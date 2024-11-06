Лучшее время для посещения Ворсмы и Павлова - с мая по сентябрь, когда погода наиболее комфортная для прогулок и осмотра достопримечательностей. В это время природа радует яркими красками, а дни длинные и тёплые. В октябре и апреле также можно насладиться путешествием, но стоит учитывать возможные дожди. Зимой экскурсия тоже возможна, но лучше подготовиться к холодной погоде и снегу.

Экскурсия по правобережью Оки предлагает погружение в историю Ворсмы и Павлова. Здесь переплетаются русская и мордовская культуры, а пейзажи радуют глаз. Участники узнают о ремесленных традициях, посетят Свято-Троицкий Островоезерский монастырь и познакомятся с историей местных оружейников. Павлово удивит своей архитектурой и духом купечества. Это идеальная возможность для любителей истории и культуры

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-3 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Березополье, озеро Тосканка и монастырь

В дороге по правому берегу Оки я расскажу, как в 14 веке начал свою историю особый район и почему здесь издревле селился мастеровой люд — кожевенники, оружейники, гончары. Подъехав к карстовому озеру, вы увидите на одном из островов живописную обитель — Свято-Троицкий Островоезерский монастырь. Узнаете о князьях Черкасских, построивших комплекс, и полюбуетесь гармонией пейзажей с седой стариной монастырских стен.

Ворсма — город оружейников

Недалеко от озера вы посетите город, где я расскажу о славе местных оружейников, работавших здесь ещё в допетровские годы, и периоде, когда в Ворсме существовал единственный в СНГ завод хирургического инструмента. В местной оружейной лавке вы сможете приобрести различные ножевые сувениры и кухонные принадлежности.

Павлово: замочная столица и дух купечества

Вы погуляете по центру аутентичного русского городка, где время будто остановилось. Рассмотрите купеческие дома начала 20 века, пройдете по торговым рядам и извилистым улочкам, оцените панорамы полноводной реки с красивой набережной. Послушаете рассказы о павловских лимонах, канарейках и знаменитых гусиных боях. А в маленьком краеведческом музее, размещенном в богатом доме купца, познакомитесь с тяжелой жизнью простых мастеров, осмотрите большую коллекцию навесных замков и узнаете, как город стал «замочной столицей государства».

Организационные детали

Дополнительные расходы — трансфер (если вы не на своей машине) 5000 руб. /группу, билет в краеведческий музей 30-75 руб. /человека, обед по желанию. При необходимости аренды транспорта сообщите заранее — не позднее, чем за 3 дня до экскурсии.