Большая обзорная экскурсия по Нижнему Новгороду

Погрузитесь в атмосферу Нижнего Новгорода на автобусно-пешеходной экскурсии. Откройте для себя архитектурные шедевры и исторические тайны города
На автобусно-пешеходной экскурсии по Нижнему Новгороду участники познакомятся с богатой историей города, основанного почти 8 веков назад.

В программу входит посещение таких знаковых мест, как Чкаловская лестница, собор Александра Невского и
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памятник Горькому.

Гости смогут насладиться панорамными видами с канатной дороги и изучить территорию Нижегородского кремля, где захоронен прах Козьмы Минина.

Экскурсия также включает посещение Печёрского монастыря и прогулку по историческим улицам, сохранившим своё величие.

Трансфер на комфортабельном автобусе и услуги профессионального гида сделают путешествие незабываемым

4.25
12 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🚌 Удобный трансфер на автобусе
  • 🏰 Посещение Нижегородского кремля
  • 🚡 Прокатитесь по канатной дороге
  • 📸 Фото на смотровых площадках
  • ⛪ Визит в Печёрский монастырь
Большая обзорная экскурсия по Нижнему Новгороду
Большая обзорная экскурсия по Нижнему Новгороду
Большая обзорная экскурсия по Нижнему Новгороду
Ближайшие даты:
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мар
Время начала: 12:00

Что можно увидеть

  • Чкаловская лестница
  • Собор Александра Невского
  • Памятник Горькому
  • Нижегородский кремль
  • Печёрский монастырь
  • Строгановская церковь

Описание экскурсии

Во время экскурсии вы:

  • Посетите Строгановскую (Рождественскую) церковь — памятник архитектуры 17 века
  • Проедете по историческим улицам, сохранившим красоту и былое величие: Малой Покровской, Рождественской, Ильинской, а также Верхневолжской и Нижневолжской набережным
  • Прокатитесь по канатной дороге Нижний Новгород — Бор — Нижний Новгород. У неё самый большой в Европе безопорный пролёт над водной поверхностью (около 800 метров). А с самой высокой точки открываются великолепные виды на город и заливные луга Борской поймы
  • Сделаете фото на смотровых площадках и полюбуетесь панорамами заречной части города
  • Изучите территорию Нижегородского кремля. Вы посетите старейший в городе собор — Михайло-Архангельский (памятник архитектуры 17 века), где захоронен прах великого нижегородца Козьмы Минина
  • Побываете у памятника Чкалову и у Чкаловской лестницы, полюбуетесь видом на легендарную Стрелку
  • Зайдёте в Вознесенский Печёрский мужской монастырь 1328 года постройки. На территории увидите пять храмов, колокольню и архиерейские палаты

И узнаете:

  • Почему Нижегородский кремль ни разу не был захвачен
  • На каких горах стоит Нижний Новгород
  • Сколько ступенек у Чкаловской лестницы
  • Почему Нижний Новгород называли «карманом России»

Организационные детали

Эта программа — расширенная версия нашей экскурсии Нижний Новгород изнутри.

  • В стоимость входит: трансфер на автобусе туристического класса King Long или Yutong, услуги гида, билет на канатную дорогу
  • Программа подойдёт взрослым и детям с 3 лет
  • При группе в 50 человек возможно посещение только собора Александра Невского, Рождественская церковь из маршрута исключается
  • Экскурсию проведёт один из гидов нашей команды

Внимание: в период с 10 по 30 апреля 2025 г. канатная дорога будет закрыта на ремонт. Вместо неё будет предложен проезд на колесе обозрения.

ежедневно в 12:00

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет1900 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На Большой Покровской улице
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 12:00
Экскурсия длится около 4.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.3
Основано на 12 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
8
4
2
3
2
1
1
1
И
8 мар 2025
Было очень увлекательно
Сергей
11 фев 2025
Всё хорошо кроме водителя Марины
На просьбу включить верхний обдув сказала что кому окна запотели и не видно пусть идут на улицу и смотрят сколько им угодно или стараются сесть на передние сидения там не запотевает!!!
Экскурсовод сделала ей замечание что так с туристами нельзя разговаривать в ответ тоже услышала много грубости
С
14 янв 2025
Очень познавательная экскурсионная программа.
Большое спасибо гиду за интересный материал.
Красивые локации. Спасибо!
Рекомендуем!
С
12 янв 2025
Все прекрасно, спасибо!
Т
7 янв 2025
При подтверждении экскурсии несколько раз уточнила куда нас вернут после окончания, ответили, что где начнётся-туда и вернут. Но по факту, нас высадили из автобуса иэга последней точке маршрута,и дальше добирайиесь как хотите! Сам экскурсовод хороший, но организация отвратительная!
Алексей
Алексей
Ответ организатора:
Добрый день! Благодарим Вас за обратную связь! Большая обзорная экскурсия по Нижнему Новгороду заканчивается у канатной дороги, согласно программе. Никакого
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изменения в программе маршрута не было, поэтому никто не мог сообщить Вам о том, что экскурсия заканчивается там же, где и начиналась. Вероятно, Вы не совсем верно восприняли услышанную от кого-то информацию, т. к. в одном автобусе у нас находятся туристы с разными программами, и часть из них действительно заканчивается недалеко от места сбора. Тем не менее, мы надеемся, что данный инцидент не испортил Ваши общие впечатления от нашего города и от этой экскурсии в целом.

Светлана
7 янв 2025
Добрый день.
Считаю, что сопровождающий гид с выраженными дефектами дикции, - это неуважение к туристам, которым вы предоставляете услуги. Из-за этих дефектов информацию о городе невозможно было воспринимать.
Кроме того, программа не
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соответствовала заявленной, было указано посещение Рождественской церкви, что было поводом для меня выбрать именно этот вариант экскурсии, но её нам показали лишь издалека из окна автобуса.
Заявленный тайминг (4,5 часа), который для был важен в связи с временем отъезда поезда, также не планировали соблюдать, исходя из слов гида, в итоге была вероятность не успеть до конца посмотреть Кремль. На вопросы гид отвечала грубо и раздражённо.
В итоге пришлось прервать экскурсию и сойти с автобуса. Считаю заявленную услугу не оказанной и прошу вернуть денежные средства.

Алексей
Алексей
Ответ организатора:
Добрый день! В первую очередь хотим выразить своё сожаление, что вы остались не до конца удовлетворены экскурсией.

По сути Вашего отзыва
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хотим отметить, что мы крайне удивлены тем, что Вы остались недовольны дикцией нашего экскурсовода. Экскурсовод, который в данный день сопровождал группу, проводит обзорные экскурсии регулярно, и мы ни разу не получали негативных отзывов ни на его манеру общения с клиентами, ни на его подачу материала.

Что касается посещения Рождественской церкви, хотим обратить Ваше внимание, что в организационных деталях прописан следующий пункт:

"При группе в 50 человек возможно посещение только собора Александра Невского, Рождественская церковь из маршрута исключается"

В этот день в вашей группе было 53 человека. Корректировка маршрута для больших групп связана с невозможностью большого автобуса подъехать к Рождественской церкви, в связи с чем в экскурсию входит внешний осмотр объекта из окон автобуса. При этом вся информация, история, особенности архитектуры сооружения даются экскурсоводом в полном объеме.

Мы также крайне удивлены тем, что Вы заметили нарушение тайминга экскурсии. Заявленная продолжительность экскурсии составляет 4,5 часа. Экскурсия в этот день началась в 12:10, а закончилась в 16:45 на территории Кремля, в самом центре города.

В связи с этим можем смело заметить, что услуга была нами оказана в полном объеме и в надлежащем качестве. Нам жаль, что у вас остались негативные эмоции, и Вы покинули группу раньше времени, однако с нашей стороны всё было выполнено согласно программе.

Е
6 янв 2025
Интересная, познавательная экскурсия. Организация экскурсии хорошая. Все чётко. Экскурсовод на высоте. Спасибо.
Т
4 янв 2025
Экскурсия позволяет познакомиться с городом, посмотреть отдаленные объекты! Содержание рассказа гида на 4.
Н
2 янв 2025
Огромное спасибо за экскурсию. Экскурсовод Эльвира и водитель Евгений, автобус 703. Все чётко, по делу, интересно, познавательно и с лёгкой подачей.
А
8 дек 2024
Хорошо
Ирина
27 ноя 2024
Большое спасибо экскурсоводу Эльвире,проводившей Большую обзорную экскурсию 26 ноября по Нижнему Новгороду. Интересные факты,эрудиция и энергичная мягкость в общении экскурсовода Эльвиры погрузили нас в особенный местный колорит и углубили наши познания в истории страны,истории города и отдельных улочек,зданий, жителей. Легкость в общении на экскурсии - это очень неплохо. 👋🥰
Н
24 ноя 2024
Экскурсия очень насыщенная, увидела все главные объекты и достопримечательности! Канатная дорога без очереди - это огромный плюс!!! Спасибо экскурсоводу Эльвире, водителю Николаю и менеджеру Алексею! 🙏🏻

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