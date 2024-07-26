10 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Семь городов вокруг Нижнего
Павлово, Ворсма, Богородск, Сартаково, Тумботино, Гороховец и Володарск - которым есть что показать
«В зимний период (ноябрь-март) экскурсию можно провести в сокращённом виде»
22 сен в 08:00
24 сен в 08:00
22 000₽ за всё до 4 чел.
12 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Арзамас и Болдино: литературный трип на целый день
Отправиться к местам Пушкина, Горького и Гайдара
«В зимний период (ноябрь—март) я могу провести экскурсию в сокращённом виде, подробности уточняйте в переписке»
22 сен в 08:00
23 сен в 08:00
30 000₽ за всё до 4 чел.
9 часов
Водная прогулка
Сормово, Балахна, Пурех и Чкаловск: вверх по Волге - на Горьковское море
Побывать на родине знаменитых нижегородцев, посетить музеи и узнать больше о быте и промыслах края
«В зимний период (ноябрь-март) программа может быть в сокращённом виде»
22 сен в 09:00
23 сен в 09:00
16 000₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ССергей26 июля 2024Отличная экскурсия, гид Андрей общительный и эрудированный рассказчик. Интересно было познакомиться с местными промыслами и приобрести изделия по хорошей цене. Поездка на автомобиле весьма комфортабельна. Оптимальна для 3-х человек.
- ВВасилий28 мая 2024Гиперактивный гид. Экскурсия продолжалась с 8-30 до 17-30. Зарядились энергией гида на пару лет вперёд. Если будете договариваться о работе с ним: необходимо морально подготовиться.
- ССергей13 апреля 2024Все прошло замечательно. Рекомендую.
- ААлександр Головизнин26 декабря 2022Хрупкое искусство в весеннем Нижнем НовгородеГостиница удобно расположена (ibis), 15 минут пешком от Большой Покровской, кремля. Сопровождение на протяжении всего тура.
- ИИрина9 ноября 2022Хрупкое искусство в весеннем Нижнем НовгородеОрганизатору спасибо за быстрое реагирование на любые вопросы о туре
- ООльга24 октября 2022Хрупкое искусство в весеннем Нижнем НовгородеЗамечательные гиды!!! Увлекательная поездка!! Советую всем!!!! Огромное спасибо за проведённое время вместе))!
Ответы на вопросы от путешественников по Нижнему Новгороду в категории «Весенние»
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