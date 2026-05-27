Если спросить: «Где был центр Нижнего Новгорода в Средние века?», большинство людей ответят, что в кремле. И окажутся не совсем правы. Центр города неоднократно менялся на протяжении его ранней истории. Мы пройдём по местам, где он когда-то находился — там был основан первый монастырь, долго сохранялись языческие названия и гуляли старинные поверья.

Начнём с печально известного сквера, который находится на месте ныне заключенного в трубу Жандармского ручья.

Проследуем в сторону старинного района Гребешок. Исследуем места, где в Средневековье у Нижнего Новгорода был второй центр.

Прогуляемся по ныне перестраиваемому тихому району, насладимся красивыми видами на Заречную часть и Нижегородскую ярмарку.

Спустимся к Благовещенскому монастырю — ровеснику нашего города.

Пройдём через Монастырский переулок со старинной загадочной виллой Водовозовой-Солина.

Увидим, как перестраивается купеческая улица Черниговская на берегу Оки.

Доберёмся до спрятанного под метромостом здания Ромодановского вокзала.

Вы на живых примерах сможете пронаблюдать, как менялась жизнь в городе от Средневековья к торговому периоду, затем в советское время и как меняется теперь

Узнаете новые страницы из жизни известных людей, так или иначе связанных с нашим городом: первого Романова, Екатерины II, хлебопромышленника Башкирова, Максима Горького и Кузьмы Минина

Услышите истории про самое уродливое здание 19 века по версии тогдашних журналистов

Увидите, как проходила торговля на Нижегородской ярмарке (небанальные прекрасные виды на Оку прилагаются)

