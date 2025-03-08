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хотим отметить, что мы крайне удивлены тем, что Вы остались недовольны дикцией нашего экскурсовода. Экскурсовод, который в данный день сопровождал группу, проводит обзорные экскурсии регулярно, и мы ни разу не получали негативных отзывов ни на его манеру общения с клиентами, ни на его подачу материала.



Что касается посещения Рождественской церкви, хотим обратить Ваше внимание, что в организационных деталях прописан следующий пункт:



"При группе в 50 человек возможно посещение только собора Александра Невского, Рождественская церковь из маршрута исключается"



В этот день в вашей группе было 53 человека. Корректировка маршрута для больших групп связана с невозможностью большого автобуса подъехать к Рождественской церкви, в связи с чем в экскурсию входит внешний осмотр объекта из окон автобуса. При этом вся информация, история, особенности архитектуры сооружения даются экскурсоводом в полном объеме.



Мы также крайне удивлены тем, что Вы заметили нарушение тайминга экскурсии. Заявленная продолжительность экскурсии составляет 4,5 часа. Экскурсия в этот день началась в 12:10, а закончилась в 16:45 на территории Кремля, в самом центре города.



В связи с этим можем смело заметить, что услуга была нами оказана в полном объеме и в надлежащем качестве. Нам жаль, что у вас остались негативные эмоции, и Вы покинули группу раньше времени, однако с нашей стороны всё было выполнено согласно программе.