Рассекреченные архивы. Закрытый город Горький

Истории Нижнего Новгорода под грифом «совершенно секретно»
Более 50 лет Нижний Новгород назывался Горьким. Из них 30 лет город был закрыт для всего мира.

А местные жители работали, стояли в очередях, растили детей и не подозревали, что всё
читать дальше

тайное станет явным.

Больше — никаких домыслов и загадок! Я проведу вас по улицам и переулкам, куда обычно не заходят, и расскажу, что скрывали номерные заводы, почему в Волге вдруг поднималась вода и за кем охотились вражеские разведки.

Рассекреченные архивы. Закрытый город Горький

Описание экскурсии

Организационные детали

Что вас ожидает

Вы увидите:

  • флигель усадьбы, где родился человек, чьим именем назвали город
  • закрытый институт, связанный с великим академиком-диссидентом
  • дом времён НЭПа, где жил гениальный конструктор
  • главную водную артерию страны
  • «витринную» набережную с туристическими артефактами

И узнаете:

  • как иностранцу проникнуть в закрытый город — и почему это почти никому не удавалось
  • зачем Хрущёв собирал в Горьком многотысячные митинги
  • как похищают гениальных конструкторов — и работает ли это до сих пор
  • кто под покровом ночи выкапывал на кладбище святые мощи и зачем
  • может ли идти серебряный дождь — и при чём здесь промышленность
  • зачем в разгар войны строить самую длинную лестницу в СССР

А ещё в программе экскурсии: горьковский «Титаник», ядерный реактор под носом у горожан, номерные заводы, бриллианты в лохмотьях и смерть под парусом.

в субботу в 12:00

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Участник2000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Около дома-музея Максима Горького
Когда и сколько длится?
Когда: в субботу в 12:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Денис
Денис — ваш гид в Нижнем Новгороде
Провёл экскурсии для 4998 туристов
Я гид с высшим историческим университетским образованием. Также имею диплом профессионального фотографа. Поэтому на моих экскурсиях будем замечать прекрасные локации и неуловимые детали. Свои экскурсии постараюсь сделать для вас такими,
на каких хотел бы побывать сам. Потому что по знаку зодиака я — передатчик информации. Поэтому вас ждут не только профессиональные знания, но и масса увлекательных сюжетов, юмор, стартапы, лайфхаки, хорошее настроение, а главное — эмоции!

