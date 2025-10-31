Мои заказы

Дома на майские: экскурсии для местных

Найдено 6 экскурсий в категории «Дома на майские: экскурсии для местных» в Нижнем Новгороде, цены от 1200 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Большая Покровская и окрестности: прогулка-квест в вашем смартфоне (без гида)
Пешая
3.5 часа
77 отзывов
Квест
до 6 чел.
Большая Покровская и окрестности: прогулка-квест в вашем смартфоне (без гида)
Авторский маршрут по улице, с которой начинается Нижний - изучить главные места и секретные уголки
Начало: У метро «Горьковская» (Звездинский сквер)
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
1600 ₽ за всё до 6 чел.
Групповая экскурсия «Нижний Новгород и его секреты»
Пешая
2 часа
17 отзывов
Групповая
до 20 чел.
Нижний Новгород и его секреты
Узнайте тайны купеческого города, прогуливаясь по старинным улицам с усадьбами и замками. Вас ждут истории о дуэлянтах, агенте и кладоискателях
Начало: На Сенной площади
13 дек в 14:00
22 дек в 08:00
1800 ₽ за человека
Культурный Нижний: от литературы до стрит-арта
Пешая
2 часа
34 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
Культурный Нижний: от литературы до стрит-арта
О жизни и творчестве знаменитых писателей, уличном искусстве и многом другом
Начало: На площади Минина
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от 4950 ₽ за всё до 10 чел.
Концентрированный Нижний на групповой экскурсии
Пешая
1.5 часа
20 отзывов
Групповая
до 25 чел.
Концентрированный Нижний на групповой экскурсии
Оценить многогранность города за 1,5 часа: от окраины до Кремля
Начало: На Большой Покровской
Расписание: в субботу и воскресенье в 12:30
13 дек в 12:30
20 дек в 12:30
1270 ₽ за человека
«Мы встретимся там, где нет темноты»: стрит-арт приключение в Нижнем Новгороде
Пешая
2 часа
36 отзывов
Групповая
до 15 чел.
Лучший выбор
«Мы встретимся там, где нет темноты»: стрит-арт приключение в Нижнем Новгороде
Экскурсия с гидом, влюблённым в уличное искусство
Начало: У Ковалихинского сквера
13 дек в 14:00
20 дек в 11:00
1200 ₽ за человека
Деревянный Нижний Новгород - от классики до модерна
На машине
3 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Деревянный Нижний Новгород - от классики до модерна
Представить, как выглядел город на рубеже 19 и 20 веков
Начало: На площади Минина и Пожарского
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:30
от 9000 ₽ за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Р
    Регина
    31 октября 2025
    Культурный Нижний: от литературы до стрит-арта
    Прекрасная экскурсия, очень интересно и познавательно. Экскурсовод Ася замечательный рассказчик.
  • Т
    Татьяна
    6 августа 2025
    Культурный Нижний: от литературы до стрит-арта
    Очень понравилась экскурсия "Литературно-графичный маршрут", которую провела Ася. Не только познакомились с городом, но и узнали много нового об известных
    читать дальше

    личностях, проживавших или посещавших Нижний Новгород. Два часа пролетели незаметно: так интересен был рассказ. Ася отлично знает и любит свой город.

  • О
    Ольга
    29 апреля 2025
    Культурный Нижний: от литературы до стрит-арта
    Экскурсия по-хорошему удивила своей гармоничностью. Литераторы и инженеры, врачи и актрисы, жены хорошие и так себе, истории комичные и трагичные
    читать дальше

    - все рядом, все как в жизни. Знаменитые и подзабытые персоны живут буквально в соседних домах, деятели прошлых времен дают вдохновение современным художникам, здания прошлого века получают новые прогрессивные задачи - город живет, город помнит прошлое и город устремлен в будущее.
    Экскурсовод замечательный. Спасибо.

  • О
    Оксана
    30 ноября 2024
    Культурный Нижний: от литературы до стрит-арта
    Очень понравилось! Рекомендуем
  • А
    Азамат
    13 октября 2024
    Культурный Нижний: от литературы до стрит-арта
    Душа города раскрывается через его людей. Прекрасный экскурс в историюю НН. Рекомендуем.
  • М
    Мария
    14 сентября 2024
    Культурный Нижний: от литературы до стрит-арта
    1. Экскурсовод очень интересная дама, которая знает и любит город, свое дело, неравнодушна к событиям, которые были, есть и будут
    читать дальше

    в городе и готова рассказать гостям
    2. Экскурсия для любознательных и интеллектуальных персон. Экскурсовод даёт не банальную информацию, требуется или минимальное знание истории, культуры, литературы, или иметь желание познать
    3. Богатый русский язык и грамотная речь

    Испытала истинное наслаждение от 2 часов прогулки.
    Спасибо!

  • A
    Anton
    17 июля 2024
    Культурный Нижний: от литературы до стрит-арта
    От прогулки по улицам города получили удовольствие всей семьей. По маршруту передвигались с двумя девочками подростками 12-и и 14-и лет. Им было интересно, а для меня это показатель качественного профессионального преподнесения материала.
  • О
    Ольга
    14 октября 2023
    Культурный Нижний: от литературы до стрит-арта
    Спасибо Асе за увлекательную экскурсию и интересный маршрут. Нам очень понравилось,рекомендуем))
  • С
    Светлана
    3 сентября 2023
    Культурный Нижний: от литературы до стрит-арта
    Большое спасибо Асе за очень содержательную экскурсию! Ася ответила на все наши вопросы, что подразумевает глубокие теоретические знания в области литературы, истории и культуры в целом.
  • Р
    Рамеев
    23 августа 2023
    Культурный Нижний: от литературы до стрит-арта
    Экскурсия очень интересная. Все-таки представление о Нижнем Новгороде нельзя назвать полным без осмотра мест, связанных с Горьким, но оказывается еще
    читать дальше

    с Пушкиным, Короленко, открытием было знакомство с этнографом старообрядчества Мельниковым-Печерским, имя которого в свое время было значимым явлением литературной жизни России. Еще очень много увидели неожиданного, рекомендую экскурсию! Детям тоже было интересно!

  • Л
    Любовь
    17 июля 2023
    Культурный Нижний: от литературы до стрит-арта
    Интересная экскурсия,познакомились с известными литераторами и не только Нижнего Новгорода,а еще с уличным стрит артом
  • Т
    Татьяна
    1 июня 2023
    Культурный Нижний: от литературы до стрит-арта
    Экскурсия интересная,увидели и услышали новые места. необычную информацию. Спасибо гиду!
  • Д
    Диана
    26 мая 2023
    Культурный Нижний: от литературы до стрит-арта
    Прекрасная насыщенная экскурсия с прекрасной Асей. Время пролетело незаметно, было очень интересно. Спасибо!
  • Ю
    Юлия
    11 мая 2023
    Культурный Нижний: от литературы до стрит-арта
    Идеальная прогулка в хорошую погоду: неторопливый маршрут и интересный рассказ о выдающихся жителях Нижнего, при этом не только литераторах. Спасибо Асе за продуманную экскурсию!
  • Н
    Наталья
    4 мая 2023
    Культурный Нижний: от литературы до стрит-арта
    Очень интересная экскурсия, насыщенная и познавательная. Огромное удовольствие получили. Спасибо большое!!! Всем рекомендую!
  • Н
    Наталия
    4 мая 2023
    Культурный Нижний: от литературы до стрит-арта
    Спасибо Асе за легкую, интересную и познавательную экскурсию.
  • Н
    Наталья
    6 апреля 2023
    Культурный Нижний: от литературы до стрит-арта
    Шикарнейшая экскурсия! Лучшая из всех экскурсий в Нижнем Новгороде за время нашего отпуска, а ходили мы каждый день. Ася отличный
    читать дальше

    экскурсовод, с глубокими знаниями и при этом отличной поставленной грамотной громкой речью, я вообще не заметила как пролетело время, слушала, открыв рот. Маршрут необычен, сам не пойдёшь такими тропами, да и столько не узнаешь самостоятельно. Хотим ещё теперь вернуться в город и на экскурсии пойти только к Асе!

  • Е
    Елена
    28 января 2023
    Культурный Нижний: от литературы до стрит-арта
    Спасибо большое Асе за интересную экскурсию!
  • С
    Светлана
    12 января 2023
    Культурный Нижний: от литературы до стрит-арта
    Все было очень интересно. Город предстал во всем своем многообразии. Ася с большой любовью и знанием рассказывала о каждом объекте. И даже сумашедший мороз не помешал нам насладиться экскурсией:)
  • Р
    Руслан
    11 октября 2022
    Культурный Нижний: от литературы до стрит-арта
    Спасибо большое за маршрут. было очень интересно, познавательно. хотелось бы еще отметить что Ася постаралась подстроиться под наше время. т. к. сразу после экскурсии мы отравились на вокзал, с отличным настроением поехали домой на Урал.

