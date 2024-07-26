Экскурсии в Нижнем Новгороде весной

Найдено 3 экскурсии в категории «Весенние» в Нижнем Новгороде, цены от 16 000 ₽. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
Семь городов вокруг Нижнего
На машине
3 отзыва
10 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Семь городов вокруг Нижнего
Павлово, Ворсма, Богородск, Сартаково, Тумботино, Гороховец и Володарск - которым есть что показать
«В зимний период (ноябрь-март) экскурсию можно провести в сокращённом виде»
22 сен в 08:00
24 сен в 08:00
22 000 за всё до 4 чел.
Арзамас и Болдино: литературный трип на целый день
На машине
1 отзыв
12 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Арзамас и Болдино: литературный трип на целый день
Отправиться к местам Пушкина, Горького и Гайдара
«В зимний период (ноябрь—март) я могу провести экскурсию в сокращённом виде, подробности уточняйте в переписке»
22 сен в 08:00
23 сен в 08:00
30 000 за всё до 4 чел.
Сормово, Балахна, Пурех и Чкаловск: вверх по Волге - на Горьковское море
На машине
9 часов
Водная прогулка
Сормово, Балахна, Пурех и Чкаловск: вверх по Волге - на Горьковское море
Побывать на родине знаменитых нижегородцев, посетить музеи и узнать больше о быте и промыслах края
«В зимний период (ноябрь-март) программа может быть в сокращённом виде»
22 сен в 09:00
23 сен в 09:00
16 000 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Сергей
    26 июля 2024
    Семь городов вокруг Нижнего
    Отличная экскурсия, гид Андрей общительный и эрудированный рассказчик. Интересно было познакомиться с местными промыслами и приобрести изделия по хорошей цене. Поездка на автомобиле весьма комфортабельна. Оптимальна для 3-х человек.
    Отличная экскурсия, гид Андрей общительный и эрудированный рассказчик. Интересно было познакомиться с местными промыслами и приобрестиОтличная экскурсия, гид Андрей общительный и эрудированный рассказчик. Интересно было познакомиться с местными промыслами и приобрести
  • В
    Василий
    28 мая 2024
    Семь городов вокруг Нижнего
    Гиперактивный гид. Экскурсия продолжалась с 8-30 до 17-30. Зарядились энергией гида на пару лет вперёд. Если будете договариваться о работе с ним: необходимо морально подготовиться.
  • С
    Сергей
    13 апреля 2024
    Семь городов вокруг Нижнего
    Все прошло замечательно. Рекомендую.
    Все прошло замечательно. РекомендуюВсе прошло замечательно. РекомендуюВсе прошло замечательно. РекомендуюВсе прошло замечательно. РекомендуюВсе прошло замечательно. РекомендуюВсе прошло замечательно. РекомендуюВсе прошло замечательно. Рекомендую
  • А
    Александр Головизнин
    26 декабря 2022
    Хрупкое искусство в весеннем Нижнем Новгороде
    Гостиница удобно расположена (ibis), 15 минут пешком от Большой Покровской, кремля. Сопровождение на протяжении всего тура.
  • И
    Ирина
    9 ноября 2022
    Хрупкое искусство в весеннем Нижнем Новгороде
    Организатору спасибо за быстрое реагирование на любые вопросы о туре
  • О
    Ольга
    24 октября 2022
    Хрупкое искусство в весеннем Нижнем Новгороде
    Замечательные гиды!!! Увлекательная поездка!! Советую всем!!!! Огромное спасибо за проведённое время вместе))!

Ответы на вопросы от путешественников по Нижнему Новгороду в категории «Весенние»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Нижнем Новгороде
В сентябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Семь городов вокруг Нижнего
  2. Арзамас и Болдино: литературный трип на целый день
  3. Сормово, Балахна, Пурех и Чкаловск: вверх по Волге - на Горьковское море
Какие места ещё посмотреть в Нижнем Новгороде
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в сентябре:
  1. Самое главное
  2. Нижегородский Кремль
  3. Чкаловская лестница
  4. Рождественская улица
  5. Большая Покровская улица
  6. Кремль
  7. Набережная
  8. Верхневолжская Набережная
  9. Старый город
  10. Усадьба Рукавишниковых
Сколько стоит экскурсия по Нижнему Новгороду в сентябре 2024
Сейчас в Нижнем Новгороде в категории "Весенние" можно забронировать 3 экскурсии от 16 000 до 30 000. Туристы уже оставили гидам 4 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
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