По старому скитскому тракту: из Нижнего Новгорода - в Семёнов
Исследовать все грани жизни нижегородского Заволжья - от Хохломы до лесных скитов
Приглашаю отправиться в Семёнов, столицу золотой Хохломы и центр скитов, что прятались по берегам Керженца. Я покажу вам церковь беглопоповцев и часовню беспоповцев. Покажу иконы и книги староверов. И расскажу историю нижегородского Заволжья, его расцвета и заката. А венцом путешествия станет сакральный центр старой веры — озеро Светлояр.
По пути в Семёнов я расскажу об истории всех мест и деревень, которые мы будем проезжать. Вы узнаете о Расколе церкви и жизни раскольников в этих краях. Каждый населённый пункт на нашем маршруте удивит вас интересными историями.
Храм Древлеправославной церкви в Семёнове
Я расскажу о прошлом храма и купцах, которые его построили. Вы сможете увидеть их дома, сохранившиеся до наших дней, и оценить различные архитектурные стили.
Золотая Хохлома
Обсудим знаменитую роспись, чьи корни восходят к оформлению старинных икон. Это не только начало местного художественного промысла, но и культурное наследие региона.
Беспоповская часовня
Далее отправимся к восстановленной беспоповской часовне в деревне, построенной на месте бывшего скита старца Иллариона. Вы увидите иконы и книги беспоповцев, а также познакомитесь с удивительным человеком, восстановившим эту часовню.
Поклонный Крест диакона Александра
Мы пройдём к поклонному Кресту диакона Александра, где я расскажу о подвижнике старой веры, его жизни и значении для местного сообщества.
Поездка к озеру Светлояр
После этого мы поедем к озеру Светлояр, одному из самых известных и знаковых мест региона. Я расскажу вам о мифах Невидимого града Китежа, китежских колоколах и духовном значении этого места.
Прогулка вокруг озера
Вы сможете обойти озеро по древней тропе, по которой на коленях шли богомольцы. Это уникальное переживание завершит наше пребывание здесь.
Организационные детали
Мы едем на комфортабельном легковом автомобиле, но нужно помнить, что расстояние составляет 140 км в одну сторону
Будем заходить в действующие церкви, поэтому необходимо одеться соответствующим образом. Женщинам стоит предпочесть платье или юбку и не забыть головной убор или платок. Также недопустимы шорты и открытые плечи
Пообедать можно будет в придорожном трактире «Светлояр» (за отдельную плату, по меню)
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Илья — ваш гид в Нижнем Новгороде
Провёл экскурсии для 1396 туристов
Меня зовут Илья. Мне 50 лет, я профессиональный историк и краевед. Люблю «делиться» своим городом с путешественниками, показывать интересные старинные постройки и нескучно рассказывать о ярких личностях и их делах. Надеюсь на скорую встречу с вами!
Лев
21 авг 2025
Искренне впечатляет, когда человек может комфортно и плавно вести машину и в это же время рассказывать об истории края и судьбах её жителей, да так, что множество фактов составляют единое читать дальше
цельное полотно. Каждое из посещенных мест имело свой особенный признак, будь то: - красота и мастерство Семенова, от небольших наличников до роскошной коллекции музея хохломы; - тишина и умиротворение овеянного легендами озера Светлояр; - гостеприимство старообрядческой семьи, показавшей и рассказавшей нам свою, личную историю.
Это было полноценное мини-путешествие на 10 часов, и оно стало важной вехой нашей поездки в Нижний Новгород, которую мы точно будет вспоминать и пересказывать друзьям и знакомым. Большое спасибо Илье за такую возможность! Однозначно рекомендуем👌🏻