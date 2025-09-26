Водная прогулка
Конная прогулка в Нижнем Новгороде
Погрузитесь в мир природы и грации лошадей. Откройте для себя уникальные виды на берегу Оки и почувствуйте себя настоящим всадником
Начало: В п. Нагулино
Завтра в 10:30
11 дек в 10:00
2000 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Семь городов вокруг Нижнего
Путешествие по семи городам вокруг Нижнего Новгорода. Откройте для себя уникальные музеи, местные сувениры и исторические достопримечательности
13 янв в 08:00
14 янв в 08:00
28 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
В гости к старообрядцам: обед из печи и мастер-класс у ткачихи (на вашем авто)
Открыть мир, живущий особой жизнью, где сохранились предания старины, традиции и кухня прошлых веков
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
12 000 ₽ за всё до 4 чел.
Групповая
Из Нижнего Новгорода - к пятнистым оленям
Очутиться в лесной сказке и покормить её главных героев
Начало: На площади Ленина
Расписание: в субботу и воскресенье в 08:00
13 дек в 08:00
14 дек в 08:00
2700 ₽ за человека
Я хочу выразить огромную благодарность за незабываемую экскурсию «Из Нижнего Новгорода — к пятнистым оленям»! Это было настоящее приключение, полное
