Приглашаю погрузиться в атмосферу новогоднего города! Мы прогуляемся по центральным улицам в поисках праздничного настроения. Я расскажу, как Новый год пришёл в наши дома и завоевал наши сердца. А вы полюбуетесь красочной иллюминацией и сделаете яркие фотографии на память.
Описание экскурсии
- Площадь Горького и Заповедные кварталы с яркой иллюминацией.
- Улица Большая Покровская с украшениями всех видов и форм.
- Улица Алексеевская и общественный корпус, где Максим Горький провёл первую ёлку для детей.
- Площадь Минина и Пожарского с главной ёлкой города.
На прогулке вы узнаете:
- как отмечали новый год наши предки.
- почему принято украшать дом и ёлку.
- где и как проводились первые ёлки в городе.
- откуда появились Дед Мороз со Снегурочкой.
- какое блюдо было главным на праздничном столе.
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
- Экскурсия не проводится при температуре ниже -10 градусов.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Горького
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мария — ваша команда гидов в Нижнем Новгороде
Провели экскурсии для 80 туристов
Вас приветствует дуэт гидов из Нижнего Новгорода — Мария и Ирина! Мы историки по образованию, коренные нижегородки и профессиональные гиды. В чем наша уникальность? Мы молоды, активны, хорошо ладим с детьми,
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Олег
28 дек 2024
Отличная экскурсия, интересная (в нашем случае - точно:) и детям, и взрослым! Теплая атмосфера, легкая подача любопытных фактов, красочный новогодний маршрут👍Мария отлично ладит с детворой и умеет увлечь рассказом🤝
