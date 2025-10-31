Квест
до 6 чел.
Большая Покровская и окрестности: прогулка-квест в вашем смартфоне (без гида)
Авторский маршрут по улице, с которой начинается Нижний - изучить главные места и секретные уголки
Начало: У метро «Горьковская» (Звездинский сквер)
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
1600 ₽ за всё до 6 чел.
Групповая
до 20 чел.
Нижний Новгород и его секреты
Узнайте тайны купеческого города, прогуливаясь по старинным улицам с усадьбами и замками. Вас ждут истории о дуэлянтах, агенте и кладоискателях
Начало: На Сенной площади
13 дек в 14:00
22 дек в 08:00
1800 ₽ за человека
Индивидуальная
до 10 чел.
Культурный Нижний: от литературы до стрит-арта
О жизни и творчестве знаменитых писателей, уличном искусстве и многом другом
Начало: На площади Минина
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от 4950 ₽ за всё до 10 чел.
Групповая
до 25 чел.
Концентрированный Нижний на групповой экскурсии
Оценить многогранность города за 1,5 часа: от окраины до Кремля
Начало: На Большой Покровской
Расписание: в субботу и воскресенье в 12:30
13 дек в 12:30
20 дек в 12:30
1270 ₽ за человека
Групповая
до 15 чел.
Лучший выбор«Мы встретимся там, где нет темноты»: стрит-арт приключение в Нижнем Новгороде
Экскурсия с гидом, влюблённым в уличное искусство
Начало: У Ковалихинского сквера
13 дек в 14:00
20 дек в 11:00
1200 ₽ за человека
Индивидуальная
до 6 чел.
Деревянный Нижний Новгород - от классики до модерна
Представить, как выглядел город на рубеже 19 и 20 веков
Начало: На площади Минина и Пожарского
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:30
от 9000 ₽ за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- РРегина31 октября 2025Прекрасная экскурсия, очень интересно и познавательно. Экскурсовод Ася замечательный рассказчик.
- ТТатьяна6 августа 2025Очень понравилась экскурсия "Литературно-графичный маршрут", которую провела Ася. Не только познакомились с городом, но и узнали много нового об известных
- ООльга29 апреля 2025Экскурсия по-хорошему удивила своей гармоничностью. Литераторы и инженеры, врачи и актрисы, жены хорошие и так себе, истории комичные и трагичные
- ООксана30 ноября 2024Очень понравилось! Рекомендуем
- ААзамат13 октября 2024Душа города раскрывается через его людей. Прекрасный экскурс в историюю НН. Рекомендуем.
- ММария14 сентября 20241. Экскурсовод очень интересная дама, которая знает и любит город, свое дело, неравнодушна к событиям, которые были, есть и будут
- AAnton17 июля 2024От прогулки по улицам города получили удовольствие всей семьей. По маршруту передвигались с двумя девочками подростками 12-и и 14-и лет. Им было интересно, а для меня это показатель качественного профессионального преподнесения материала.
- ООльга14 октября 2023Спасибо Асе за увлекательную экскурсию и интересный маршрут. Нам очень понравилось,рекомендуем))
- ССветлана3 сентября 2023Большое спасибо Асе за очень содержательную экскурсию! Ася ответила на все наши вопросы, что подразумевает глубокие теоретические знания в области литературы, истории и культуры в целом.
- РРамеев23 августа 2023Экскурсия очень интересная. Все-таки представление о Нижнем Новгороде нельзя назвать полным без осмотра мест, связанных с Горьким, но оказывается еще
- ЛЛюбовь17 июля 2023Интересная экскурсия,познакомились с известными литераторами и не только Нижнего Новгорода,а еще с уличным стрит артом
- ТТатьяна1 июня 2023Экскурсия интересная,увидели и услышали новые места. необычную информацию. Спасибо гиду!
- ДДиана26 мая 2023Прекрасная насыщенная экскурсия с прекрасной Асей. Время пролетело незаметно, было очень интересно. Спасибо!
- ЮЮлия11 мая 2023Идеальная прогулка в хорошую погоду: неторопливый маршрут и интересный рассказ о выдающихся жителях Нижнего, при этом не только литераторах. Спасибо Асе за продуманную экскурсию!
- ННаталья4 мая 2023Очень интересная экскурсия, насыщенная и познавательная. Огромное удовольствие получили. Спасибо большое!!! Всем рекомендую!
- ННаталия4 мая 2023Спасибо Асе за легкую, интересную и познавательную экскурсию.
- ННаталья6 апреля 2023Шикарнейшая экскурсия! Лучшая из всех экскурсий в Нижнем Новгороде за время нашего отпуска, а ходили мы каждый день. Ася отличный
- ЕЕлена28 января 2023Спасибо большое Асе за интересную экскурсию!
- ССветлана12 января 2023Все было очень интересно. Город предстал во всем своем многообразии. Ася с большой любовью и знанием рассказывала о каждом объекте. И даже сумашедший мороз не помешал нам насладиться экскурсией:)
- РРуслан11 октября 2022Спасибо большое за маршрут. было очень интересно, познавательно. хотелось бы еще отметить что Ася постаралась подстроиться под наше время. т. к. сразу после экскурсии мы отравились на вокзал, с отличным настроением поехали домой на Урал.
