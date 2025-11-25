Откройте Нижний Новгород с новой стороны! Вас ждёт захватывающий круговой полёт на самой длинной в Европе канатной дороге с вручением памятного сертификата.
Описание экскурсииПриглашаем вас на знакомство с Нижним Новгородом, каким вы его еще не видели. Вас ждет обзорная экскурсия с посещением Кремля и катанием по кругу на самой длинной в Европе канатной дороге, а затем мы отправимся в Печерский монастырь, где осмотрим памятники архитектуры и православные святыни. Также вы можете выбрать вариант с экскурсией, на которой вы пересечете Волгу по канатной дороге, посетите монастырь и прогуляетесь по Рождественской улице. Полет над водной гладью Волги Наше путешествие начнется с обзорной экскурсии по историческому центру Нижнего Новгорода, которая завершится у станции канатной дороги. Мы пересядем в кабинки и продолжим рассказ о городе на высоте 3,6 км. Нашей группе выходить на другом берегу не придется: после кругового маршрута вы получите именные сертификаты на память о катании по самой протяженной и высокой в Европе подвесной канатной дороге. Наклонная колокольня и чудотворная икона Затем мы отправимся в Вознесенский Печерский монастырь, построенный около 1330 года. В историко-архитектурный ансамбль входит надвратная церковь, храм и собор середины XVII века, объединенные балконом галереи, а также братские корпуса. Перед вашими глазами предстанут события XVIII и XIX веков. Вы увидите местные достопримечательности — колокольню, расположенную под наклоном, и аллею Романовых. В Печерском монастыре хранится самая важная городская святыня — старинная чудотворная Печерская икона Божьей Матери с предстоящими Антонием и Федосием. Нижегородская сокровищница Отправившись на обзорную экскурсию, вы увидите слияние двух великих рек Волги и Оки в месте под названием Стрелка. С высоты Дятловых гор, где расположена историческая часть города, вам откроются уникальные природные объекты. Перед вами предстанут удивительные виды с Крутого переулка и от памятника Чкалову. Вы узнаете историю Нижнего Новгорода, который известен как место образования народного ополчения в 1612 году. И конечно как купеческая столица с Нижегородской ярмаркой. Вам предстоит увидеть собор Александра Невского и церковь Рождества Пресвятой Богородицы. Наша экскурсия продолжится по территории Нижегородского Кремля. Здесь вы погрузитесь в увлекательный мир легенд и преданий о его строительстве и знаменитых башнях. Во время этой части экскурсии вы увидите множество исторических памятников, включая памятник основателям города — Георгию Всеволодовичу и Святителю Симону. И великолепный Михайло-Архангельский собор и обелиск, посвященный Минину и Пожарскому. Волшебство Рождествен
Ежедневно в 12:00
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Главные достопримечательности Нижнего Новгорода
- Вознесенский Печёрский монастырь
- Канатная дорога
- Рождественская улица
Что включено
- Транспортное обслуживание
- Экскурсионное обслуживание
- Билет на канатную дорогу
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Улица Большая Покровская, 1, Нижний Новгород
Завершение: Казанская набережная, 8а, Нижний Новгород
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 12:00
Экскурсия длится около 4.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.7
Основано на последних 30 из 1009 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Алина
25 ноя 2025
Были на большой экскурсии, все очень понравилось. Экскурсовод очень интересно и доступно преподносит информацию. Узнали много интересного. Спасибо!
Е
Елена
25 ноя 2025
Все понравилось Кроме канатной дороги ехали когда совсем стемнело, не стала снижать балл. А вообще начинать нужно на 2 часа раньше, если осенью быстро темнеет
Г
Галина
23 ноя 2025
Посетили экскурсию 22 ноября. Все понравилось. Гид Елена очень позитивно все рассказывала,отвечала на вопросы. Советую экскурсию. Единственное замечание - поездка на фуникулёре через Волгу была в конце экскурсии. Началась после
О
Ольга
20 ноя 2025
Очень насыщенная программа. Основные места увидите. Прекрасный экскурсовод.
Е
Елена
19 ноя 2025
Мало времени дается на посмотреть локаций. Гид медленно рассказывает, по этому мало узнаешь.
А так в принципе не плохо.
Спасибо!
А так в принципе не плохо.
Спасибо!
Ю
Юлия
19 ноя 2025
Всё очень понравилось! Комфортный автобус, интересный рассказ экскурсовода!
Л
Лариса
18 ноя 2025
Отличная экскурсия. Огромное спасибо экскурсоводу Ольге Викторовне за интересные и познавательные рассказы и факты. Так держать!
З
Зыкина
16 ноя 2025
Экскурсия содержит много объектов посещения. Много информации рассказали. Испортило впечатление то, что после канатной дороги нас оставили и не довезли до места откуда забирали. В этот день не работал интернет
Е
Елена
16 ноя 2025
Очень классный экскурсовод. Все довольно четко организовано. Но вот времени на посещение монастыря и собора было очень мало, не успели насладиться их великолепием и мощью. Поэтому, одну звезду сняла. И ещё менеджер Эгны общаться с клиентами не умеет, высокомерный и невоспитанный пацанчик.
В
Вероника
16 ноя 2025
Все понравилось. Было очень интересно. Экскурсовод, водитель автобуса - прекрасно справились.
О
Ольга
15 ноя 2025
Спасибо компании вашей и году! Всё было замечательно,несмотря на немного не подходящую погоду.
С
Семенова
15 ноя 2025
Спасибо компании вашей и году! Всё было замечательно,несмотря на немного не подходящую погоду.
Г
Галина
6 ноя 2025
Экскурсия очень понравилась. Экскурсовод Елена очень интересно рассказывала, сразу видно, что хорошо знает историю своего города, грамотная речь
А
Алексей
4 ноя 2025
Привет всем! Нам с погодой повезло, до обеда было солнечно, прекрасный гид был у нас- Леночка! Интересно изложен материал, всё просто, наглядно, посетили кафедральный храм Александра Невского, мужской монастырь, прокатились на фуникулёра, благо не стояли в огромной очереди, в заключении обзорная экскурсия по Кремлю. Всё отлично, спасибо!
А
Анастасия
4 ноя 2025
Отличная экскурсия! Приятный экскурсовод, рассказывает интересно. Всё посетили, как и заявлено. Очень понравилось. Рекомендуем!
