Это настоящее путешествие по юго-западу Нижегородского края, с переменой декораций. Я покажу вам три красивых 🤩 старинных города!

В Богородске мы познакомимся с настоящими гончарами и их неповторимыми изделиями. Павлово нам откроет свои кузнечные секреты и секреты вкусной кухни 🥧 ресторана «Династия». А островной Свято-Троицкий женский монастырь обогатит наше путешествие духовностью.

И это ещё не всё. По дороге назад мы прикоснёмся к святыне – Оранской Владимирской иконе Божией Матери.