Более 50 лет Нижний Новгород назывался Горьким. Из них 30 лет город был закрыт для всего мира.
А местные жители работали, стояли в очередях, растили детей и не подозревали, что всё
Что вас ожидает
Вы увидите:
- флигель усадьбы, где родился человек, чьим именем назвали город
- закрытый институт, связанный с великим академиком-диссидентом
- дом времён НЭПа, где жил гениальный конструктор
- главную водную артерию страны
- «витринную» набережную с туристическими артефактами
И узнаете:
- как иностранцу проникнуть в закрытый город — и почему это почти никому не удавалось
- зачем Хрущёв собирал в Горьком многотысячные митинги
- как похищают гениальных конструкторов — и работает ли это до сих пор
- кто под покровом ночи выкапывал на кладбище святые мощи и зачем
- может ли идти серебряный дождь — и при чём здесь промышленность
- зачем в разгар войны строить самую длинную лестницу в СССР
А ещё в программе экскурсии: горьковский «Титаник», ядерный реактор под носом у горожан, номерные заводы, бриллианты в лохмотьях и смерть под парусом.
|Участник
|2000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Около дома-музея Максима Горького
Когда и сколько длится?
Когда: в субботу в 12:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Денис — ваш гид в Нижнем Новгороде
Провёл экскурсии для 4998 туристов
Я гид с высшим историческим университетским образованием. Также имею диплом профессионального фотографа. Поэтому на моих экскурсиях будем замечать прекрасные локации и неуловимые детали. Свои экскурсии постараюсь сделать для вас такими,
