, храм и собор середины XVII века, объединенные балконом галереи, а также братские корпуса. Перед вашими глазами предстанут события XVIII и XIX веков. Вы увидите местные достопримечательности — колокольню, расположенную под наклоном, и аллею Романовых. В Печерском монастыре хранится самая важная городская святыня — старинная чудотворная Печерская икона Божьей Матери с предстоящими Антонием и Федосием. Нижегородская сокровищница Отправившись на обзорную экскурсию, вы увидите слияние двух великих рек Волги и Оки в месте под названием Стрелка. С высоты Дятловых гор, где расположена историческая часть города, вам откроются уникальные природные объекты. Перед вами предстанут удивительные виды с Крутого переулка и от памятника Чкалову. Вы узнаете историю Нижнего Новгорода, который известен как место образования народного ополчения в 1612 году. И конечно как купеческая столица с Нижегородской ярмаркой. Вам предстоит увидеть собор Александра Невского и церковь Рождества Пресвятой Богородицы. Наша экскурсия продолжится по территории Нижегородского Кремля. Здесь вы погрузитесь в увлекательный мир легенд и преданий о его строительстве и знаменитых башнях. Во время этой части экскурсии вы увидите множество исторических памятников, включая памятник основателям города — Георгию Всеволодовичу и Святителю Симону. И великолепный Михайло-Архангельский собор и обелиск, посвященный Минину и Пожарскому.

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Главные достопримечательности Нижнего Новгорода

Вознесенский Печёрский монастырь

Канатная дорога

Рождественская улица Что включено Транспортное обслуживание

Экскурсионное обслуживание

Билет на канатную дорогу Что не входит в цену Личные расходы Где начинаем и завершаем? Начало: Улица Большая Покровская, 1, Нижний Новгород Завершение: Казанская набережная, 8а, Нижний Новгород Когда и сколько длится? Когда: Ежедневно в 12:00 Экскурсия длится около 4.5 часов Кто ещё будет вместе со мной? Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек. Нужно оплачивать всё сразу? Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.