Приглашаю отправиться в Семёнов, столицу золотой Хохломы и центр скитов, что прятались по берегам Керженца. Я покажу вам церковь беглопоповцев и часовню беспоповцев. Покажу иконы и книги староверов. И расскажу историю нижегородского Заволжья, его расцвета и заката. А венцом путешествия станет сакральный центр старой веры — озеро Светлояр.

Описание экскурсии

Дорога из Нижнего Новгорода

По пути в Семёнов я расскажу об истории всех мест и деревень, которые мы будем проезжать. Вы узнаете о Расколе церкви и жизни раскольников в этих краях. Каждый населённый пункт на нашем маршруте удивит вас интересными историями.

Храм Древлеправославной церкви в Семёнове

Я расскажу о прошлом храма и купцах, которые его построили. Вы сможете увидеть их дома, сохранившиеся до наших дней, и оценить различные архитектурные стили.

Золотая Хохлома

Обсудим знаменитую роспись, чьи корни восходят к оформлению старинных икон. Это не только начало местного художественного промысла, но и культурное наследие региона.

Беспоповская часовня

Далее отправимся к восстановленной беспоповской часовне в деревне, построенной на месте бывшего скита старца Иллариона. Вы увидите иконы и книги беспоповцев, а также познакомитесь с удивительным человеком, восстановившим эту часовню.

Поклонный Крест диакона Александра

Мы пройдём к поклонному Кресту диакона Александра, где я расскажу о подвижнике старой веры, его жизни и значении для местного сообщества.

Поездка к озеру Светлояр

После этого мы поедем к озеру Светлояр, одному из самых известных и знаковых мест региона. Я расскажу вам о мифах Невидимого града Китежа, китежских колоколах и духовном значении этого места.

Прогулка вокруг озера

Вы сможете обойти озеро по древней тропе, по которой на коленях шли богомольцы. Это уникальное переживание завершит наше пребывание здесь.

Организационные детали