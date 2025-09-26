читать дальше

ярких впечатлений и удивительных открытий. Поездка позволила насладиться красотой природы, увидеть в естественной среде обитания удивительных пятнистых оленей и узнать много интересных фактов об этих грациозных животных. Экскурсия очень продумана и интересна для всех возрастов.

Особую благодарность хочу выразить экскурсоводу Ярославу! Ярослав с лёгкостью отвечал на все вопросы, рассказывал захватывающие истории и создавал дружелюбную атмосферу.