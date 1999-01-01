Путешествие по Березополью: три города Нижегородской области

Борис С.
Борис С. – Гид из Нижнего Новгорода
Это настоящее путешествие по юго-западу Нижегородского края, с переменой декораций.

Я покажу вам три красивых 🤩 старинных города!
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Трансфер

10 000 ₽ за экскурсию

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Путешествие по Березополью: три города Нижегородской области
Путешествие по Березополью: три города Нижегородской области

Что вы увидите

  • Город Богородск
  • Троицкий островоезерский женский монастырь
  • Город Павлово
  • Купеческие дома на Нижегородской улице
  • Памятники павловским гусиным боям и павловскому лимону
  • Великолепный музей в доме купца Гомулина
  • Река Ока
  • Богородицкий Оранский мужской монастырь
Это настоящее путешествие по юго-западу Нижегородского края, с переменой декораций. Я покажу вам три красивых 🤩 старинных города!
В Богородске мы познакомимся с настоящими гончарами и их неповторимыми изделиями. Павлово нам откроет свои кузнечные секреты и секреты вкусной кухни 🥧 ресторана «Династия». А островной Свято-Троицкий женский монастырь обогатит наше путешествие духовностью.
И это ещё не всё. По дороге назад мы прикоснёмся к святыне – Оранской Владимирской иконе Божией Матери.
+Что входит
  • Автомобиль
  • Услуги гида
Что не входит
  • Питание
  • Стоимость входных билетов в музеи
  • Пожертвования в храме
Начало и место завершения
🚩 Гостиница в Нижнем Новгороде
Путешествие по Березополью: три города Нижегородской области
Путешествие по Березополью: три города Нижегородской области
Путешествие по Березополью: три города Нижегородской области
Путешествие по Березополью: три города Нижегородской области
Путешествие по Березополью: три города Нижегородской области

Трансфер проводится С понедельника по пятницу в 9:00

  • Это услуги индивидуального трансфера, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать вопрос о трансфере до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Борис С.
Борис С.
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