На автобусно-пешеходной экскурсии по Нижнему Новгороду участники познакомятся с богатой историей города, основанного почти 8 веков назад.
В программу входит посещение таких знаковых мест, как Чкаловская лестница, собор Александра Невского и
В программу входит посещение таких знаковых мест, как Чкаловская лестница, собор Александра Невского и
5 причин купить эту экскурсию
- 🚌 Удобный трансфер на автобусе
- 🏰 Посещение Нижегородского кремля
- 🚡 Прокатитесь по канатной дороге
- 📸 Фото на смотровых площадках
- ⛪ Визит в Печёрский монастырь
Что можно увидеть
- Чкаловская лестница
- Собор Александра Невского
- Памятник Горькому
- Нижегородский кремль
- Печёрский монастырь
- Строгановская церковь
Описание экскурсии
Во время экскурсии вы:
- Посетите Строгановскую (Рождественскую) церковь — памятник архитектуры 17 века
- Проедете по историческим улицам, сохранившим красоту и былое величие: Малой Покровской, Рождественской, Ильинской, а также Верхневолжской и Нижневолжской набережным
- Прокатитесь по канатной дороге Нижний Новгород — Бор — Нижний Новгород. У неё самый большой в Европе безопорный пролёт над водной поверхностью (около 800 метров). А с самой высокой точки открываются великолепные виды на город и заливные луга Борской поймы
- Сделаете фото на смотровых площадках и полюбуетесь панорамами заречной части города
- Изучите территорию Нижегородского кремля. Вы посетите старейший в городе собор — Михайло-Архангельский (памятник архитектуры 17 века), где захоронен прах великого нижегородца Козьмы Минина
- Побываете у памятника Чкалову и у Чкаловской лестницы, полюбуетесь видом на легендарную Стрелку
- Зайдёте в Вознесенский Печёрский мужской монастырь 1328 года постройки. На территории увидите пять храмов, колокольню и архиерейские палаты
И узнаете:
- Почему Нижегородский кремль ни разу не был захвачен
- На каких горах стоит Нижний Новгород
- Сколько ступенек у Чкаловской лестницы
- Почему Нижний Новгород называли «карманом России»
Организационные детали
Эта программа — расширенная версия нашей экскурсии Нижний Новгород изнутри.
- В стоимость входит: трансфер на автобусе туристического класса King Long или Yutong, услуги гида, билет на канатную дорогу
- Программа подойдёт взрослым и детям с 3 лет
- При группе в 50 человек возможно посещение только собора Александра Невского, Рождественская церковь из маршрута исключается
- Экскурсию проведёт один из гидов нашей команды
Внимание: в период с 10 по 30 апреля 2025 г. канатная дорога будет закрыта на ремонт. Вместо неё будет предложен проезд на колесе обозрения.
ежедневно в 12:00
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|1900 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Большой Покровской улице
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 12:00
Экскурсия длится около 4.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алексей — Организатор в Нижнем Новгороде
Провёл экскурсии для 20444 туристов
Меня зовут Алексей. Я организатор экскурсий. Наша команда работает на туристическом рынке с 1990 года и за это время успела получить множество наград и призов. Лучшие гиды города расскажут вам о жизни, культуре и традициях Нижнего Новгорода, покажут вам все его достопримечательности и помогут оставить самые приятные впечатления о поездке!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
4.3
Основано на 12 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
И
Илья
8 мар 2025
Было очень увлекательно
Сергей
11 фев 2025
Всё хорошо кроме водителя Марины
На просьбу включить верхний обдув сказала что кому окна запотели и не видно пусть идут на улицу и смотрят сколько им угодно или стараются сесть на передние сидения там не запотевает!!!
Экскурсовод сделала ей замечание что так с туристами нельзя разговаривать в ответ тоже услышала много грубости
На просьбу включить верхний обдув сказала что кому окна запотели и не видно пусть идут на улицу и смотрят сколько им угодно или стараются сесть на передние сидения там не запотевает!!!
Экскурсовод сделала ей замечание что так с туристами нельзя разговаривать в ответ тоже услышала много грубости
С
Светлана
14 янв 2025
Очень познавательная экскурсионная программа.
Большое спасибо гиду за интересный материал.
Красивые локации. Спасибо!
Рекомендуем!
Большое спасибо гиду за интересный материал.
Красивые локации. Спасибо!
Рекомендуем!
С
Светлана
12 янв 2025
Все прекрасно, спасибо!
Т
Татьяна
7 янв 2025
При подтверждении экскурсии несколько раз уточнила куда нас вернут после окончания, ответили, что где начнётся-туда и вернут. Но по факту, нас высадили из автобуса иэга последней точке маршрута,и дальше добирайиесь как хотите! Сам экскурсовод хороший, но организация отвратительная!
Алексей
Ответ организатора:
Добрый день! Благодарим Вас за обратную связь! Большая обзорная экскурсия по Нижнему Новгороду заканчивается у канатной дороги, согласно программе. Никакого
Светлана
7 янв 2025
Добрый день.
Считаю, что сопровождающий гид с выраженными дефектами дикции, - это неуважение к туристам, которым вы предоставляете услуги. Из-за этих дефектов информацию о городе невозможно было воспринимать.
Кроме того, программа не
Считаю, что сопровождающий гид с выраженными дефектами дикции, - это неуважение к туристам, которым вы предоставляете услуги. Из-за этих дефектов информацию о городе невозможно было воспринимать.
Кроме того, программа не
Алексей
Ответ организатора:
Добрый день! В первую очередь хотим выразить своё сожаление, что вы остались не до конца удовлетворены экскурсией.
По сути Вашего отзыва
По сути Вашего отзыва
Е
Елена
6 янв 2025
Интересная, познавательная экскурсия. Организация экскурсии хорошая. Все чётко. Экскурсовод на высоте. Спасибо.
Т
Татьяна
4 янв 2025
Экскурсия позволяет познакомиться с городом, посмотреть отдаленные объекты! Содержание рассказа гида на 4.
Н
Наталья
2 янв 2025
Огромное спасибо за экскурсию. Экскурсовод Эльвира и водитель Евгений, автобус 703. Все чётко, по делу, интересно, познавательно и с лёгкой подачей.
А
Алиса
8 дек 2024
Хорошо
Ирина
27 ноя 2024
Большое спасибо экскурсоводу Эльвире,проводившей Большую обзорную экскурсию 26 ноября по Нижнему Новгороду. Интересные факты,эрудиция и энергичная мягкость в общении экскурсовода Эльвиры погрузили нас в особенный местный колорит и углубили наши познания в истории страны,истории города и отдельных улочек,зданий, жителей. Легкость в общении на экскурсии - это очень неплохо. 👋🥰
Н
Настя
24 ноя 2024
Экскурсия очень насыщенная, увидела все главные объекты и достопримечательности! Канатная дорога без очереди - это огромный плюс!!! Спасибо экскурсоводу Эльвире, водителю Николаю и менеджеру Алексею! 🙏🏻
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