Вечерняя прогулка по музею под открытым небом- старинной улице Рождественской.

Это не классическая экскурсия. Это прогулка-спектакль с эффектом погружения. Чем она отличается от привычных прогулок с экскурсоводом? Музыка, захватывающие истории и персонажи, переплетенные с одной из самых древних и красивых улиц Нижнего Новгорода позволят вам не только узнать исторические факты, но и почувствовать дух, уникальность этого прекрасного города.

Что вас ожидает

Мы продумали все до мелочей, чтобы вы получили качественную информацию как в обычной экскурсии и при этом комфортно передвигались, слушая в наушниках рассказ и рассматривая окрестности. Каждый участник погружен в рассказ, в свои ощущения и при этом не пропускает эффекты и действия сопровождающих – фонарщика и его помощников. Эта экскурсия подходит для взрослых и детей, а значит это вариант отдыха и развлечения для всей семьи.

Что вы узнаете

Вы прогуляетесь по «дну» Нижнего Новгорода и роскошной улице купечества. Не ждите классической программы, куда входят только основные достопримечательности и рассказы о них. Прогулка с нашими героями будет похожа на квест и откроет для вас удивительные истории. О некоторых вы наверняка не слышали раньше. Как «потянуть за лямку» и найти сокровище? Как в 19 веке бедняки размещали рекламу без интернета и затрат? Кто оплатил тараканам люксовый номер? Как Волга и Ока вывели «на чистую воду» аферистов? В чем Нижний Новгород «самый» и «первый»? Кто спас от гибели все государство российское? А еще прикоснетесь к самым древним в городе камням, отправитесь в прошлое на машине времени и загадаете желание так, чтобы оно исполнилось!