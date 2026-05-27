Если спросить: «Где был центр Нижнего Новгорода в Средние века?», большинство людей ответят, что в кремле. И окажутся не совсем правы. Центр города неоднократно менялся на протяжении его ранней истории.
Мы пройдём по местам, где он когда-то находился — там был основан первый монастырь, долго сохранялись языческие названия и гуляли старинные поверья.
Описание экскурсии
Начнём с печально известного сквера, который находится на месте ныне заключенного в трубу Жандармского ручья.
Проследуем в сторону старинного района Гребешок. Исследуем места, где в Средневековье у Нижнего Новгорода был второй центр.
Прогуляемся по ныне перестраиваемому тихому району, насладимся красивыми видами на Заречную часть и Нижегородскую ярмарку.
Спустимся к Благовещенскому монастырю — ровеснику нашего города.
Пройдём через Монастырский переулок со старинной загадочной виллой Водовозовой-Солина.
Увидим, как перестраивается купеческая улица Черниговская на берегу Оки.
Доберёмся до спрятанного под метромостом здания Ромодановского вокзала.
Во время прогулки
- Вы на живых примерах сможете пронаблюдать, как менялась жизнь в городе от Средневековья к торговому периоду, затем в советское время и как меняется теперь
- Узнаете новые страницы из жизни известных людей, так или иначе связанных с нашим городом: первого Романова, Екатерины II, хлебопромышленника Башкирова, Максима Горького и Кузьмы Минина
- Услышите истории про самое уродливое здание 19 века по версии тогдашних журналистов
- Увидите, как проходила торговля на Нижегородской ярмарке (небанальные прекрасные виды на Оку прилагаются)
Организационные детали
- Всем участникам выдаются радиогиды с наушниками
- Возрастное ограничение — 16+
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|1000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В сквере Интернационалистов
Когда и сколько длится?
Когда: в будние дни в 19:00, в субботу в 11:00, 13:00, 15:00, 17:00 и 19:00, в воскресенье в 12:00, 14:00, 16:00, 18:00 и 20:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Павел — ваш гид в Нижнем Новгороде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провёл экскурсии для 32 туристов
Один из моих творческих псевдонимов — Фрэнки. Я живу в Нижнем Новгороде и провожу авторские экскурсии и лекции. Пишу статьи для местных интернет-изданий. С марта 2026 выпускаю подкаст. Периодически путешествую пешком
