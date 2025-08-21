Мои заказы

По старому скитскому тракту: из Нижнего Новгорода - в Семёнов

Исследовать все грани жизни нижегородского Заволжья - от Хохломы до лесных скитов
Приглашаю отправиться в Семёнов, столицу золотой Хохломы и центр скитов, что прятались по берегам Керженца. Я покажу вам церковь беглопоповцев и часовню беспоповцев. Покажу иконы и книги староверов. И расскажу историю нижегородского Заволжья, его расцвета и заката. А венцом путешествия станет сакральный центр старой веры — озеро Светлояр.
Время начала: 09:00

Описание экскурсии

Дорога из Нижнего Новгорода

По пути в Семёнов я расскажу об истории всех мест и деревень, которые мы будем проезжать. Вы узнаете о Расколе церкви и жизни раскольников в этих краях. Каждый населённый пункт на нашем маршруте удивит вас интересными историями.

Храм Древлеправославной церкви в Семёнове

Я расскажу о прошлом храма и купцах, которые его построили. Вы сможете увидеть их дома, сохранившиеся до наших дней, и оценить различные архитектурные стили.

Золотая Хохлома

Обсудим знаменитую роспись, чьи корни восходят к оформлению старинных икон. Это не только начало местного художественного промысла, но и культурное наследие региона.

Беспоповская часовня

Далее отправимся к восстановленной беспоповской часовне в деревне, построенной на месте бывшего скита старца Иллариона. Вы увидите иконы и книги беспоповцев, а также познакомитесь с удивительным человеком, восстановившим эту часовню.

Поклонный Крест диакона Александра

Мы пройдём к поклонному Кресту диакона Александра, где я расскажу о подвижнике старой веры, его жизни и значении для местного сообщества.

Поездка к озеру Светлояр

После этого мы поедем к озеру Светлояр, одному из самых известных и знаковых мест региона. Я расскажу вам о мифах Невидимого града Китежа, китежских колоколах и духовном значении этого места.

Прогулка вокруг озера

Вы сможете обойти озеро по древней тропе, по которой на коленях шли богомольцы. Это уникальное переживание завершит наше пребывание здесь.

Организационные детали

  • Мы едем на комфортабельном легковом автомобиле, но нужно помнить, что расстояние составляет 140 км в одну сторону
  • Будем заходить в действующие церкви, поэтому необходимо одеться соответствующим образом. Женщинам стоит предпочесть платье или юбку и не забыть головной убор или платок. Также недопустимы шорты и открытые плечи
  • Пообедать можно будет в придорожном трактире «Светлояр» (за отдельную плату, по меню)

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Илья
Илья — ваш гид в Нижнем Новгороде
Провёл экскурсии для 1396 туристов
Меня зовут Илья. Мне 50 лет, я профессиональный историк и краевед. Люблю «делиться» своим городом с путешественниками, показывать интересные старинные постройки и нескучно рассказывать о ярких личностях и их делах. Надеюсь на скорую встречу с вами!
Отзывы и рейтинг

Лев
Лев
21 авг 2025
Искренне впечатляет, когда человек может комфортно и плавно вести машину и в это же время рассказывать об истории края и судьбах её жителей, да так, что множество фактов составляют единое
читать дальше

цельное полотно. Каждое из посещенных мест имело свой особенный признак, будь то:
- красота и мастерство Семенова, от небольших наличников до роскошной коллекции музея хохломы;
- тишина и умиротворение овеянного легендами озера Светлояр;
- гостеприимство старообрядческой семьи, показавшей и рассказавшей нам свою, личную историю.

Это было полноценное мини-путешествие на 10 часов, и оно стало важной вехой нашей поездки в Нижний Новгород, которую мы точно будет вспоминать и пересказывать друзьям и знакомым.
Большое спасибо Илье за такую возможность! Однозначно рекомендуем👌🏻

