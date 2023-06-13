Дорогие друзья! Рад приветствовать вас на древней Нижегородской земле! Вы находитесь на страничке экскурсии-конструктора — единственной в своем роде площадке, на которой вы можете собрать пакет из заинтересовавших вас прогулок практически в любые уголки Нижегородской области, известные и не очень.

Описание экскурсии

За 10 лет непрерывных путешествий по нашему региону я объездил его, как говорится, вдоль и поперек, посещая музеи, библиотеки, общаясь с местными жителями. У нас на Нижегородчине (пускай и в миниатюре) есть почти все: горы и моря; леса и поля; тихая провинция и шумный мегаполис; пески и черноземы; древние народные промыслы и современное промышленное производство… Я люблю и знаю свой Нижегородский край — и с удовольствием познакомлю с ним вас!

Обратите внимание: это экскурсия-конструктор, то есть маршрут подстраивается под ваши запросы. В описании перечислены многие достопримечательности, которые мы можем изучить — из них вам нужно выбрать те, которые вам наиболее интересны.

Программы на выбор

«На горах»:

Совсем рядом с Н. Новгородом, в Богородском районе — «Нижегородский Версаль» . Это бывшие дворянские усадьбы с интересными архитектурными ансамблями, тенистыми парками и рукотворными прудиками: Приклонских-Рукавишниковых в Подвязье, Бестужевых-Рюминых в Кудрёшках, Шереметевых в Лазареве, Улыбышева в Лукине; а также древний Дудин и Оранский монастыри.

. Это бывшие дворянские усадьбы с интересными архитектурными ансамблями, тенистыми парками и рукотворными прудиками: Приклонских-Рукавишниковых в Подвязье, Бестужевых-Рюминых в Кудрёшках, Шереметевых в Лазареве, Улыбышева в Лукине; а также древний Дудин и Оранский монастыри. Чуть подальше, в том же направлении, находится старинный металлообрабатывающий район, у которого есть своя столица — город Палово-на-Оке . Местные «левши» изготавливали удивительные замки различных размеров: от миниатюрных, «с блоху», до царь-замка. Здесь же вывели специальный сорт павловского лимона и выпускают легендарный автобус-вездеход — неубиваемый «ПАЗик». Помимо очень красивых заокских далей в окрестностях Павлова можно посетить старинный и очень маленький живописный городок Горбатов , а также «монастырь на острове» — под Ворсмой.

. Местные «левши» изготавливали удивительные замки различных размеров: от миниатюрных, «с блоху», до царь-замка. Здесь же вывели специальный сорт павловского лимона и выпускают легендарный автобус-вездеход — неубиваемый «ПАЗик». Помимо очень красивых заокских далей в окрестностях Павлова можно посетить старинный и очень маленький живописный , а также — под Ворсмой. У нас, на юге Нижегородской области, случился феномен «Болдинской осени»: в имении своего отца, Большом Болдине , за три месяца А. С. Пушкин написал необыкновенно много великолепных произведений. Сегодня можно посетить музей-заповедник А. С. Пушкина «Болдино» , а также увидеть мемориальные окрестности: музей сказок и парк в сельце Львовка, рощу «Лучинник», единственное владение самого поэта — деревню Кистенево (помните «Дубровского»?), а также имение соседей по поместью — Апраксино. Места там удивительные, воздух свежий — очень рекомендую!

, за три месяца А. С. Пушкин написал необыкновенно много великолепных произведений. Сегодня можно посетить , а также увидеть мемориальные окрестности: музей сказок и парк в сельце Львовка, рощу «Лучинник», единственное владение самого поэта — деревню Кистенево (помните «Дубровского»?), а также имение соседей по поместью — Апраксино. Места там удивительные, воздух свежий — очень рекомендую! Четвертый удел Божьей Матери — это в Дивееве, недалеко от Саровского монастыря. Знаменитый Дивеевский монастырь , связанный с жизнью преподобного Серафима Саровского, выглядит как мираж, когда к нему подъезжаешь по дороге, бегущей через поля. В окрестностях — множество целебных источников . В том же направлении, но уже в Мордовии, на р. Мокша находится Санаксарский монастырь — очень намоленное и красивое место.

, связанный с жизнью преподобного Серафима Саровского, выглядит как мираж, когда к нему подъезжаешь по дороге, бегущей через поля. В окрестностях — множество . В том же направлении, но уже в Мордовии, на р. Мокша находится — очень намоленное и красивое место. На берегах одной из самых извилистых, петляющих речек в Европе с говорящим названием — Пьяна — множество всего интересного: в одном месте попадаешь на Малый Кавказ , только «горы» образованы карстовыми провалами с пещерами (Студенческая, Старцева яма, Бутылочное горлышко — в ней как в лисьей норе оказываешься! — и т. д.), в другом месте попадаешь в тенистые парки двух близких, но очень разных усадеб, одна помещиков Пашковых, другая — барона Жомини…

— множество всего интересного: в одном месте попадаешь на , только «горы» образованы карстовыми провалами с пещерами (Студенческая, Старцева яма, Бутылочное горлышко — в ней как в лисьей норе оказываешься! — и т. д.), в другом месте попадаешь в тенистые парки двух близких, но очень разных усадеб, одна помещиков Пашковых, другая — барона Жомини… В 100 км. на юг от Н. Новгорода — в двух соседних селах родились патриарх Никон и протопоп Аввакум, а рядом «маленькое чудо» поселок Большое Мурашкино , вотчина боярина Морозова. Тут можно изучать историю архитектуры, гуляя по одной лишь улице, на которой настоящая «выставка» купеческих особняков, отстроенных в различных стилях! А еще живописные мостики через Сундовик, остатки крепостного вала и чудесный музейчик.

, вотчина боярина Морозова. Тут можно изучать историю архитектуры, гуляя по одной лишь улице, на которой настоящая «выставка» купеческих особняков, отстроенных в различных стилях! А еще живописные мостики через Сундовик, остатки крепостного вала и чудесный музейчик. На границе с нашей областью, на берегу красавицы Оки раскинут один из самых древних городов русских — Муром, прославленный былинным богатырем Ильей, что из с. Карачарово. Сегодня бренд города — монастыри. Но город интересен и гражданской архитектурой, и самым красивым мостом в России — вантовым, перекинутым через Оку. Исторические улочки, интересные музеи и свежие калачи – все это нас ждет в Муроме!

«В лесах»:

Легендарное Светлояр-озеро , в водах которого скрылся от разграбления татарами град Китеж, ставший невидимым. Озеро и окрестности, удивительно красивые, овеяны множеством преданий: что быль, а что — правда, лучше узнать на месте, посетив музей, искупавшись в озере и прогулявшись до ключика Кибелек.

, в водах которого скрылся от разграбления татарами град Китеж, ставший невидимым. Озеро и окрестности, удивительно красивые, овеяны множеством преданий: что быль, а что — правда, лучше узнать на месте, посетив музей, искупавшись в озере и прогулявшись до ключика Кибелек. Настоящая столица лесного заволжья — Семенов . Небольшой городок получил планировку на манер Парижа, а прославился как центр старообрядчества и хохломской росписи. В окрестностях — множество бывших скитов, в том числе знаменитый Комаровский.

. Небольшой городок получил планировку на манер Парижа, а прославился как центр старообрядчества и хохломской росписи. В окрестностях — множество бывших скитов, в том числе знаменитый Комаровский. На берегу Волги находится белоснежный Макарьевский монастырь . Основанный уроженцем Н. Новгорода преподобным Макарием он дал название самой крупной ярмарке в Европе, которая шумела под стенами монастыря каждый год в течение почти 200 лет! В монастыре очень уютно, а его панорамы с любой точки оставляют неизгладимое впечатление!

. Основанный уроженцем Н. Новгорода преподобным Макарием он дал название самой крупной ярмарке в Европе, которая шумела под стенами монастыря каждый год в течение почти 200 лет! В монастыре очень уютно, а его панорамы с любой точки оставляют неизгладимое впечатление! Древняя Балахна — город-спутник Н. Новгорода — может похвалиться набором церквей 16-19 веков*: здесь и самый древний храм на территории Нижегородской области (в честь взятия Казани), и самый нарядный (украшенный великолепными поливными изразцами работы местных мастеров), и немалых размеров кладбищенский (такому и в губернском городе быть прилично!). Сам же город возник как центр соледобычи — и сейчас можно увидеть остатки рассолоподъемных труб на Волге, а также погулять по парку на месте балахнинской крепости и вспомнить Кузьму Минина — инициатора и соруководителя Нижегородского ополчения. Кстати, рядом находятся «Жары» — обширная область, принадлежавшая роду Пожарских, куда тоже можно заглянуть!

— город-спутник Н. Новгорода — может похвалиться набором церквей 16-19 веков*: здесь и самый древний храм на территории Нижегородской области (в честь взятия Казани), и самый нарядный (украшенный великолепными поливными изразцами работы местных мастеров), и немалых размеров кладбищенский (такому и в губернском городе быть прилично!). Сам же город возник как центр соледобычи — и сейчас можно увидеть остатки рассолоподъемных труб на Волге, а также погулять по парку на месте балахнинской крепости и вспомнить Кузьму Минина — инициатора и соруководителя Нижегородского ополчения. Кстати, рядом находятся «Жары» — обширная область, принадлежавшая роду Пожарских, куда тоже можно заглянуть! Полчаса на электричке — и мы окажемся в столице советской химии, Дзержинске . Индустриальный центр строился с 30-х годов XX века среди сосновых боров, вблизи дачных поселков, где любили отдыхать Горький и Шаляпин. Отлично спланированный исторический центр поражает монументальностью зданий, выстроенных в период освоения классического наследия (по-нашему, «сталинок»). Здесь есть своя «высотка со шпилем», дендрарий. Пожалуй, только в Дзержинске и только в одном его микрорайоне можно снова оказаться на территории СССР (почему — расскажу при прогулке). Несмотря на то, что в окрестностях города масса заводов, Дзержинск удивляет и привлекает своей ухоженностью и озелененностью. Недалеко от города, на живописной излучине Оки, стоит уникальная гиперболоидная башня конструкции гениального В. Г. Шухова.

. Индустриальный центр строился с 30-х годов XX века среди сосновых боров, вблизи дачных поселков, где любили отдыхать Горький и Шаляпин. Отлично спланированный исторический центр поражает монументальностью зданий, выстроенных в период освоения классического наследия (по-нашему, «сталинок»). Здесь есть своя «высотка со шпилем», дендрарий. Пожалуй, только в Дзержинске и только в одном его микрорайоне можно снова оказаться на территории СССР (почему — расскажу при прогулке). Несмотря на то, что в окрестностях города масса заводов, Дзержинск удивляет и привлекает своей ухоженностью и озелененностью. Недалеко от города, на живописной излучине Оки, стоит уникальная гиперболоидная башня конструкции гениального В. Г. Шухова. Прямо на трассе Москва — Н. Новгород перед воротами области приютился на берегу Клязьмы древний городок — Гороховец. Его уникальность в том, что он активно застраивался в 17 в., а потом как бы впал в спячку — и в таком законсервированном виде сегодня встречает туристов тремя монастырями, собором, деревянными особняками-теремами в стиле модерн и — внимание! — семью белокаменными палатами, которых всего-то в России сохранилось 20 экземпляров… И все это великолепие можно обозревать с высоты Никольской горы!

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И пожалуйста, бронируйте экскурсии заранее!

Организационные детали

Экскурсию можно провести только на автомобиле путешественников. В нём должно быть место для гида