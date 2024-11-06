Ворсма и Павлово - к мастеровым, купцам и оружейникам
Путешествие в Ворсму и Павлово подарит вам уникальный опыт: история, культура и ремесла в одном маршруте. Узнайте больше о жизни мастеров и купцов
Экскурсия по правобережью Оки предлагает погружение в историю Ворсмы и Павлова. Здесь переплетаются русская и мордовская культуры, а пейзажи радуют глаз.
Участники узнают о ремесленных традициях, посетят Свято-Троицкий Островоезерский монастырь и познакомятся с историей местных оружейников. Павлово удивит своей архитектурой и духом купечества. Это идеальная возможность для любителей истории и культуры
Лучшее время для посещения Ворсмы и Павлова - с мая по сентябрь, когда погода наиболее комфортная для прогулок и осмотра достопримечательностей. В это время природа радует яркими красками, а дни длинные и тёплые. В октябре и апреле также можно насладиться путешествием, но стоит учитывать возможные дожди. Зимой экскурсия тоже возможна, но лучше подготовиться к холодной погоде и снегу.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Свято-Троицкий Островоезерский монастырь
Краеведческий музей
Описание экскурсии
Березополье, озеро Тосканка и монастырь
В дороге по правому берегу Оки я расскажу, как в 14 веке начал свою историю особый район и почему здесь издревле селился мастеровой люд — кожевенники, оружейники, гончары. Подъехав к карстовому озеру, вы увидите на одном из островов живописную обитель — Свято-Троицкий Островоезерский монастырь. Узнаете о князьях Черкасских, построивших комплекс, и полюбуетесь гармонией пейзажей с седой стариной монастырских стен.
Ворсма — город оружейников
Недалеко от озера вы посетите город, где я расскажу о славе местных оружейников, работавших здесь ещё в допетровские годы, и периоде, когда в Ворсме существовал единственный в СНГ завод хирургического инструмента. В местной оружейной лавке вы сможете приобрести различные ножевые сувениры и кухонные принадлежности.
Павлово: замочная столица и дух купечества
Вы погуляете по центру аутентичного русского городка, где время будто остановилось. Рассмотрите купеческие дома начала 20 века, пройдете по торговым рядам и извилистым улочкам, оцените панорамы полноводной реки с красивой набережной. Послушаете рассказы о павловских лимонах, канарейках и знаменитых гусиных боях. А в маленьком краеведческом музее, размещенном в богатом доме купца, познакомитесь с тяжелой жизнью простых мастеров, осмотрите большую коллекцию навесных замков и узнаете, как город стал «замочной столицей государства».
Организационные детали
Дополнительные расходы — трансфер (если вы не на своей машине) 5000 руб. /группу, билет в краеведческий музей 30-75 руб. /человека, обед по желанию. При необходимости аренды транспорта сообщите заранее — не позднее, чем за 3 дня до экскурсии.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Павел — ваш гид в Нижнем Новгороде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2014 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 11106 туристов
Окончил исторический факультет Мининского университета. Краевед, знаток города прошлого и позапрошлого веков, могу составить индивидуальные маршруты для каждого.
Отзывы и рейтинг
4.4
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Наталья
Были на экскурсии 03.11.24г. Павлу огромное спасибо. Он прекрасный рассказик. Даже нашему подростку было интересно. Павел показал монастырь с озером. Красота необыкновенная. Потом Павлово и немого Ворсму. В любое время читать дальшеуменьшить
года можно брать эту экскурсию. Мои мужчины в восторге от оружия и замков. Повезло, что в музее в Павлово попали на бесплатную экскурсию. Павел много рассказывал по дороге, отвечал на все наши вопросы очень подробно и интересно. Собираемся в следующий раз с Павлом в Гороховец и обязательно посоветуем экскурсии с ним друзьям. Поверьте, нам есть с чем сравнивать, это не первый экскурсовод, с которым мы путешествуем, но это был лучший экскурсовод в нашей поездке в Нижний.
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А
Александр
Экскурсия оставила прекрасные впечатления. Самое интересное, что бронируя её, я воспринимал Павлово как приложение к поездке за ножами, а в итоге больше всего запомнились монастырь на острове в Ворсме и старые дома в Павлово. Спасибо за то что не было отдельной поездки в Ворсму.
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Н
Надежда
Наш гид старался раскрасить поездку своим повествованием. Рассказывал о крае, сообщал об этнографических и культурных особенностях мест, которые мы проезжали. Но поездка и увиденное не стоит совершенно заплаченных денег. В читать дальшеуменьшить
Ворсме (малюсеньком и мало ухоженным селе) кроме магазина ножей смотреть вообще нечего… Павловск несколько лучше. К сожалению, сложилось впечатление, что окружающие нас строения и здания неизвестны гиду. Вместе с ним по QR коду мы узнавали историю тех или иных зданий и особняков. Кроме островного монастыря, расположенного недалеко от Ворсмы и вспомнить нечего. Браво нашему гиду, который, как мог, всю дорогу погружал нас в славное прошлое этих мест. Надо бы организаторам маршрута самим проехать по нему, чтобы оценить его недостатки и умерить свой финансовый аппетит
Павел
Ответ организатора:
Очень огорчён тем,что прекрасные виды монастыре не смогли помочь забыть достаточно заурядные улицы посёлка Ворсмы. Вероятнее всего,что виновата частью дождливая читать дальшеуменьшить
погода. Впрочем,каждый человек несомненно обладает правом выносить свою оценку. Это касается не только посёлков,городов или стран… могут нравится или нет писатель,спектакль или даже марка жевательной резинки. Спасибо за достаточно высокую вашу оценку моих скромных усилий. Относительно цены. Оплата машины с водителем очень высока(это не менее семи часов и возможные пробки). Гид проводит все эти семь часов с вами,это тоже его часы. Аванс же остаётся на сайте и обговорён условиями экскурсии. Мне жаль,что так получилось.
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