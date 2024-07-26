С Сергей Семь городов вокруг Нижнего Отличная экскурсия, гид Андрей общительный и эрудированный рассказчик. Интересно было познакомиться с местными промыслами и приобрести изделия по хорошей цене. Поездка на автомобиле весьма комфортабельна. Оптимальна для 3-х человек.

В Василий Семь городов вокруг Нижнего Гиперактивный гид. Экскурсия продолжалась с 8-30 до 17-30. Зарядились энергией гида на пару лет вперёд. Если будете договариваться о работе с ним: необходимо морально подготовиться.

С Сергей Семь городов вокруг Нижнего Все прошло замечательно. Рекомендую.

А Александр Головизнин Хрупкое искусство в весеннем Нижнем Новгороде Гостиница удобно расположена (ibis), 15 минут пешком от Большой Покровской, кремля. Сопровождение на протяжении всего тура.

И Ирина Хрупкое искусство в весеннем Нижнем Новгороде Организатору спасибо за быстрое реагирование на любые вопросы о туре