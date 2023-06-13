Вокруг Нижнего. Экскурсия-конструктор на вашем авто

Список увлекательных путешествий на выбор в любой уголок Нижегородской области
Дорогие друзья! Рад приветствовать вас на древней Нижегородской земле! Вы находитесь на страничке экскурсии-конструктора — единственной в своем роде площадке, на которой вы можете собрать пакет из заинтересовавших вас прогулок практически в любые уголки Нижегородской области, известные и не очень.
4.96
25 отзывов
Вокруг Нижнего. Экскурсия-конструктор на вашем авто
Вокруг Нижнего. Экскурсия-конструктор на вашем авто
Вокруг Нижнего. Экскурсия-конструктор на вашем авто
Ближайшие даты:
10
фев11
фев22
фев23
фев24
фев25
фев1
мар
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00

Описание экскурсии

За 10 лет непрерывных путешествий по нашему региону я объездил его, как говорится, вдоль и поперек, посещая музеи, библиотеки, общаясь с местными жителями. У нас на Нижегородчине (пускай и в миниатюре) есть почти все: горы и моря; леса и поля; тихая провинция и шумный мегаполис; пески и черноземы; древние народные промыслы и современное промышленное производство… Я люблю и знаю свой Нижегородский край — и с удовольствием познакомлю с ним вас!

Обратите внимание: это экскурсия-конструктор, то есть маршрут подстраивается под ваши запросы. В описании перечислены многие достопримечательности, которые мы можем изучить — из них вам нужно выбрать те, которые вам наиболее интересны.

Программы на выбор

«На горах»:

  • Совсем рядом с Н. Новгородом, в Богородском районе — «Нижегородский Версаль». Это бывшие дворянские усадьбы с интересными архитектурными ансамблями, тенистыми парками и рукотворными прудиками: Приклонских-Рукавишниковых в Подвязье, Бестужевых-Рюминых в Кудрёшках, Шереметевых в Лазареве, Улыбышева в Лукине; а также древний Дудин и Оранский монастыри.
  • Чуть подальше, в том же направлении, находится старинный металлообрабатывающий район, у которого есть своя столица — город Палово-на-Оке. Местные «левши» изготавливали удивительные замки различных размеров: от миниатюрных, «с блоху», до царь-замка. Здесь же вывели специальный сорт павловского лимона и выпускают легендарный автобус-вездеход — неубиваемый «ПАЗик». Помимо очень красивых заокских далей в окрестностях Павлова можно посетить старинный и очень маленький живописный городок Горбатов, а также «монастырь на острове» — под Ворсмой.
  • У нас, на юге Нижегородской области, случился феномен «Болдинской осени»: в имении своего отца, Большом Болдине, за три месяца А. С. Пушкин написал необыкновенно много великолепных произведений. Сегодня можно посетить музей-заповедник А. С. Пушкина «Болдино», а также увидеть мемориальные окрестности: музей сказок и парк в сельце Львовка, рощу «Лучинник», единственное владение самого поэта — деревню Кистенево (помните «Дубровского»?), а также имение соседей по поместью — Апраксино. Места там удивительные, воздух свежий — очень рекомендую!
  • Четвертый удел Божьей Матери — это в Дивееве, недалеко от Саровского монастыря. Знаменитый Дивеевский монастырь, связанный с жизнью преподобного Серафима Саровского, выглядит как мираж, когда к нему подъезжаешь по дороге, бегущей через поля. В окрестностях — множество целебных источников. В том же направлении, но уже в Мордовии, на р. Мокша находится Санаксарский монастырь — очень намоленное и красивое место.
  • На берегах одной из самых извилистых, петляющих речек в Европе с говорящим названием — Пьяна — множество всего интересного: в одном месте попадаешь на Малый Кавказ, только «горы» образованы карстовыми провалами с пещерами (Студенческая, Старцева яма, Бутылочное горлышко — в ней как в лисьей норе оказываешься! — и т. д.), в другом месте попадаешь в тенистые парки двух близких, но очень разных усадеб, одна помещиков Пашковых, другая — барона Жомини…
  • В 100 км. на юг от Н. Новгорода — в двух соседних селах родились патриарх Никон и протопоп Аввакум, а рядом «маленькое чудо» поселок Большое Мурашкино, вотчина боярина Морозова. Тут можно изучать историю архитектуры, гуляя по одной лишь улице, на которой настоящая «выставка» купеческих особняков, отстроенных в различных стилях! А еще живописные мостики через Сундовик, остатки крепостного вала и чудесный музейчик.
  • На границе с нашей областью, на берегу красавицы Оки раскинут один из самых древних городов русских — Муром, прославленный былинным богатырем Ильей, что из с. Карачарово. Сегодня бренд города — монастыри. Но город интересен и гражданской архитектурой, и самым красивым мостом в России — вантовым, перекинутым через Оку. Исторические улочки, интересные музеи и свежие калачи – все это нас ждет в Муроме!

«В лесах»:

  • Легендарное Светлояр-озеро, в водах которого скрылся от разграбления татарами град Китеж, ставший невидимым. Озеро и окрестности, удивительно красивые, овеяны множеством преданий: что быль, а что — правда, лучше узнать на месте, посетив музей, искупавшись в озере и прогулявшись до ключика Кибелек.
  • Настоящая столица лесного заволжья — Семенов. Небольшой городок получил планировку на манер Парижа, а прославился как центр старообрядчества и хохломской росписи. В окрестностях — множество бывших скитов, в том числе знаменитый Комаровский.
  • На берегу Волги находится белоснежный Макарьевский монастырь. Основанный уроженцем Н. Новгорода преподобным Макарием он дал название самой крупной ярмарке в Европе, которая шумела под стенами монастыря каждый год в течение почти 200 лет! В монастыре очень уютно, а его панорамы с любой точки оставляют неизгладимое впечатление!
  • Древняя Балахна — город-спутник Н. Новгорода — может похвалиться набором церквей 16-19 веков*: здесь и самый древний храм на территории Нижегородской области (в честь взятия Казани), и самый нарядный (украшенный великолепными поливными изразцами работы местных мастеров), и немалых размеров кладбищенский (такому и в губернском городе быть прилично!). Сам же город возник как центр соледобычи — и сейчас можно увидеть остатки рассолоподъемных труб на Волге, а также погулять по парку на месте балахнинской крепости и вспомнить Кузьму Минина — инициатора и соруководителя Нижегородского ополчения. Кстати, рядом находятся «Жары» — обширная область, принадлежавшая роду Пожарских, куда тоже можно заглянуть!
  • Полчаса на электричке — и мы окажемся в столице советской химии, Дзержинске. Индустриальный центр строился с 30-х годов XX века среди сосновых боров, вблизи дачных поселков, где любили отдыхать Горький и Шаляпин. Отлично спланированный исторический центр поражает монументальностью зданий, выстроенных в период освоения классического наследия (по-нашему, «сталинок»). Здесь есть своя «высотка со шпилем», дендрарий. Пожалуй, только в Дзержинске и только в одном его микрорайоне можно снова оказаться на территории СССР (почему — расскажу при прогулке). Несмотря на то, что в окрестностях города масса заводов, Дзержинск удивляет и привлекает своей ухоженностью и озелененностью. Недалеко от города, на живописной излучине Оки, стоит уникальная гиперболоидная башня конструкции гениального В. Г. Шухова.
  • Прямо на трассе Москва — Н. Новгород перед воротами области приютился на берегу Клязьмы древний городок — Гороховец. Его уникальность в том, что он активно застраивался в 17 в., а потом как бы впал в спячку — и в таком законсервированном виде сегодня встречает туристов тремя монастырями, собором, деревянными особняками-теремами в стиле модерн и — внимание! — семью белокаменными палатами, которых всего-то в России сохранилось 20 экземпляров… И все это великолепие можно обозревать с высоты Никольской горы!

Читайте! Выбирайте! Заказывайте!

И пожалуйста, бронируйте экскурсии заранее!

Организационные детали

Экскурсию можно провести только на автомобиле путешественников. В нём должно быть место для гида

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Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 25 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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О
13 июн 2023
Очень приятное путешествие в окрестностях Нижнего Новгорода. Уверена, что в нашей семье каждый узнал много для себя интересного. Провели в путешествии целый день, ездили в Городец. По дороге делали несколько остановок, Алексей рассказывал о своём крае с большой любовью и трепетом. Познавательно, поучительно, мозговой штурм для подростка, да и взрослым тоже))) останется в памяти и в наших сердцах
Юрий
6 мая 2023
Алексей - прекрасный гид, день прошел интересно и познавательно по индивидуальному маршруту. О каждом городе Нижегородской области, в котором были, рассказал множество интересных и познавательных фактов и историй, показал все значимые места. Рекомендация самая отличная!
Н
17 апр 2023
Вместе с Алексеем мы сконструировали поездку из Нижнего Новгорода до Мурома через Богородск, Ворсму, Павлово. Получалась отличная экскурсия! Алексей - замечательный рассказчик. Очень грамотная, хорошо структурированная подача материала. Хорошо продуманный (с учетом наших пожеланий) маршрут. Мы получили истинное удовольствие. Если приедем еще раз, обязательно обратимся к Алексею. Будем рекомендовать его нашим друзьям!
Н
29 апр 2022
Ездили с Алексеем в Гороховец и Муром. Алексей - прекрасный рассказчик, знаток истории, приятный в общении и пунктуальный человек. Искренне благодарим Алексея и водителя Александра за приятные впечатления о красотах, истории, традициях русского края и нижегородцах.
О
21 апр 2022
Алексей - человек влюбленный в свой край. И он передает это отношение другим - хочется ещё и ещё любоваться тем, что тебя окружает: будь то детали деревянного зодчества или бескрайние
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просторы за Волгой. Алексей интересный и эрудированный рассказчик, и с радостью делится своими знаниями. Он учитывает все пожелания заказчика, поэтому экскурсия с ним доставляет настоящее удовольствие и запоминается надолго. Если ещё раз приедем в Нижний Новгород, то обязательно обратимся к Алексею и посмотрим ещё какие-нибудь интересные места. Потому что в том числе и благодаря Алексею, нам очень понравилось в Нижнем и его окрестностях.

С
20 апр 2022
Отличная экскурсия: Арзамас-Дивеево-Выкса. Пповели весь день с Алексеем будто прочитали крсткий курс истории Нижегородской губернии: информативно, увлекательно, насыщенно и просто здорово! Впечатлений масса, положительных эмоций ещё больше, а Алексей - гид от Бога! И очень заботливый)
Ольга
4 апр 2022
Были на экскурсии в Гороховце с Алексеем и Денисом! Рекомендую! Отличная экскурсия, не пожалеете!
А
29 мар 2022
Прекрасная экскурсия от замечательного гида! Ездили вместе с Алексеем в чудный Гороховец. Забрали на хорошей и чистой машине от отеля, по дороге был интересный рассказ про сам Нижний (хочется еще
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отметить аккуратную езду водителя Дениса - ему тоже большое спасибо!). Сам маршрут выстроен очень продумано - увидели и рассмотрели все, что хотели. У Алексея отличные знания города, местной истории и, самое главное, - реальной жизни людей. Всегда найдется интересный случай из личного опыта. Впечатления по итогу остались самые положительные и теплые. Непременно обратимся к Алексею, если еще раз будем в Нижнем.

Анна
21 янв 2022
У меня был двойной запрос на экскурсию - посмотреть Городец с заездом в деревню Заборово, посмотреть не только достопримечательности места и узнать историю, но и найти и посетить место моего
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рождения. Изначально, я планировала посмотреть деревню где я родилась, но Алексей и водитель Денис помогли мне найти и роддом (сейчас это поликлиника), и место проживания и работы моих родителей! Для меня это было очень важно и волнительно, и точно скажу, что без помощи и поддержки Алексея я бы вряд ли все нашла! Спасибо огромное! Алексей любит свою работу, место где живет и это передается участникам поездки. Пунктуальность, со-настроенность, деликатность и умение Алексея интересно рассказывать сделали мою поездку незабываемой. Его участие в поисках моего "прошлого" - это моя особая благодарность!! Обязательно буду планировать новые поездки с Алексеем и водителем Денисом.

Елена
14 июл 2021
Алексй - один из самых лучших гидов, с которыми приходилось иметь дело за долгую историю путешествий. Нас было трое - и мы с подругой 50++ и ее свекровь 95 лет.
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Экскурсия была составлена в учетом нащих физических возможностей. но при этом ни одной потери в широте представленной информации и ее структуре. Очень ясно и структурировано подаевался материал, все олично запоминалось и узнавалось. Алексей и Денис обращались с нами с неизменной деликатностью в отношении режима питания. санитарных остановок, возможности передохнуть. За 3 дня Алексей с водителем Денисом провезли нас по индивидуально составленному маршруту. Гороховец (великолепный рассказ, панорамы, музей, церкви). Павлов (исторический музей, постройки, улицы, исторические личености), Дивеево (Храмовый комплекс). - ночевка - Выездное и Арзамас (фантастическая экусрсия по дому Горького, музей Гайдара, памятники, панорамы, обзорные площадки), Болдино,Львовка -переезд в Нижний Новогород - ночевка - экскурсия по городу. Материал отлично структурирован, уместно перемежался на длинных перегонах аудиозаписями песен, посвященных событиям и людям по теме, чтением стихов, и даже на самой длинном перегоне от Болдино до Нижнего Алексаей поставил нам аудиоспектакли" Повести Белкина"

С
2 июл 2021
Экскурсия в Семенов и озеро Светлояр. Всё понравилось, интересные места.
Галина
25 июн 2021
Увидели такие красоты Нижегородского края,о каких можно было только мечтать. Дух захватывает от увиденного. Отдельное спасибо водителю Денису. Внимательный и профессиональный человек. Большое спасибо за экскурсию.
Галина
25 июн 2021
от экскурсовода и экскурсии остались в восторге. прекрасное изложение материала и отношение к людям. откликался на все пожелания. большое спасибо.
А
19 окт 2020
Маршрут на один день, с нами путешествовал ребенок 7-ми лет.
Получилось так: Нижний Новгород - Алешково - Кудрешки - Ворсма (монастырь на острове) - Богородск (город и музей керамики с мастер-классом
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и экскурсией) - Павлово (исторический музей с экскурсией, город) - Дуденево (вид на башню Шухова с вечерней подсветкой).
Поскольку большая часть "движухи" - на воздухе плюс видовые места, желательна хорошая погода, хотя бы без дождя.
Гид Алексей - очень знающий, составили маршрут по его предложениям, исходя из примерного направления и состава участников.
Очень рекомендую.

А
28 сен 2020
Отличная экскурсия! Окрестности города гораздо интереснее самого Нижнего Новгорода. Алексей отличный рассказчик и действительно краевед. Это не просто стандартный рассказ выученный и поставленный на поток, а реально индивидуальная экскурсия с посещением таких интересных мест, о которых даже в интернете упоминаний нет. Автомобиль тоже отличный, чистый, комфортный. Всем крайне рекомендую!

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