Истории и загадки Рождественской: атмосферная театрализованная экскурсия с фонарщиком

Истории и загадки Рождественской

Истории и загадки Рождественской: атмосферная театрализованная экскурсия с фонарщиком
Истории и загадки Рождественской: атмосферная театрализованная экскурсия с фонарщиком
Истории и загадки Рождественской: атмосферная театрализованная экскурсия с фонарщиком
Истории и загадки Рождественской: атмосферная театрализованная экскурсия с фонарщиком
Истории и загадки Рождественской: атмосферная театрализованная экскурсия с фонарщиком
Истории и загадки Рождественской: атмосферная театрализованная экскурсия с фонарщиком
Истории и загадки Рождественской: атмосферная театрализованная экскурсия с фонарщиком
Истории и загадки Рождественской: атмосферная театрализованная экскурсия с фонарщиком

Что вы увидите 🤩

  • Памятник Петру 1
  • Нижегородское «дно»
  • Площадь Народного Единства и памятник Минину и Пожарскому
  • «Темные» и «парадные» стороны ул. Рождественской
  • Памятник соляной афере
  • Блиновский пассаж
  • Фонтан на площади Маркина
  • Дома (архитектурные памятники) богатейших купцов
  • Рождественская (Строгановская) церковь
  • Красивейший закат на смотровой площадке на Нижневолжской набережной
Вечерняя прогулка по музею под открытым небом- старинной улице Рождественской.
Это не классическая экскурсия. Это прогулка-спектакль с эффектом погружения. Чем она отличается от привычных прогулок с экскурсоводом? Музыка, захватывающие истории и персонажи, переплетенные с одной из самых древних и красивых улиц Нижнего Новгорода позволят вам не только узнать исторические факты, но и почувствовать дух, уникальность этого прекрасного города.
Что вас ожидает
Мы продумали все до мелочей, чтобы вы получили качественную информацию как в обычной экскурсии и при этом комфортно передвигались, слушая в наушниках рассказ и рассматривая окрестности. Каждый участник погружен в рассказ, в свои ощущения и при этом не пропускает эффекты и действия сопровождающих – фонарщика и его помощников. Эта экскурсия подходит для взрослых и детей, а значит это вариант отдыха и развлечения для всей семьи.
Что вы узнаете
Вы прогуляетесь по «дну» Нижнего Новгорода и роскошной улице купечества. Не ждите классической программы, куда входят только основные достопримечательности и рассказы о них. Прогулка с нашими героями будет похожа на квест и откроет для вас удивительные истории. О некоторых вы наверняка не слышали раньше. Как «потянуть за лямку» и найти сокровище? Как в 19 веке бедняки размещали рекламу без интернета и затрат? Кто оплатил тараканам люксовый номер? Как Волга и Ока вывели «на чистую воду» аферистов? В чем Нижний Новгород «самый» и «первый»? Кто спас от гибели все государство российское? А еще прикоснетесь к самым древним в городе камням, отправитесь в прошлое на машине времени и загадаете желание так, чтобы оно исполнилось!

Цены на экскурсию

Для группы 1-20 человекДля группы 1-15 человек
Взрослый
1 500 ₽
Детский (от 3 до 14 лет)
950 ₽

Ответы на вопросы

Что входит
  • Театрализованное путешествие-экскурсия
  • Легенды города и истории о необычных людях
  • Интерактив и сюрпризы
  • Волшебные плащи и наушники
  • Специально приготовленные напитки и угощения
  • Таинственные подарки от фонарщика
Что не входит
  • Дополнительные расходы и сборы отсутствуют
Где начинаем и завершаем
Начало: Нижневолжская набережная, 1Б
Завершение: Нижневолжская набережная, 25
Когда и сколько длится?
Когда: Вторник, Пятница, Суббота, Воскресенье
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
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Вторник, Пятница, Суббота, Воскресенье

Ирина С.
Ирина С.
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