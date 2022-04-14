Ворсма и Павлово - к мастеровым, купцам и оружейникам

Познакомиться со старинными городами Березополья и проникнуться духом нижегородской провинции

Индивидуальная
Окское правобережье замечательно не только пейзажами, но и самобытной историей древних поселений.

В путешествии вы увидите, как в Березополье переплелись русская и мордовская культуры.

Откроете один из самых фотогеничных монастырей Центральной России.

И узнаете, как жили и развивались Ворсма и Павлово — поговорим об умельцах края, а еще о лимонах, канарейках и гусиных боях.
Ворсма и Павлово - к мастеровым, купцам и оружейникам
Ворсма и Павлово - к мастеровым, купцам и оружейникам
Ворсма и Павлово - к мастеровым, купцам и оружейникам
Ворсма и Павлово - к мастеровым, купцам и оружейникам
Ворсма и Павлово - к мастеровым, купцам и оружейникам
Ворсма и Павлово - к мастеровым, купцам и оружейникам
Ворсма и Павлово - к мастеровым, купцам и оружейникам
Ворсма и Павлово - к мастеровым, купцам и оружейникам
Ворсма и Павлово - к мастеровым, купцам и оружейникам
Ворсма и Павлово - к мастеровым, купцам и оружейникам
Ворсма и Павлово - к мастеровым, купцам и оружейникам
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Что вас ожидает

Березополье, озеро Тосканка и монастырь

В дороге по правому берегу Оки я расскажу, как в 14 веке начал свою историю особый район и почему здесь издревле селился мастеровой люд — кожевенники, оружейники, гончары. Подъехав к карстовому озеру, вы увидите на одном из островов живописную обитель — Свято-Троицкий Островоезерский монастырь. Узнаете о князьях Черкасских, построивших комплекс, и полюбуетесь гармонией пейзажей с седой стариной монастырских стен.

Ворсма — город оружейников

Недалеко от озера вы посетите город, где я расскажу о славе местных оружейников, работавших здесь ещё в допетровские годы, и периоде, когда в Ворсме существовал единственный в СНГ завод хирургического инструмента. В местной оружейной лавке вы сможете приобрести различные ножевые сувениры и кухонные принадлежности.

Павлово: замочная столица и дух купечества

Вы погуляете по центру аутентичного русского городка, где время будто остановилось. Рассмотрите купеческие дома начала 20 века, пройдете по торговым рядам и извилистым улочкам, оцените панорамы полноводной реки с красивой набережной. Послушаете рассказы о павловских лимонах, канарейках и знаменитых гусиных боях. А в маленьком краеведческом музее, размещенном в богатом доме купца, познакомитесь с тяжелой жизнью простых мастеров, осмотрите большую коллекцию навесных замков и узнаете, как город стал «замочной столицей государства».

Организационные детали

Дополнительные расходы — трансфер (если вы не на своей машине) 5000 руб. /группу, билет в краеведческий музей 30-75 руб. /человека, обед по желанию.

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 7 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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