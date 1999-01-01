Памятники павловским гусиным боям и павловскому лимону
Великолепный музей в доме купца Гомулина
Река Ока
Богородицкий Оранский мужской монастырь
Это настоящее путешествие по юго-западу Нижегородского края, с переменой декораций. Я покажу вам три красивых 🤩 старинных города!
В Богородске мы познакомимся с настоящими гончарами и их неповторимыми изделиями. Павлово нам откроет свои кузнечные секреты и секреты вкусной кухни 🥧 ресторана «Династия». А островной Свято-Троицкий женский монастырь обогатит наше путешествие духовностью.
И это ещё не всё. По дороге назад мы прикоснёмся к святыне – Оранской Владимирской иконе Божией Матери.
+Что входит
Автомобиль
Услуги гида
–Что не входит
Питание
Стоимость входных билетов в музеи
Пожертвования в храме
Начало и место завершения
🚩 Гостиница в Нижнем Новгороде
Трансфер проводится С понедельника по пятницу в 9:00
Это услуги индивидуального трансфера, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.